Xinhua Silk Road: Shanghai stärkt den Aufbau eines internationalen Schifffahrtszentrums durch transformative Maßnahmen

Shanghai macht stetige Fortschritte in seinem Bestreben, sich zu einem internationalen Schifffahrtszentrum zu entwickeln, und verringert durch transformative Entwicklungsbemühungen den Abstand zu Singapur und London.

Nach der Eröffnung des North Bund Forums 2025 am Sonntag, zu dem Schifffahrtsexperten aus aller Welt zusammenkamen, steht die ostchinesische Metropole erneut im Rampenlicht aufgrund ihrer expandierenden hochwertigen Schifffahrtsdienstleistungen und ihrer gestärkten globalen Verbindungen.

Vom „alten Kai" zum „Sitz von Schifffahrtsunternehmen" hat der North Bund der Stadt einen weiteren Schritt nach vorne gemacht und eine vollständige Industriekette für hochwertige Schifffahrtsdienstleistungen aufgebaut.

Bis Ende 2024 waren im Schifffahrtsdienstleistungscluster des North Bund mehr als 4.600 verwandte Unternehmen ansässig.

In den letzten Jahren hat Shanghai auch die parallele Entwicklung von Ad-hoc- und institutioneller Schiedsgerichtsbarkeit gefördert.

Im Mai wurde der North Bund International Legal Service Port ins Leben gerufen. Durch die Integration von Dienstleistungen und die Zusammenarbeit mit lokalen Seeschiedsrichtern hat sich dort ein vollständiges Ökosystem für Schifffahrtsrechtsdienstleistungen herausgebildet.

Was Finanzdienstleistungen angeht, so ist die China Shipowners Mutual Assurance Association (CSA) – Chinas größter P&I-Versicherer – 2017 in den North Bund umgezogen.

In den letzten zwei Jahren sind traditionelle europäische Mainstream-Schifffahrtsunternehmen wie CMA CGM und Alberta Shipmanagement Ltd. der CSA beigetreten, was den wachsenden Einfluss des Verbandes auf dem globalen Schifffahrtsmarkt widerspiegelt.

Im Juli gab die China Classification Society den Start ihres internationalen Schiffsinspektionsgeschäfts in Shanghai bekannt.

Song Baoru, Parteichef der Shanghai Maritime University, sagte, dass im Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021-2025) eine Verlagerung von der grundlegenden Fertigstellung zur umfassenden Fertigstellung des Aufbaus des internationalen Schifffahrtszentrums Shanghai zu beobachten sei.

Neben der Bündelung von schifffahrtsbezogenen Finanz-, Rechts-, Schiedsgerichts- und anderen hochwertigen Dienstleistungen sowie der Einrichtung von Innovationsmechanismen dürften sich die internationalen Schifffahrtsdienstleistungen in Shanghai weiter verbessern.

Bislang hat Shanghai in diesem Jahr eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Hafen Haropa geschlossen und seine freundschaftlichen Beziehungen zum Hafen von Los Angeles vertieft, wodurch die Zusammenarbeit mit globalen Partnern in beide Richtungen beschleunigt wurde.

Neben der ersten Absichtserklärung zwischen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation und einer lokalen Regierung deuten die Mitgliedschaft der CSA in der Internationalen Schifffahrtskammer (ICS), die Eröffnung einer ICS-Vertretung in Shanghai und weitere Partnerschaften mit globalen Häfen auf engere Verbindungen und eine umweltfreundliche Zusammenarbeit Shanghais mit der globalen Schifffahrtsindustrie hin.

