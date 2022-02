Competent Investment Management GmbH

Competent Investment Central: Bei der Altersvorsorge fehlt das Problem-Bewusstsein

Dresden (ots)

Die unangenehmen Dinge im Leben werden gerne auf die lange Bank geschoben. Dabei wäre es oft so wichtig, rechtzeitig zu handeln und Probleme anzupacken und für Lösungen zu sorgen. Ob es offene Rechnungen sind, schwelende Konflikte im Berufsleben, der Familie oder Nachbarschaft, oder ob es um die finanzielle Situation im Rentenalter geht: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Dennoch machen viele Menschen den Fehler, zu sorglos im Umgang mit der Zeit nach dem Berufsleben zu sein. Was scheinbar noch in weiter Ferne liegt, wird hintenangestellt. Dabei geht es beim Thema Altersvorsorge um frühzeitiges Erkennen und Handeln, um bereits in jüngeren Jahren die finanziellen Weichen richtig zu stellen. Immer mehr Rentner:innen bei immer weniger Einzahler:innen belasten die Rentenkassen und verkürzte Beitragszeiten und schlechter bezahlte Jobs reduzieren die späteren monatlichen, staatlichen Bezüge.

Sven Thieme ist Altersvorsorge-Spezialist und Gründer der Competent Investment Central GmbH und hat sich einen Namen als Mahner in Sachen "Zusatz-Rente" gemacht. Über die Jahrzehnte konnte er sein fachliches Know How und seine Kompetenz bei der Entwicklung von Vorsorge-Konzepten vergrößern, so dass ihm und seinem Team mittlerweile Hunderte Kund:innen vertrauen und seine Statements für den Finanzmarkt berücksichtigen. "Rechtzeitig ein Bewusstsein für die potenziellen finanziellen Probleme im Alter zu entwickeln und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, hat mir selbst eine sorgenfreie finanzielle Zukunft beschert. Dieses Wissen gebe ich an unsere Kunden weiter und helfe ihnen, notwendige Rücklagen für die Zeit nach dem Arbeitsleben zu schaffen", so der Competent-Gründer. Dabei fokussiert sich Thieme auf die geringer ausfallende Altersrente und die daraus resultierende Versorgungslücke an. Dennoch stellt sich die Frage, warum wir uns so schwer damit tun, Probleme zu erkennen und dagegen anzugehen. Natürlich fehlt es an nachhaltiger Aufklärung und der Vermittlung von entsprechendem Fachwissen, daher sollte bereits in Schul- oder Studienzeiten vermittelt werden, dass Eigeninitiative in Finanzfragen unabdingbar ist, meinen Experten wie Sven Thieme. "Es muss mehr Wahrnehmung für die Probleme geschaffen werden und die heute 20- bis 35-Jährigen sind nun eine der ersten Generationen, die sich selbst um ihre Vorsorge kümmern muss." Verschiedene Finanz-Modelle wie die Riester-Rente oder auch die Rürup-Rente als Ergänzung der staatlichen Rente sind mittlerweile gescheitert oder wurden als nicht rentabel bewertet. Nun muss man neue Wege gehen, zumal die niedrigen Zinsen nicht dazu beitragen, mit Spar-Rücklagen ein Vermögen aufzubauen. Leichter wird es nicht, ein individuell passendes Altersvorsorgepaket zu schnüren, deshalb empfiehlt es sich mehr denn je, den Rat von Spezialisten einzuholen.

Sorgenfrei in den Ruhestand gehen können

Wer sich Gedanken um seinen Ruhestand macht, weiß: Zukunftsvorsorge ist unerlässlich, um als Rentner:in den gewohnten Lebensstandard halten zu können und genügend Geld Monat für Monat zur Verfügung zu haben. Auch ist zu bedenken, dass zum Beispiel die Krankenkassenbeiträge ebenfalls aus eigener Tasche zu bezahlen sind, und somit die monatlichen Ausgaben erhöhen. Miete, Lebensmittel, Versicherungsbeiträge, Strom, Heizung und Telefon und oft die Zuzahlung zu Medikamenten - diese Posten fallen schwer ins Gewicht. Wie eine vom Bundesseniorenministerium geförderte Studie "Hohes Alter in Deutschland" (D80+) ergeben hat, ist mehr als jeder fünfte Mensch über 80 Jahre (22,4 Prozent) in Deutschland von Armut betroffen. Wie es heißt, liegt der Anteil bei den hochbetagten Frauen sogar noch um mehr als neun Prozentpunkte höher als bei den Männern. Gleichzeitig gibt es aber auch einen großen Anteil mit mittleren Einkommen und einige wenige, die in der Studie als "einkommensreich" bezeichnet werden. Und das sind genau die Menschen, die sich frühzeitig mit ihrer finanziellen Gesamtsituation von Gegenwart und Zukunft beschäftigt und dafür gesorgt haben, dass über die Rente hinaus noch zusätzliche Einnahmen vorhanden sind. "Ich würde behaupten, dass wir der Mehrzahl der Personen, die zu uns kommen, mit individuell angepassten Finanzkonzepten über zukünftige Finanzprobleme hinweghelfen können", so Sven Thieme abschließend. Unterstützung findet man unter: https://www.competent-investment.com

