Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Northeast Asia Finance Conference 2023 wird in Shenyang eröffnet, um neue Trends in der Finanzentwicklung zu diskutieren

Peking (ots/PRNewswire)

Die Northeast Asia Finance Conference 2023 wurde am Mittwoch in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, eröffnet. Experten, Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter von Finanzinstituten aus dem In- und Ausland diskutierten über die neuesten Entwicklungen in der Finanzindustrie und Maßnahmen zur finanziellen Zusammenarbeit.

Unter dem Motto „Beschleunigung des Aufbaus eines regionalen Finanzzentrums und Aufbau des Wachstumspols der Revitalisierung und Entwicklung im Nordosten Chinas" wurde auf der Konferenz der „Index für den Kernbereich des regionalen Finanzzentrums im Nordosten Chinas" veröffentlicht und die Auswahl von „Finanziers aus Liaoning und Shenyang" eingeleitet.

Während der Konferenz fanden auch eine Reihe von Aktivitäten statt, darunter die Förderung von Investitionen, die Veröffentlichung neu formulierter Geschäftsregeln und der Start eines Forschungsprojekts für grüne Finanzen.

„Shenyang hat die finanzielle Entwicklung stets als eine wichtige strategische Entscheidung betrachtet und sich zum Investitions-, Finanzierungs- und Innovationszentrum im Nordosten Chinas und als Drehscheibe für die Zuweisung von Finanzmitteln für den Wirtschaftskorridor China-Mongolei-Russland entwickelt, um den Wachstumspol für die Wiederbelebung Nordostchinas zu bilden", sagte Lyu Zhicheng, Bürgermeister von Shenyang.

„Nordostasien mit seinem Reichtum an natürlichen Ressourcen und seinem großen Marktpotenzial bietet ein weites Feld für die Vertiefung der regionalen Finanzkooperationen", sagte Jing Ruyue, Generalsekretär der Xinhua News Agency. Er fügte hinzu, dass die Konferenz eine neue Brücke für eine für alle Seiten gewinnbringende regionale Finanz- und Wirtschaftskooperation schlagen und einen regelmäßigen Kooperationsmechanismus bilden werde.

Dazu ist anzumerken, dass sich bis Ende 2022 insgesamt 26 Finanzinstitutionen registriert haben, um regionale Hauptniederlassungen, spezialisierte Institutionen und Servicezentren in Liaoning einzurichten, die qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten und die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen Liaoning und Nordostasien stark unterstützen.

Gastgeber der Konferenz waren die Volksregierung der Stadt Shenyang (Shenyang Municipal People's Government), das örtliche Finanz- und Verwaltungsbüro Liaoning, die Branch der Xinhua News Agency in Liaoning und der China Economic Information Service (CEIS).

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334148.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2080145/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-northeast-asia-finance-conference-2023-wird-in-shenyang-eroffnet-um-neue-trends-in-der-finanzentwicklung-zu-diskutieren-301828781.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell