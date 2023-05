Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: China jetzt in der besten Zeit, um sich zu einem Marken-Powerhouse zu entwickeln, Wuliangye Vorstandsvorsitzender

Peking (ots/PRNewswire)

Wenn die hochwertige Entwicklung überall voranschreitet, erkennt China, wie sich die industrielle Entwicklung von der bisherigen produktionsgetriebenen zu einer markengetriebenen umwandelt und jetzt die beste Zeit für den Aufbau eines Marken-Powerhouses einleitet, so Zeng Congqin, Vorstandsvorsitzender des chinesischen Baijiu-Herstellers Wuliangye Group am Donnerstag.

Zeng äußerte dies bei der Eröffnungszeremonie der World Brand Moganshan Conference 2023 und betonte, dass die drei Höhepunkte der Markenentwicklung in der Weltgeschichte alle in Ländern stattfanden, in denen sowohl die Wirtschaft als auch die Innovation sprunghaft wuchsen.

Heutzutage bewegen sich verschiedene Industriezweige in China auf das obere Ende der globalen Wertschöpfungs- und Industrieketten zu, und der Aufbau von Weltklasseunternehmen sowie die Schaffung von Marken, die mit dem Modernisierungspfad samt chinesischen Merkmalen übereinstimmen, stellen laut Zeng eine unverzichtbare Aufgabe der Zeit und eine günstige strategische Wahl dar.

Als typische nationale Marke und branchenführendes Unternehmen hat Wuliangye stets die obersten Prioritäten des Landes im Blick und räumt der Markenarbeit einen höheren Stellenwert ein, um die Chance zu nutzen, seine Markenpersönlichkeit und seinen Einfluss zu stärken, so Zeng weiter.

Unter den 2022 World's 500 Most Influential Brands, die von World Brand Laboratory, einem internationalen Markenwert-Forschungsinstitut, veröffentlicht wurden, rangiert Wuliangye auf Platz 239 unter den 45 aufgenommenen chinesischen Marken und steht seit sechs Jahren in Folge auf der Liste, wobei jedes Jahr ein zweistelliger Ranking-Anstieg zu verzeichnen ist.

Gegenwärtig engagieren sich immer mehr chinesische Marken auf dem Weltmarkt, um die Stellung chinesischer Marken auf der Weltbühne weiter zu stärken.

Im Bericht China 500 2023, der am 9. Mai von Brand Finance, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Markenbewertung, veröffentlicht wurde, stieg der Markenwert von Wuliangye im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent auf 217,133 Milliarden Yuan, was den siebten jährlichen Zuwachs in Folge bedeutet, wodurch es die höchste Bewertung AAA+ erhielt.

Um die Markenbildung des chinesischen Baijiu-Herstellers voranzutreiben, verfolgte Zeng einen dreigleisigen Ansatz, bei dem die Produktqualität als Grundlage der Markenbildung, die Kultur als Seele des Markenwerts und das Festhalten an Erbe und Innovation bei der Schaffung von Weltklassemarken im Vordergrund stehen.

Die World Brand Moganshan Conference 2023 wird gemeinsam von der Nachrichtenagentur Xinhua News Agency, dem China Council for Brand Development und der Provinzregierung von Zhejiang im Kreis Deqing der ostchinesischen Stadt Huzhou veranstaltet, um chinesische Marken zu fördern.

Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/334043.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2075793/Wuliangye.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-china-jetzt-in-der-besten-zeit-um-sich-zu-einem-marken-powerhouse-zu-entwickeln-wuliangye-vorstandsvorsitzender-301823465.html

Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell