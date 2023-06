FREE NOW

Fahrt zum Flughafen: FREENOW analysiert Taxipreise und Entfernungen in Europa

Hamburg

Zu Beginn der Urlaubssaison hat FREENOW, Europas Super-App für Mobilität, tausende Taxi- und Mietwagenfahrten zu Flughäfen in europäischen Großstädten analysiert und die durchschnittlichen Fahrpreise, Dauer sowie Entfernungen ermittelt. Die Analyse zeigt: Reisende müssen in den neun untersuchten Ländern mit einer durchschnittlichen Fahrzeit von 30 bis 40 Minuten rechnen und dafür - je nach Lage des Flughafens - Fahrpreise zwischen 20 und 60 Euro entrichten.

Unter allen Ländern, in denen FREENOW Fahrten vermittelt, bezahlen Fahrgäste in polnischen Städten mit durchschnittlich zehn Euro am wenigsten für ihre Taxifahrt zum Flughafen. Reisende, die Städte wie Warschau, Krakau und Danzig besuchen, zahlen nicht nur weniger, sondern sitzen auch kürzer im Taxi, um ans Ziel zu gelangen. Polnische Flughäfen liegen im Durchschnitt lediglich 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Deutschland kommt mit den Flughäfen Berlin (BER) und München (MUC) hingegen eher ans obere Ende des Rankings. Genauso wie in London (LHR) oder Mailand (MXP) liegen die Hauptflughäfen hier bis zu 50 km vom Stadtzentrum entfernt. Auf Fahrten von oder zu diesen Flughäfen entfallen mit durchschnittlich 60 bis 110 Euro auch die höchsten Taxipreise.

Wer im diesjährigen Urlaub in Südeuropa vom Flughafen in die City fährt, zahlt für eine Taxifahrt im Schnitt zwischen 20 und 35 Euro. So etwa im süditalienischen Neapel oder im griechischen Thessaloniki: Hier werden rund 25 Euro für eine durchschnittliche Fahrzeit von 30 Minuten fällig. An den beliebten spanischen Reisezielen Barcelona, Madrid, Valencia und Malaga zahlen Reisende, die ein Taxi vom Flughafen für eine Fahrt ins Stadtzentrum nehmen, 20 bis 30 Euro. Auch wenn die Flughäfen in all diesen Orten außerhalb der Stadtgrenzen liegen, können Urlauberinnen und Urlauber die vergleichsweise kurze Strecke von nicht mehr als 15 Kilometern in lediglich 20 Minuten im Taxi zurücklegen.

Die FREENOW Analyse zeigt außerdem, dass Warschau und Dublin mit einer Entfernung von nur etwa zehn Kilometern die nächstgelegenen Flughäfen zum Stadtzentrum haben. Bei den Taxipreisen müssen Besucher der irischen Hauptstadt allerdings dennoch rund 35 Euro einplanen. In der Preisspanne von 30 bis 35 EUR für eine Taxifahrt vom Flughafen liegen auch die britischen Städte Manchester und Edinburgh sowie die Hansestadt Hamburg.

Paris, Athen, auf Wiedersehen: Mit Festpreisen zum Flughafen

Mitunter können für Taxifahrten zum Flughafen auch Festpreise gelten, die entweder über örtliche Taxivorschriften reguliert sind oder sich nach FREENOW Angeboten richten. Touristen, die die bekanntesten europäischen Metropolen mit ihren Sehenswürdigkeiten besuchen wollen - sei es der Pariser Eiffelturm, das Kolosseum in Rom, der Stephansdom in Wien oder die Akropolis in Athen, sollten wissen, dass es für Taxifahrten vom Flughafen ins Stadtzentrum auch Festpreise gibt. Diese variieren zwischen 40 und 60 Euro. In Paris, London oder Berlin gibt es zudem den Service FREENOW RIDE (Mietwagen mit lizenzierten Fahrern), der in der FREENOW App verfügbar ist und vorab einen Fixpreis für die Fahrt anbietet.

Mit einer App durch ganz Europa

Am Zielflughafen gelandet, erhalten Nutzerinnen und Nutzer über die FREENOW App Echtzeit-Anweisungen, um den Taxistand oder einen anderen nahegelegenen Treffpunkt zu erreichen, an dem angeschlossene FREENOW Fahrerinnen und Fahrer sie an den jeweiligen Flughäfen abholen können. Bei Fahrten im Ausland - ob im Urlaub oder auf Geschäftsreise - können FREENOW Nutzer ihr gewohntes Konto und Zahlungsmethode wie in ihrem Heimatland verwenden. So ist es möglich, mit nur einer einzigen Mobilitäts-App nahtlos den Sommerurlaub zu genießen - in über 150 Städten in ganz Europa.

