Über "Kinder & Sicherheit" informiert die neue Blogserie von Verisure

Der Sicherheitsanbieter schützt Kinder nicht nur am Weltkindertag

Ratingen

Zum Weltkindertag am 20. September finden bundesweit zahlreiche Aktionen, Feste und andere Veranstaltungen statt. Dem Sicherheitsanbieter Verisure ist die Sicherheit von Kindern aber das ganze Jahr über ein wichtiges Anliegen. Daher startet er unter www.verisure.de/magazin eine Blogserie über verschiedene Situationen und Stationen im Leben von Kindern. Eltern erhalten Tipps, wie sie für deren Sicherheit sorgen können. Erschienen sind bereits ein Interview mit einem Wildnispädagogen sowie die Geschichte einer Familie, deren Tochter einen Fieberkrampf hatte. Weitere Beiträge folgen in Kürze.

"Jeder Mensch hat das Recht, sich sicher zu fühlen. Davon sind wir bei Verisure überzeugt", sagt Izabela Basalo, Communications Manager bei Verisure. "Damit Kinder sicher aufwachsen können, unterstützen wir Familien mit unserem smarten Alarmsystem. Unsere Profis in der Notruf- und Serviceleitstelle reagieren nämlich nicht nur bei einem Einbruchsversuch, sondern auch auf die Alarmsignale unserer Rauchmelder sowie auf den Alarm der SOS-Tasten, die bei einem medizinischen Notfall ausgelöst werden können. Mit unserer neuen Blogserie wollen wir außerdem präventiv einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit aller Kinder leisten."

Mit Kindern sicher im Wald

In der Natur zu leben und zu überleben: Kinder können das in einem Wald in der Nähe von Kevelaer erleben. Sie lernen unter anderem, mit Messer, Axt und Säge umzugehen. Das macht ihnen Spaß, ist aber auch gefährlich.

Bei den Wildnispädagogen von Naturabenteuer Niederrhein gehört das Thema Sicherheit bereits zur Ausbildung. Im Interview mit Verisure berichtet der Gründer und Inhaber Christian Meister, warum sie die Kinder gefährliche Dinge machen lassen und wie sie dabei für Sicherheit sorgen. Außerdem gibt er Tipps, was beim Holzschnitzen beachtet werden sollte.

Sicherheit und Spaß mit Kleinkindern

Wenn Eltern auf die Sicherheit ihrer Kinder viel Wert legen, werden sie schnell als Helikoptereltern abgestempelt. Zu Unrecht. Für Sicherheit zu sorgen, bedeutet nämlich nicht, alle denkbaren Risiken von ihnen fern zu halten. Der Blogbeitrag über Familie Decker schildert, wie bei ihr Sicherheit und Spaß haben zusammenpassen.

Im Frühjahr 2023 entschied sich das Ehepaar für das smarte Alarmsystem von Verisure. Wenige Wochen nach der Installation erlitt die zweijährige Tochter einen Fieberkrampf. Der Familienvater beschreibt, wie ihnen die Verisure Fachkräfte in der Notruf- und Serviceleitstelle in der lebensbedrohlichen Situation halfen.

