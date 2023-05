Elvie

Pumpe smarter, nicht härter

Elvie revolutioniert den Markt der Milchpumpen mit smarter Technologie und hochwertigem Design

Berlin (ots)

Mit dem Ziel, die Gesundheit von Frauen zu revolutionieren und Mütter auf ihrer individuellen Stillreise zu unterstützen, entwickelt die UK FemTech-Marke Elvie seit 2013 innovative und smarte Stillprodukte.

Egal ob manuelle oder ultraleise, elektrische Milchpumpen - Elvie bietet für jede Anforderung das passende Produkt. "Die Stillprodukte von Elvie wurden entwickelt, indem wir Frauen zugehört und mehr über ihre Herausforderungen erfahren haben. Wir haben erstklassige Technologien eingesetzt und Lösungen entwickelt, die im Einklang mit den Körpern der Frauen funktionieren und ihr Leben einfacher machen. Unser Ziel ist es, Frauen zu stärken und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von Müttern besser berücksichtigt werden.", so Elvie-Gründerin und Präsidentin Tania Boler über die Mission von Elvie.

Abpumpen war noch nie so intelligent - Alles was Sie über Elvie Pump wissen müssen

Schlankes, diskretes Design: Elvie Pump ist die schlankeste1 Milchpumpe zum Tragen im BH für ultimative Diskretion beim freihändigen Pumpen. Sorglos und sicher können Frauen pumpen, wann und wo sie möchten - ob auf der heimischen Couch oder auswärts.

Ultraleise dank Piezo-PowerTM: Nur Elvie Pump verwendet leistungsstarke Miniatur-Piezopumpen, die mit winzigen Scheiben und Bewegungen von 21.000 Schwingungen pro Sekunde Saugkraft erzeugen - das liegt jenseits des menschlichen Hörvermögens und fühlt sich an, als ob das Baby saugt! Damit kann niemand mithalten.

Die Übersicht behalten mit der Pump with Elvie App: Elvie Pump kann über das Smartphone gesteuert werden, wobei die Milchmenge in Echtzeit überwacht wird und der individuelle Pump-Verlauf verfolgt werden kann - alles, ohne in den BH zu greifen. Der Einstieg ist mit der Anleitung in der App ganz einfach. Außerdem können die bevorzugten Pump-Einstellungen gespeichert werden, um jedes Mal schnell zu starten.

SmartRhythmTM sorgt für individuelle Stillzeit: Keine Stillzeit gleicht der anderen. Zugeschnitten auf die verschiedenen Bedürfnisse von Müttern, passen sich drei verschiedene Pump-Rhythmen an die individuellen Umstände, Herausforderungen und Ziele von Müttern an. Steuerbar über die kostenlose Elvie-App.

1. Multi-Switch - zur Optimierung der Milchmenge

2. Slow and Gentle - für empfindliche Brustwarzen

3. Express and Collect - für einen stärkeren Milchfluss

Wertvolle Zeit sparen: Keine komplizierten Manöver - die Flaschen können sogar beim Stillen mit nur einer Hand gewechselt werden. Lässt sich einfach zusammensetzen, ganz ohne Schläuche, schwer zu reinigende Behälter oder Einwegbeutel. Beim freihändigen Pumpen können Mütter ihre wertvolle Zeit zudem für andere Dinge nutzen.

Elvie Pump ist als Einzelpumpe für 329,00 Euro und als Doppelpumpe für 599,00 Euro unter www.elvie.com/de-de/einkaufen/elvie-pump und bei ausgewählten Retailern erhältlich.

Die Besonderheiten der weiteren Elvie Stillprodukte auf einem Blick:

Elvie Stride - die beliebte, elektrische Milchpumpe in Krankenhausqualität

Diskretes Abpumpen in Krankenhausqualität bei voller Bewegungsfreiheit

bei voller Bewegungsfreiheit Gibt mehr Müttern Zugang zu modernster Technologie

Hoher Komfort: leicht, leise und per App steuerbar

Die elektrische Milchpumpe schenkt Müttern Abpump-Power in Krankenhausqualität und lässt ihnen beide Hände frei. Die Elvie Stride ist nicht nur leistungsstark, sondern auch extrem leise und leicht, sodass sie bequem im BH unter der Kleidung getragen werden kann.

