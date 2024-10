Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024 beginnt in Peking

Beijing (ots/PRNewswire)

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2024 findet vom 18. bis 20. Oktober in Peking statt und steht unter dem Motto „Vertrauen und Zuversicht – Gemeinsame Diskussion über finanzielle Öffnung und Zusammenarbeit, gemeinsame wirtschaftliche Stabilität und Entwicklung".

Wie auf einer Pressekonferenz am Freitag bekannt gegeben wurde, wird die diesjährige Konferenz mit über 500 Gästen aus mehr als 30 Ländern und Regionen mit erweiterten und optimierten Themen und einer stärkeren internationalen Beteiligung aufwarten.

Die Konferenz umfasst ein Hauptforum, parallele Foren und eine Fintech-Konferenz mit 25 Themensitzungen und 3 Veranstaltungen zur Vermittlung von Investitionen und Finanzierungen in den Haupt- und parallelen Foren sowie 17 Sitzungen im Rahmen der Fintech-Konferenz, sagte Liu Dongwei, Leiter des Bezirks Xicheng.

Die Themen der Konferenz orientieren sich eng an den Zielen und Aufgaben der Förderung einer qualitativ hochwertigen Finanzentwicklung. In den parallelen Foren werden wichtige und aktuelle Themen aus dem Wirtschafts- und Finanzbereich behandelt. Zum ersten Mal werden das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und große staatliche Unternehmen entsprechende Sitzungen veranstalten, was die Rolle des Forums als Plattform für eine positive Interaktion zwischen dem Finanzwesen und der Realwirtschaft weiter unterstreicht.

Unterforen werden in Hongkong, Luxemburg und Tokio stattfinden, wobei der Hongkong Entwicklungsrat für Finanzdienstleistungen zum ersten Mal eingeladen wurde, Veranstaltungen in Peking auszurichten. Der Anteil ausländischer Redner auf der Konferenz wird 40 Prozent betragen.

Um die Interaktion zwischen Unternehmen und Finanzinstitutionen zu fördern, wird es auf der Konferenz ein spezielles Forum über Investmentfonds geben, zu dem Vertreter nationaler Ministerien, hochrangiger nationaler und kommunaler Investmentfonds, führender ausländischer Investmentfonds und führender Unternehmen der Branche eingeladen werden.

Darüber hinaus werden Aktivitäten wie Roadshows, Matchmaking-Sitzungen und Pressemitteilungen durchgeführt, um für Investitionsmöglichkeiten und Vorzugspolitiken zu werben.

Die diesjährige Konferenz wird gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Peking, der Chinesischen Volksbank, der nationalen Finanzaufsichtsbehörde, der chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Xinhua Nachrichtenagentur und der staatlichen Devisenverwaltung veranstaltet.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/342542.html

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xinhua-silk-road-jahreskonferenz-des-financial-street-forum-2024-beginnt-in-peking-302276619.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell