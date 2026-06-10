Procter & Gamble GmbH

Langjährige Partnerschaft für das Gemeinwohl: Procter & Gamble und innatura unterstützen soziale Einrichtungen

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Köln/Schwalbach am Taunus (ots)

Im Jahr 2025 war Procter & Gamble (P&G) der größte Spender von Haushalts- und Hygieneartikeln für die Partnerorganisationen von innatura.

Insgesamt hat Procter & Gamble über 540 Paletten und damit Produkte im Marktwert von rund 2 Millionen Euro an innatura gGmbH gespendet. Innatura ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen, das Sachspenden von Unternehmen gegen eine geringe Vermittlungsgebühr bedarfsgerecht an gemeinnützige Organisationen vermittelt. Neben dem sozialen Beitrag der Spenden an innatura wird durch die Kooperation mit innatura gleichzeitig Nachhaltigkeit vorangetrieben, da für den Verkauf im Handel nicht geeignete, aber fabrikneue Produkte ansonsten vernichtet werden müssten.

Die langjährige Partnerschaft mit innatura, die bereits seit über zehn Jahren besteht, unterstreicht das Engagement von P&G, soziale Verantwortung zu übernehmen und bedürftige Menschen in Deutschland im Alltag mit essenziellen Hygiene- und Haushaltsprodukten zu unterstützen. Die Spenden von P&G, die ein breites Spektrum an Produkten von Marken wie Always, Pampers, Ariel oder Oral-B umfassen, leisten so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vieler Menschen.

Die Produktspenden kommen direkt im Alltag der Bedürftigen an

Die Bedeutung dieser Unterstützung wird in der täglichen Arbeit der Partnerorganisationen von innatura besonders sichtbar. Frau Di Lorenzo vom Fixpunkt e.V. in Berlin, einer Organisation, die sich der Betreuung und Beratung von Drogenabhängigen widmet, betont die Wichtigkeit der Spenden:

"Gerade die Damenbinden, insbesondere die Always Overnight, sind sehr nachgefragt. Die von Procter & Gamble gespendeten Damenbinden sind für unsere Arbeit bei Fixpunkt e.V. von großer Bedeutung. Für Menschen, die auf der Straße leben, ist der Zugang zu Hygiene- und Menstruationsartikeln oft nicht selbstverständlich - dabei ermöglichen Hygieneprodukte wichtige gesundheitliche Stabilität im Alltag. Über innatura bezogen, erreichen uns die Spenden verlässlich und bedarfsgerecht, sodass wir sie unkompliziert und direkt weitergeben können."

Ein weiteres Beispiel für die positive Wirkung der Spenden ist der immersatt e.V. in Duisburg. Ursprünglich gegründet, um Kinder und Jugendliche aus strukturschwachen Stadtteilen mit warmem Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung zu versorgen, unterstützt immersatt e.V. heute eine wachsende Zahl bedürftiger Familien und Einrichtungen. Herr Hinz von immersatt e.V. unterstreicht den Nutzen der Produkte von P&G: "Bei uns sind sozial schwache Kinder, und man sieht deren Kleidung häufig an, dass sie nicht regelmäßig gewaschen wird. Wir geben den Eltern gespendete Reinigungsprodukte und Duschzeug mit, damit die Kinder gepflegt in die Schule kommen und nicht ausgegrenzt werden."

"Diese Beispiele zeigen, wie P&G über innatura einen konkreten Unterschied im Alltag von Kindern und Familien macht: Grundlegende Produkte für Hygiene und ein gepflegtes Erscheinungsbild werden über die Empfängerorganisationen zur Verfügung gestellt und bieten so eine wesentliche Voraussetzung für soziale Teilhabe und Selbstwertgefühl", so Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation & Nachhaltigkeit, Procter & Gamble Gruppe DACH.

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SKII®, Tide®, Vicks®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.

Über innatura

innatura ist die erste Plattform in Deutschland, die neuwertige Sachspenden bedarfsgerecht an gemeinnützige Organisationen vermittelt. Die gemeinnützige GmbH sammelt bei Herstellern und Händlern Sachspenden für soziale Zwecke und bietet diese mit eigener Logistik über 4.500 gemeinnützigen Empfängerorganisationen in Deutschland an. Gespendet werden die Produkte von mehr als 290 Unternehmen.

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