OHNE Kabel & Stecker

10 leistungsstarke Intensitätseinstellungen

Individuelle Passform (3 Brustschalengrößen)

Leise, sicher & hygienisch

BPA frei & leicht zu reinigen

Kontrolle per App möglich

Die Elvie Stride ist in der Einzelversion für 199,00 Euro und als Doppelmilchpumpe für 349,00 Euro direkt im Elvie-Webshop unter www.elvie.com/de-de/einkaufen/elvie-stride und bei ausgewählten Retailern erhältlich.

Elvie Curve - Silikon Handmilchpumpe

Weniger Aufwand, mehr Milch. Mit der Elvie Curve wird überschüssige Milch im BH durch einmaliges Drücken auf den Beutel ganz unkompliziert aufgefangen. Anders als die üblichen Milchpumpen aus Silikon, ist Elvie Curve so geformt, dass sie sich diskret in den BH einpasst, damit Mütter maximale Bewegungsfreiheit haben.

Tragbare manuelle Handmilchpumpe

OHNE Kabel & Schläuche

Für diskretes, freihändiges abpumpen

120 ml Fassungsvermögen

Spülmaschinengeeignet

Frei von BPA und Phthalaten

Anwenderinnen haben 3 Möglichkeiten, Milch aufzufangen:

während Sie mit der anderen Brust stillen

während Sie an der anderen Brust abpumpen

oder wenn sich Ihre Brüste voll anfühlen

Elvie Curve ist als Einzelpumpe für 39,99 Euro im Elvie-Webshop unter www.elvie.com/de-de/einkaufen/elvie-curve und bei ausgewählten Retailern erhältlich.

Elvie Catch - manuelle Milchauffangschale

Wir wissen, dass jeder Tropfen Muttermilch kostbar ist und nicht verloren gehen darf. Wir wissen auch, dass sich keine Frau beim Verlassen des Hauses über austretende Milch Gedanken machen möchte. Deshalb gibt es Elvie Catch: Das sind zwei rutschfeste Milchauffangschalen, die sicheren und angenehmen Tragekomfort ganz einfach im BH bieten und selbst bei stärkerem Milchfluss absolut verlässlich sind. Das Auffangen geschieht ganz diskret und feuchte Flecken auf der Bluse gehören der Vergangenheit an.

Wiederverwendbar & unsichtbar

Sicherer Halt dank rutschfester Silikondichtung

Ersetzt Einweg-Stilleinlagen

BPA frei & leicht zu reinigen

Sicher, diskret & komfortabel

Ein Paar Silikon-Milchauffangschalen (30 ml) sind für 29,99 Euro im Elvie-Webshop unter www.elvie.com/de-de/einkaufen/elvie-catch und bei ausgewählten Retailern erhältlich.

Über Elvie:

Die britische Marke entwickelt revolutionäre Technologien von Frauen für Frauen. Mit dem Ziel, die weibliche Bevölkerung weltweit zu empowern und das Thema FemTech endlich in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken, gründete Tania Boler zusammen mit einem Team aus Weltklasse-Ingenieur:innen, Designer:innen und Manager:innen 2013 Elvie - ein globaler Hub für vernetzte Gesundheits- und Lifestyle-Produkte für Frauen. Elvie stattet Frauen mit smarter Technologie und hochwertigem, zeitgemäßem Design aus, damit sie das tun können, wozu der weibliche Körper schon immer fähig war, und zwar in jeder Phase des Frauseins. Als erstes Produkt entwickelte Elvie den mittlerweile vielfach ausgezeichneten Kegel-Trainer inklusive App zur visuellen Steuerung und Kontrolle von unterhaltsamen Workouts für die Stärkung des Beckenbodens. So unterstützt Elvie Frauen bei der Festigung ihres Kraftzentrums für eine bessere Blasenkontrolle, eine schnellere Rückbildung nach der Geburt und ein intensiveres Intimleben. Das Sortiment wird durch innovative Stillprodukte ergänzt, die das Milchabpumpen für Mütter enorm erleichtern. Die aktuelle Highlight-Pumpe ist die weltweit erste leise, tragbare, elektrische Milchpumpe, Elvie Pump. Sie ist so designt, dass sie klein und leicht in einem gewöhnlichen Still-BH und somit absolut freihändig getragen werden kann. Ohne Schläuche oder lästige Kabel können Mütter ganz nach ihren Bedürfnissen abpumpen wann, wo und wie sie wollen. Weitere Informationen zu Elvie finden Sie auf der Website www.elvie.com/de-de. Bleiben Sie immer up-to-date und folgen Sie Elvie auch auf den Social Media Channels oder hören in den Interview-Podcast "Skin like a Rhino" rein.

