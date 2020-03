100/200.kitchen

Best Chefs Awards jetzt mit Hamburger Kandidaten

Thomas Imbusch nominiert als 100 Best Chef 2020

Hamburg (ots)

Während in Deutschland gastronomisch Alle auf die Veröffentlichung des Guide Michelins schauten, passierte ganz ruhig etwas sehr Besonderes: Die Best Chef Awards Nominierungen wurden bekannt gegeben. Jedes Jahr werden die 100 besten Köche der Welt gewählt von eine Jury aus Köchen, Fachleuten und "Followern".

Dieses Jahr wurde die Liste unter anderem um mehrere neue deutsche Kandidaten ergänzt. Mit dabei der 32 jährige selbstständige Koch und Unternehmer Thomas Imbusch aus Hamburg, der gerade wieder mit einem Stern und dem Nachhaltigkeitspreis des Guide Michelins ausgezeichnet wurde.

Die Best Chef Awards sind eine Art heiliger Gral unter Köchen und Foodies. Nicht so "traditionell" wie andere in der Gastronomie bekannte Auszeichnungen, aber sowohl für Genießer als auch Köche eine der wichtigsten. Frantzen, Roca, Rezepi, Romito und Brill sind nur einige der Namen Derer, die sich in den letzten Jahren unter den oberen fünf Köchen fanden und auch außerhalb dessen zu den Bekanntesten und Besten Ihrer Zunft zählen. Gerade für den noch nicht einmal zwei Jahre selbstständigen Thomas Imbusch ist es eine besondere Ehre. Ab dem 01. April wird das Voting der Köche beginnen. Dabei ist nicht nur die Gesamtwertung interessant, sondern auch die verschiedenen Kategorien, welche sich von #Risingstar bis bis zu #Legend erstrecken. Für Thomas Imbusch, der seit 2018 in Hamburg mit dem 100/200 ein einmaliges Konzept von gelebter Nachhaltigkeit und Genusskultur etabliert, ist die internationale Anerkennung per se eine Würdigung. Was am Ende des dreitägigen Events vom 21.-23. September 2020 in Rotterdam stehen wird ist völlig offen. Fest steht aber, das diese Aufmerksamkeit nicht nur etwas Besonderes für den jungen Koch, sondern auch für Hamburg ist. Denn bis dato haben wenige deutsche Restaurants das Interesse dieser exquisiten Jury geweckt.

