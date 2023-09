AvS - International Trusted Advisors GmbH

Hochkarätiger Neuzugang bei AvS Advisors: Cornelia Sengpiel berät familien- und inhabergeführte Unternehmen in ihrer Entwicklung zu nachhaltigen, zukunftsfähigen Organisationen

Frankfurt am Main (ots)

AvS Advisors, eine Unternehmensberatung für Nachfolgen, Geschäftsführungs- und Beiratssuchen sowie die strategische Inhaberberatung von Familienunternehmen, erweitert sein deutsches Berater-Team mit Cornelia Sengpiel. Die Expertin für Transformation und nachhaltige Organisationsentwicklung verstärkt zum September 2023 das Büro in Frankfurt am Main.

Von hier aus berät Cornelia Sengpiel Klienten in komplexen Veränderungssituationen insbesondere aus der Konsumgüter-, Digital- und Professional Services-Industrie. Durch ihre vielfältige Praxis- und Führungserfahrung als Gründerin, Beraterin und Managerin hat sie die Überzeugung gewonnen, dass Transformationsprozesse nur im Einklang von klaren Unternehmenszielen und den Bedürfnissen der Menschen sinnvoll, nachhaltig und erfolgreich gestaltet werden können. Ihr klarer Fokus wird daher auch auf der Entwicklung und Evaluierung von Führungskräften und Top-Management-Teams sowie der (Neu-)Besetzung von C-Level-Positionen liegen.

Vor ihrem Wechsel zu AvS Advisors begleitete Cornelia Sengpiel als selbstständige Unternehmensberaterin Start-ups, Mittelständler und Konzerne bei strategischen Projekten zu Transformation, Organisationsentwicklung und Nachhaltigkeit, sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich. Zuvor war sie sieben Jahre als Beraterin bei McKinsey & Co tätig, mit Schwerpunkt Neupositionierungen und Restrukturierungen in Unternehmen des Finanzsektors. Ihren beruflichen Einstieg fand sie im kundenzentrierten und international geprägten Konsumgütergeschäft bei Procter & Gamble und Wella in verschiedenen Brand-Management-Funktionen.

Cornelia Sengpiel erwarb ein deutsch-spanisches Doppeldiplom von der ESB Reutlingen und der ICADE Madrid in Europäischer Betriebswirtschaft. Ihre akademische Qualifikation als Betriebswirtin ergänzt sie durch zahlreiche Zusatzqualifikationen und Zertifizierungen, u.a. als Business Sustainability Managerin (Universität Cambridge), Systemischer Coach (EBS Oestrich-Winkel) und Scrum Master.

"Wir freuen uns sehr, mit Cornelia Sengpiel eine ausgewiesene Expertin für alle Facetten des Veränderungs-Managements bei uns willkommen zu heißen", sagt Andreas von Specht, Gründer und Geschäftsführender Partner von AvS Advisors. "Durch ihre Erfahrung in der strategischen Geschäftsentwicklung können wir insbesondere unsere Klienten in Familienunternehmen, die sich in von Nachfolge, Digitalisierung und Organisationsveränderung geprägten Transformationsprozessen befinden, noch zielgerichteter unterstützen."

AvS Advisors ist eine global agierende Beratung mit Büros in Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, Genf, Zürich, Paris, London, Singapur, Hongkong und Bogota. Der Schwerpunkt der Beratung liegt bei Unternehmernachfolgen, der Auswahl und Beurteilung von Führungskräften sowie der Erarbeitung von Inhaberstrategien.

