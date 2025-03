Ericsson GmbH

Neue Netzarchitektur mit Weltpremiere in Offenbach: O2 Telefónica setzt erstmalig Ericsson Cloud RAN in einem 5G-Standalone-Netz ein

Düsseldorf

o2 Telefónica hat ihr erstes Cloud-RAN-Netz mit Ericsson-Technologie in Betrieb genommen. Das ist die erste Implementierung der Ericsson-Technologie in ein 5G Standalone-Netz im Live-Betrieb weltweit. Ab sofort funken die ersten von insgesamt acht Mobilfunkmasten im Raum Offenbach mit der Technik des europäischen Netzausrüsters. Bei der Cloud-RAN-Netzarchitektur werden einzelne Komponenten für das Antennennetz (Radio Access Network, RAN) virtualisiert. Kundinnen und Kunden von o2 Telefónica steht in Offenbach schnelles 5G für die mobile Datennutzung zur Verfügung. Gemeinsam mit Ericsson will o2 Telefónica die Entwicklung offener und interoperabler Mobilfunknetze aktiv vorantreiben.

"Wir arbeiten an unserem Netz der Zukunft, das die Vorteile von Cloud-Lösungen, Automatisierung und Virtualisierung vereint, um unseren Kundinnen und Kunden das beste Erlebnis zu bieten. Ein Baustein dafür ist die Cloud-RAN-Technologie, deren Marktreife wir gemeinsam mit Ericsson weiter vorantreiben wollen. Die Trennung von Hard- und Software wird uns künftig mehr Flexibilität beim Betrieb und Ausbau unseres Netzes ermöglichen. Neben schlankeren Netzarchitekturen können wir Updates per Mausklick einspielen, so dass unsere Kundinnen und Kunden sowie Unternehmen stets von den neuesten 5G-Funktionen profitieren", sagt Mallik Rao, Chief Technology & Enterprise Officer von o2 Telefónica

"Wir unterstützen o2 Telefónica bei der Transformation ihres Netzes in eine leistungsfähige, programmierbare und differenzierte Netz-Infrastruktur. Der Startschuss der Cloud-RAN-Standorte markiert einen Meilenstein auf unserem gemeinsamen Weg hin zu offenen Netzarchitekturen und fördert ein dynamisches Innovationsökosystem. Unsere langjährige Partnerschaft mit o2 Telefónica ist ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung", sagt Daniel Leimbach, Westeuropachef von Ericsson und Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH.

Vom klassischen RAN zum Cloud-RAN

Der Startschuss für den Cloud-RAN-Test in Offenbach fiel im Frühjahr 2024, als sich die beiden Unternehmen einigten, gemeinsam ein erstes Netz aufbauen zu wollen. Im ersten Schritt installierte o2 Telefónica im Jahresverlauf klassische RAN-Technik von Ericsson mit 5G und 4G/LTE an den Mobilfunkstandorten in Offenbach.

Anschließend ersetzten die Netztechniker den klassischen 5G-Standard sukzessive durch die neue Cloud-RAN-Technologie. Dabei kommt das eigenständige 5G - auch 5G Standalone (SA) oder 5G Plus genannt - auf der 3,6 Gigahertz-Frequenz zum Einsatz.

Trennung von Hard- und Software schafft Flexibilität

Während Telekommunikationsanbieter beim klassischen RAN herstellerspezifische Hard- und Software einsetzen, kann beim Cloud-RAN die Software des Herstellers auf handelsüblicher Standardhardware installiert werden. Dadurch soll das System flexibler, skalierbarer und anpassungsfähiger sein als bisherige, fest gekoppelte Systeme.

o2 Telefónica und Ericsson werden die Alltagstauglichkeit der Cloud-RAN-Technologie in Offenbach testen und die Technologie weiterentwickeln.

Original-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuell