Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Shenzhen Fashion Week demonstriert innovative Zukunft der Industrie und baut integrierte internationale Plattform auf

Peking (ots/PRNewswire)

Mit Internationalisierung, Professionalisierung und Kommerzialisierung von Modenschauen zielt die Shenzhen Fashion Week 2023 (Herbst/Winter), die am 14. April begann, darauf ab, der Stimme lokaler Designer Gehör zu verschaffen und die einzigartige Dynamik der chinesischen Mode durch innovative Wege anzuregen.

Die Veranstaltung zog zahlreiche internationale Modemarken und Designer an, da die Stadt Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong mit kompletten Modekategorien, Kollektionen von Originalmarken und ausgereiften unterstützenden Systemen eine globale Anziehungskraft in der Branche gepflegt hat. Marken aus Deutschland, Italien, Frankreich und anderen Ländern haben sich entschieden, hier auf der Modewoche Produkteinführungen und dauerhafte Ausstellungen zu veranstalten.

Bei der achttägigen Veranstaltung gab es Etliches „zum ersten Mal". Drei Modenschauen mit Haute Couture, chinesischer Kultur und internationalen Marken wurden vorgestellt, außerdem mehrere offizielle Ausstellungsräume, darunter der Showboom Showroom, der And Showroom und das CMYK Lab.

Da Elemente aus der chinesischen Kultur von der internationalen Modeindustrie weithin anerkannt und begrüßt werden, beleuchtet die Shenzhen Fashion Week Möglichkeiten, einheimische kulturelle Elemente aus einer internationalen Perspektive hervorzuheben. Die Veranstaltung kombiniert Spitzentechnologie mit traditionellen künstlerischen Ausdrucksformen, die aus dem immateriellen Kulturerbe stammen, und hat sich zum Ziel gesetzt, die kulturellen Attribute von Modemarken durch einen modernen Blickwinkel zu zeigen.

Insbesondere haben Designer in Shenzhen brandneue Formen und eine jüngere Modesprache eingesetzt, um die Zusammenführung traditioneller Kultur und moderner Kleidung während der Modewoche zu präsentieren. Dies fördert nicht nur das Erbe und die Innovation der chinesischen Kultur auf marktorientierte Weise, sondern hilft der Stadt, neue Mechanismen der Transformation kultureller Ressourcen zu entwickeln.

In engem Zusammenhang mit Fertigungs- und Dienstleistungssektoren erfordert die Modebranche von kreativer Seite intensive Investitionen in Forschung und Entwicklung, um ihren Produkten einen hohen Mehrwert zu verleihen. In diesem Sinne konzentrierte sich die Shenzhen Fashion Week auf das Konzept nachhaltiger, umweltfreundlicher Mode sowie den Zusammenschluss verschiedener Branchen und vermittelt eine multidimensionale globale Perspektive.

Die Modewoche präsentiert nicht nur die neuesten Trends in der Branche, sondern ist auch bestrebt, ihren kommerziellen Einfluss durch die Belebung der Konsumfreude auszuweiten. Mit Aktivitäten, die mehrere Funktionen wie Bestellung, Ausstellung und Podiumsdiskussion kombinieren, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Plattform zur Präsentation für Originalmarken, sondern auch einen Weg zum Markt.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/333807.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2062279/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-shenzhen-fashion-week-demonstriert-innovative-zukunft-der-industrie-und-baut-integrierte-internationale-plattform-auf-301806968.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell