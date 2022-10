Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH

Ausbildungsmessen und Berufsinformationstage im Oktober 2022: Rutronik informiert erfolgreich über Karrierechancen für Berufseinsteiger

Ispringen (ots)

Als Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche ist die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH regelmäßig auf der Suche nach neuen Nachwuchstalenten, seien es Auszubildende oder Studierende. Auf Berufsinformationstagen an Schulen sowie Ausbildungsmessen nimmt das Recruiting-Team immer wieder persönlich Kontakt zu künftigen Berufseinsteigern auf und informiert über die beruflichen Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten bei Rutronik. So hat der weltweit führende Distributionspartner der Elektronikbranche bereits im Oktober 2022 einige Messeauftritte absolviert und konnte dort in vielen Gesprächen Interessierte von sich als Arbeitgeber überzeugen.

Lehrstellenbörse in Remchingen und do.IT in Pforzheim: Berufliche Perspektiven für den Nachwuchs

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH bietet in zahlreichen Bereichen Chancen und Perspektiven für Berufseinsteiger, darunter in der technischen Beratung, im Vertrieb, in der Logistik, Beschaffung, IT oder in kaufmännischen Funktionen. Schülerinnen und Schüler, die Orientierung bei ihrer Berufswahl suchen, konnten und können Rutronik im Oktober gleich auf mehreren Messen als potenziellen Arbeitgeber kennenlernen. Den Anfang machte die Lehrstellenbörse in Remchingen, die am 5. Oktober 2022 in der Kulturhalle des Ortes stattfand und von der CDU organisiert wurde. Vor allem Schülerinnen und Schüler der Werkrealschule und der Hauptschule haben sich auf der Messe über einen Ausbildungsberuf und Jobprofile im Unternehmen informiert.

"Unser Karriereteam ist bei jeder Messe an einem Informationsstand jeweils mit einem Ansprechpartner aus der HR-Abteilung vertreten sowie zwei weiteren Kollegen aus den Fachbereichen. Das sind entweder Auszubildende oder DH-Studierende", erklärt Holger Hary, einer der Ausbildungsverantwortlichen bei Rutronik. Auf einer weiteren Ausbildungsmesse, der do.IT in Pforzheim, hatten die Recruiter am 8. Oktober 2022 zwei Auszubildende aus der IT-Abteilung zur Unterstützung an ihrer Seite und dabei viel Spaß. Die Ausbildungsmesse, die im Innotec stattfand und von Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim, kurz WSP, durchgeführt wurde, gab Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich im direkten Kontakt mit Unternehmen über Ausbildungsberufe und berufliche Perspektiven in der IT- und Medienbranche zu informieren. Das Team von Rutronik sorgte dabei an seinem Messestand nicht nur mit Give-Aways, wie Textmarker-Männchen, Energy-Drinks, Post-its, Taschen-Lochern oder Kugelschreibern für Begeisterung bei den Messebesuchern. Vielmehr noch konnten die Recruiter mit interessierten Berufseinsteigern qualitativ gute Gespräche führen und sich erfolgreich als Ausbildungsbetrieb positionieren.

Großes Interesse in Mühlacker - Rutronik lädt zum Berufsinformationstag in Pforzheim ein

Besonders viele Interessierte aller Schularten fanden sich am Rutronik-Messestand auf der Aus- und Weiterbildungsmesse in Mühlacker ein. Die Berufsinformationsveranstaltung war am 8. Oktober 2022 von der Stadt Mühlacker organisiert worden und Anziehungspunkt für eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern. "Im persönlichen Austausch mit Eltern und Schülern waren wir sehr davon beeindruckt, wie konkret ihre Vorstellungen der beruflichen Zukunft zum Teil sind", meint Sarah Sievers, ebenfalls Ausbildungsverantwortliche bei der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH. "Wir hatten sehr viele Interessierte, die sich einen ersten Überblick über die Arbeitgeber der Region verschaffen wollten, aber erst 2024 nach einer Ausbildung suchen. Und es gab auch direkt Anfragen für ein Praktikum, das wir in unserem Unternehmen in einem Umfang von sechs Wochen bis zu sechs Monaten anbieten", so Sarah Sievers.

Am 22. Oktober ist Rutronik erstmalig am Berufsinformationstag am Schiller-Gymnasium Pforzheim vertreten. "Wir sind mit einem Stand in der Aula des Gymnasiums direkt vor Ort und freuen uns sehr auf die persönlichen Gespräche mit interessierten Schülerinnen und Schülern", sagt Sarah Sievers gespannt mit Blick auf das kommende Event.

Über Rutronik:

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.

Original-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuell