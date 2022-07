Xinhua Silk Road Information Service

Xinhua Silk Road: Seraphim und Resolar unterzeichnen Absichtserklärung zur Vertiefung der Zusammenarbeit auf dem EU-Markt im Rahmen des REPowerEU-Plans

Beijing (ots/PRNewswire)

Seraphim Energy Group Co., Ltd. (Seraphim), ein weltweit führender Hersteller von Solarprodukten, unterzeichnete Anfang Juli eine Absichtserklärung mit Resolar, einem in Luxemburg ansässigen Energieunternehmen, mit dem Ziel, die Zusammenarbeit auf dem EU-Solarmarkt zu vertiefen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Seraphim im Jahr 2023 bis zu 1 GW an PV-Modulen an Resolar liefern, die in den von Resolar im Jahr 2023 zu errichtenden Projekten eingesetzt werden.

Die Vereinbarung wurde im Rahmen des neuen REPowerEU-Plans der Europäischen Union (EU) geschlossen, der am 8. März vorgestellt wurde, um den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen.

Im ersten Quartal dieses Jahres importierte die EU nach offiziellen Angaben 16,7 GW an PV-Modulen aus China, 145 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Resolar betrachtet Seraphim als einen langfristigen Partner", sagte Luis López Martínez, CEO von Resolar, und fügte hinzu, dass er sich auf eine weitere globale Zusammenarbeit mit Seraphim freue.

Polaris Li, Präsident von Seraphim, erklärte, dass die europäischen Länder mit dem Ziel der Kohlenstoffneutralität die Energiewende vorantreiben, deren Dringlichkeit durch den neuen REPowerEU-Plan unterstrichen wurde.

Li fügte hinzu, dass Seraphim dem EU-Markt stets große Bedeutung beigemessen hat und hofft, mit der fortschrittlichen PV-Technologie und den hochwertigen PV-Produkten des Unternehmens einen Beitrag zum globalen grünen Wandel zu leisten.

Seraphim ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 auf die Forschung, Entwicklung, Produktion, Innovation und den Vertrieb von PV-Produkten spezialisiert. Bis heute wurden mehr als 14GW Seraphim-Produkte in über 40 Ländern weltweit installiert.

Resolar ist ein Investor, Entwickler und auch EPC von erneuerbaren Projekten weltweit. Es ist aus der Zusammenarbeit auf internationaler Ebene mit mehr als 21 Jahren Erfahrung in der Solarenergie entstanden.

