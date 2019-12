In 30 Tagen wieder "Mensch sein": RE'SET. Dein Darm. Deine Entscheidung

artgerecht GmbH

Häufig fühlen wir uns nach dem Essen müde. Verdauungsprobleme wie Völlegefühl, Durchfall oder Verstopfung gehören für Viele ebenfalls zum Alltag. Unsere moderne Lebensweise mit vollen Terminkalendern und wenig Bewegung aber gerade auch unsere heutige Ernährung, haben starken Einfluss auf das Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Mit Blick auf die Evolution ist das kein Wunder, denn wir sind für diese Art von Schnelllebigkeit eigentlich nicht "programmiert". Doch was ist wirklich "artgerecht" für uns Menschen? Was können wir tun, um tatsächlich wieder Mensch zu sein im evolutionären Sinne? Genau hier setzt das RE'SET-Programm an: Es bietet Entscheidungshilfen und einen Perspektivenwechsel, kombiniert mit praktischen Lösungen, für den Start in eine für uns Menschen artgerechte Ernährung und Lebensweise. Und die beginnt im Darm - der Zentrale für die Gesundheit. Während des Programms werden Darm und Körper wieder in eine gesunde Balance gebracht. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt durch die 30 Tage, erklärt auf anschauliche Weise, was im Körper passiert und bietet Optionen für mehr Ernährungsvielfalt im Alltag.

Du bist, was Du isst...

In dieser Aussage steckt viel Wahres, auch wenn wir das heute häufig vergessen oder nicht hören wollen. Unsere moderne Ernährungsweise ist genauso von der Schnelllebigkeit betroffen, wie andere Lebensbereiche. Häufig stehen Fertiggerichte auf dem Speiseplan oder wir greifen aus Gewohnheit immer wieder auf die gleichen Nahrungsmittel zurück. Vielfalt ade. Wird eine solche Ernährung über einen längeren Zeitraum zum "Normalzustand", fordert es unseren Körper heraus. Denn der Mensch ist eigentlich ein "Vielfresser". Nicht im Sinne von Masse und Menge, sondern hinsichtlich der Nahrungsvielfalt. Frisches, saisonales Obst, Gemüse, Nüsse, Beeren und Meerestiere standen auf den Speiseplänen unserer Vorfahren. "Über Jahrmillionen hat die gemeinsame Evolution von Pflanzen, Tieren und Menschen in unseren Genen verankert, welche Bausteine unser Organismus benötigt", so Daniel Reheis, Wissenschaftler und Gründer von art´gerecht. "Unser Körper erkennt ein Nahrungsmittel beispielsweise erst nach etwa 120.000 Jahren als artgerecht an". Die Folgen heutiger, oftmals stark verarbeiteter und nährstoffarmer Nahrung zeigen sich im Darm: Die Verdauung kommt ins Stocken und Nährstoffe können nicht optimal aufgespaltet werden.

RE'SET - in drei Phasen zu einem gesunden Darm

Ein gesunder Darm ist die Basis für unsere Gesundheit. Seine Aufgaben sind weitreichend und gehen deutlich über die Verdauung hinaus. Eine Vielzahl an körpereigenen Botenstoffen und Vitaminen werden dort produziert und rund 80% aller Immunzellen befinden sich im Darm. Deshalb spielt er auch eine bedeutende Rolle bei der Abwehr von Krankheiten und der Prägung des Immunsystems. Die Darmwand als Schutzbarriere stellt zudem die erste Verteidigungslinie des Immunsystems dar (1). Ist diese Barriere geschädigt, können Fremdstoffe eindringen und unser Wohlbefinden beeinträchtigen. Energielosigkeit, Müdigkeit und Abgeschlagenheit sind oftmals die "Vorboten" weiterer Beeinträchtigungen. "Mit unserem RE'SET-Programm setzten wir genau an dieser Stelle an - nämlich bei der Regeneration des Darms als Basis für ein gesundes und artgerechtes Leben", erklärt Daniel Reheis. Eine eigens dafür ausgearbeitete Schritt-für-Schritt-Anleitung führt durch das RE'SET-Programm:

- Basis des Programms stellt die artgerechte Ernährung dar. Es geht darum, zu verstehen, warum bestimmte Nahrungsmittel - aus der evolutionären Perspektive betrachtet - artgerecht und gesund für uns Menschen sind und andere nicht. Dabei versorgen wir die Teilnehmer mit hilfreichen Tipps inklusive Lebensmittellisten sowie leckeren Rezepte. - Die erste Phase befasst sich dann konkret mit dem Thema Verdauung. Denn mithilfe der artgerechten Ernährung, in Kombination mit den passenden Enzymen, können wir unsere Verdauung gezielt unterstützen und die für uns ungünstigen Bakterien "aushungern". - In der zweiten Phase steht die Darmbarriere im Fokus. Kleinere Schäden an der Darmwand sollen "repariert" und damit die Basis für einen erfolgreichen RE'SET geschaffen werden. - In der dritten Phase steht der Aufbau einer guten Kultur im Vordergrund. Der Mensch ist eine Art Superorganismus, in dem Millionen von Bakterien, Viren und Pilzen existieren. Herrscht ein Gleichgewicht zwischen den "guten" symbiontischen Bakterien und den "weniger guten" Parasiten, sind wir körperlich fit.

Unterstützung beim RE'SET - und darüber hinaus

Neben der Schritt-für-Schritt-Anleitung können sich "Resetter" bei Programmbeginn auf unserer Website mit einem persönlichen Code registrieren und ihren "RE'SET-Knopf" drücken. Daraufhin erhalten sie täglich hilfreiche Tipps und Rezepte sowie Mails mit Anregungen zur Selbstreflexion und zur Vorbereitung auf die nächsten Schritte. Nach Abschluss des Programms ist jeder auf dem besten Weg in ein artgerechtes Leben. Zu zweit ist man stärker: Wer gemeinsam mit seinem Partner oder seiner Partnerin ins neue Jahr starten möchte, erhält ein Partner-Paket zum rabattierten Preis.

Das RE'SET-Programm sowie weitere Informationen rund um die art´gerecht-Themenwelt finden Interessierte auf www.artgerecht.com.

art'gerecht - Mensch sein

Artgerecht bedeutet "dem Menschen entsprechend" und ist kein Trend, sondern vielmehr ein Lebensstil, der zu jedem Menschen passt. Unsere Philosophie bei art´gerecht basiert auf dem Wissen aus der Evolution, welches wir mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpfen. Denn in unseren Genen ist fest verankert, welche Ernährung und Lebensweise für uns Menschen optimal ist. Deshalb bieten wir Möglichkeiten, das Leben mit natürlichen, einfachen und gesundheitsförderlichen Strategien zu (r)evolutionieren. Unsere hochwertigen, auf die menschliche DNA abgestimmten Produkte sehen wir als evolutionäre Gesundheitsmittel. Sie können die ergänzenden Bausteine für ein gesundes Leben liefern, um sich den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen. Für uns bedeutet "artgerechtes Leben", ein Leben nach den Regeln der Evolution: vielfältig, nachhaltig und im Einklang mit der Umwelt.

