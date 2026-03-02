Intuitive Surgical Deutschland GmbH

Intuitive amplia gli investimenti e la presenza in Europa

L'azienda avvia operazioni dirette in Italia, Spagna, Portogallo, Malta, San Marino e territori associati

Intuitive (NASDAQ: ISRG), un leader a livello mondiale nel campo delle tecnologie per la cura minimamente invasiva e pioniera nella chirurgia robotica, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione delle attività di distribuzione dei sistemi da Vinci e Ion gestite da ab medica, Abex, Excelencia Robótica e dalle loro affiliate.

Il completamento segna l'espansione formale delle operazioni dirette di Intuitive in Europa, consentendo all'azienda di supportare i clienti in modo più agile e integrato e di offrire la cura minimamente invasiva a un numero maggiore di pazienti in Italia, Spagna, Portogallo, Malta, San Marino e territori associati.

“La giornata odierna rappresenta un passo importante nel nostro impegno a estendere l'accesso a cure minimamente invasive sicure ed efficaci a più pazienti in tutta Europa”, ha dichiarato Dave Rosa, Chief Executive Officer di Intuitive. “La nostra presenza diretta ci permette di rispondere meglio alle esigenze dei clienti in queste aree, mentre perseguiamo obiettivi comuni: migliorare gli esiti clinici, ottimizzare l'esperienza di pazienti e team di assistenza, aumentare l'accesso alla cura minimamente invasiva e ridurre il costo totale delle cure.”

Le attività relative ai sistemi da Vinci e Ion di ab medica, Abex ed Excelencia Robótica sono ora interamente controllate da Intuitive e le operazioni aziendali sono integrate nell'organizzazione commerciale e di marketing europea di Intuitive, guidata dal Vicepresidente Senior e General Manager Dirk Barten.

“Intuitive apre un nuovo capitolo fondato su oltre due decenni di introduzione e diffusione della nostra tecnologia nell'Europa meridionale”, ha dichiarato Barten. "Siamo entusiasti di accogliere circa 250 dipendenti nel team Intuitive mentre avviamo le operazioni dirette e continuiamo insieme a promuovere l'innovazione al servizio di pazienti, team di assistenza e professionisti sanitari."

Al 31 dicembre 2025, in Italia, Spagna e Portogallo è installata una base combinata di oltre 470 sistemi chirurgici da Vinci. Il sistema endoluminale Ion è stato recentemente lanciato in Italia e in Spagna.

Informazioni su Intuitive

Intuitive (NASDAQ: ISRG), con sede a Sunnyvale, in California, un leader a livello globale nel campo della cura minimamente invasiva e pioniera della chirurgia robotica. Le nostre tecnologie comprendono il sistema chirurgico da Vinci e il sistema endoluminale Ion. Unendo i nostri sistemi avanzati, la formazione progressiva e servizi che migliorano il valore, aiutiamo i medici e le loro équipe a ottimizzare le cure e ottenere i migliori risultati possibili. Noi di Intuitive immaginiamo un futuro dell'assistenza sanitaria meno invasivo e profondamente migliore, in cui le patologie vengono identificate precocemente e trattate rapidamente, affinché i pazienti possano tornare alle attività e agli affetti più importanti.

Informazioni sui sistemi chirurgici da Vinci

Il sistema chirurgico da Vinci è disponibile in diversi modelli. I sistemi chirurgici da Vinci sono progettati per aiutare il personale chirurgico nell'esecuzione di interventi chirurgici minimamente invasivi e offrono una visione 3D ad alta definizione, una vista ingrandita e assistenza robotica e informatica. I sistemi da Vinci utilizzano strumenti specializzati, tra cui una fotocamera chirurgica miniaturizzata e strumenti articolati (forbici, bisturi e pinze) progettati per facilitare una dissezione e una ricostruzione precise in profondità all'interno del corpo.

Informazioni sul sistema endoluminale Ion

Il sistema endoluminale Ion (modello IF1000) assiste l'utente nella navigazione di un catetere e di strumenti endoscopici nel tratto polmonare utilizzando la visualizzazione endoscopica dell'albero tracheobronchiale per le procedure diagnostiche e terapeutiche. Il sistema endoluminale Ion permette il posizionamento degli indicatori fiduciali. Non formula diagnosi.

Le informazioni fornite dal sistema endoluminale Ion o dai suoi componenti devono essere considerate puramente indicative e non sostituiscono le decisioni cliniche prese da un medico qualificato.

Per maggiori informazioni, consultare il sito Web dell'azienda www.intuitive.com/it-it.

Informazioni importanti sulla sicurezza

Per l'uso previsto del prodotto e/o indicazioni per l'uso, rischi, avvertenze e precauzioni, nonché per le informazioni complete sulla prescrizione, visitare https://manuals.intuitivesurgical.com/market.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative ad aspettative concernenti questioni che non rappresentano fatti storici. Le dichiarazioni che utilizzano termini come "stima", "prevede", "crede", "anticipa", "pianifica", "si aspetta", "intende", "può", "farà", "può", "potrebbe", "dovrebbe", "vorrebbe", "mira a", "potenziale" e termini ed espressioni simili, sono da considerarsi dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali sono necessariamente stime che riflettono il giudizio del management di Intuitive e comportano una serie di rischi e incertezze che potrebbero determinare risultati effettivi o impatti sulle operazioni, sulle performance finanziarie e sulla posizione commerciale della stessa significativamente diversi da quelli suggeriti dalle dichiarazioni previsionali.

Tali dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dichiarazioni relative all'integrazione di società, imprese e beni acquisiti, ricerca e sviluppo di prodotti e servizi, produzione e distribuzione di prodotti, integrazione di prodotti, ottenimento delle necessarie approvazioni normative, prestazioni tecniche e di altro tipo di prodotti e servizi e messa a disposizione di un maggior numero di pazienti e operatori sanitari.

Tali dichiarazioni previsionali devono essere considerate alla luce di vari fattori importanti e comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, che possono far sì che i risultati, le prestazioni o i traguardi effettivi di Intuitive, o i risultati effettivi del settore, siano sostanzialmente diversi da quelli indicati, in modo esplicito o implicito, nelle suddette dichiarazioni previsionali. Tra i fattori importanti che potrebbero causare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali figurano, tra l'altro, il rischio che i benefici previsti dell'acquisizione non siano pienamente realizzati o la cui realizzazione potrebbe richiedere più tempo del previsto, difficoltà nel mantenere dipendenti chiave o nel mantenere rapporti con clienti, fornitori e altri partner commerciali dell'attività acquisita, condizioni economiche nei mercati geografici in cui operiamo, cambiamenti delle normative governative, priorità di approvazione delle normative, risorse, nonché scadenze, priorità di applicazione delle normative, indagini governative e contenziosi civili, oltre ad altri fattori discussi negli Annual Report di Intuitive e in altri archivi con le pertinenti autorità di regolamentazione.

Si avvertono i lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa, che si basano sulle aspettative attuali e che inoltre sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi difficilmente prevedibili, tra cui i fattori di rischio identificati nella relativa sezione dell'Annual Report di Intuitive nel Form 10-K per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, aggiornato dagli altri documenti di Intuitive depositati presso la USA Securities and Exchange Commission (SEC, Commissione per i Titoli e gli Scambi). I risultati effettivi di Intuitive possono differire in modo sostanziale e negativo da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali e la stessa non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o di rivedere le suddette dichiarazioni previsionali, salvo ove previsto dalla legge.

