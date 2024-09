Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Seraphim liefert 776-MW-Solarmodule für SW. Chinas Yunnan will die Entwicklung grüner Energie fördern

Der weltweit führende Hersteller von Solarprodukten, Seraphim, hat vor kurzem sein Portfolio an hocheffizienten PV-Projekten mit einer Leistung von 776 MW bekannt gegeben, die derzeit in der südwestchinesischen Provinz Yunnan gebaut werden.

Das Projekt, das sechs Teilprojekte in Chuxiong, Lincang, Qujing und Guangnan in Yunnan umfasst, hat seit seinem Start Ende 2023 erhebliche Fortschritte gemacht. Zwei der Teilprojekte sind bereits abgeschlossen, die übrigen vier befinden sich im Bau. Nach seiner vollständigen Fertigstellung soll das Projekt jährlich 1,3 TWh Ökostrom in das örtliche Netz einspeisen und damit ein starkes Engagement für nachhaltige Energie demonstrieren.

Bemerkenswert ist, dass alle in dem Projekt verwendeten PV-Module bifaziale Seco-Module von Seraphim mit 182 mm Durchmesser sind. Durch die Integration von Multi-Busbar-, High-Density-Verkapselungs- und Halbzellen-Technologien ermöglicht das bifaziale 182-mm-Modul der Seco-Serie eine Energieumwandlungsrate von über 21,3 Prozent, einen 10-30-prozentigen Gewinn an rückseitiger Stromerzeugung und einen zuverlässigen Transport.

Polaris Li, Vorsitzender von Seraphim, betonte die strategische Bedeutung Yunnans für das Unternehmen und zeigte sich zuversichtlich, dass das Unternehmen auch weiterhin einen Beitrag zu den grünen Energiezielen der Provinz leisten wird. Seraphim übertraf seine Konkurrenten und wurde der Hauptmodullieferant dieses Projekts in Yunnan, was einmal mehr seine branchenführende Stärke und seinen Markenwert unter Beweis stellt.

Im Mai dieses Jahres nahm Seraphim eine neue Produktionsstätte im Bezirk Guangnan in Yunnan mit einer geplanten Produktionskapazität von 1 GW in Betrieb und unterstreicht damit das Engagement des Unternehmens, die hochwertige Entwicklung der PV-Industrie in Yunnan zu unterstützen.

In Zukunft wird Seraphim die Umsetzung weiterer Projekte für saubere Energie in Yunnan fördern, um die Provinz zu einem Kraftwerk für grüne Energie zu machen, so Polaris.

Seraphim ist seit einem Jahrzehnt von BloombergNEF als Tier 1 Solarmodulhersteller anerkannt und wurde von PV Evolution Labs mehrfach als Top Performer ausgezeichnet. Seine globale Präsenz mit Produkten, die in über 120 Ländern eingesetzt werden, festigt seine Position als führender Akteur auf dem Solarenergiemarkt.

