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Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD)

Sekunden, die ein Leben verändern

Münster (ots)

Mehr als 50.000 Menschen jährlich werden im Straßenverkehr schwer verletzt. In der neuen Ausgabe der Schriftenreihe der Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD) kommen Verkehrsunfallopfer, Angehörige und Notfallretter zu Wort.

Es berichten Eltern, deren 17-jährige Tochter bei einem illegalen Rennen mit Tempo 160 auf einer Dorfstraße ums Leben kam - als Fußgängerin.

Es schreibt eine Frau, wie sie als Teenagerin zusammen mit fünf Freundinnen und Freunden nachts aus dem Dorf aufs Feld fahren und dort laut Musik hören wollten. Sie kamen auf der Landstraße nur zwei Kilometer weit. Einer der Freunde starb. Die Schreiberin wurde schwer verletzt mit lebenslangen Folgen.

Es erzählt eine Rettungshelferin, wie sie nach dem Unfall eines Doppeldeckerbusses mit 60 jugendlichen Fahrgästen, mit Toten und Schwerverletzten, die Bilder und das Handyklingeln verzweifelter Eltern aus den verstreut herumliegenden Gepäckstücken nicht noch mal erleben wollte. Sie hat den Beruf gewechselt.

Es schreibt ein Notarzt, wie er zu einem Unfallort gerufen wurde und dort völlig unvorbereitet seinen getöteten Schwager vorfand.

Es berichtet ein Notfallseelsorger davon, dass er auch die andere Seite seiner seelsorgerischen Tätigkeit schmerzlich erfahren hat. Bei einem Verkehrsunfall kamen seine Mutter, sein Vater und sein Bruder ums Leben.

Die VOD möchte mit dieser Ausgabe ihrer Schriftenreihe nicht die Sensationslust bedienen, sondern das Leid hinter der amtlichen Statistik begreifbar und fühlbar machen. Sekunden, die ein Leben verändern, können jeden Menschen treffen, oft völlig unvorbereitet.

Unfallopfer müssen laut VOD mehr Gerechtigkeit erfahren: bei der Unfallaufnahme, vor Gericht und bei Auseinandersetzungen mit Versicherungen und Krankenkassen.

Kostenloser Download:

https://vod-ev.org/vod-schriftenreihe-nr-3-sekunden-die-ein-leben-veraendern/

Pressekontakt:

pressestelle@vod-ev.org
Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD)
Hochschule für Polizei
und öffentliche Verwaltung NRW
Abteilung Münster
Nevinghoff 8/10
48147 Münster
www.vod-ev.org

Original-Content von: Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), übermittelt durch news aktuell

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