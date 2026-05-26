Procter & Gamble GmbH

'STÜCK ZUM GLÜCK' eröffnet inklusiven Spielplatz in Düsseldorf Eller

Meilenstein: 60. Spielplatzprojekt der Initiative 'Stück zum Glück'

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Zusammen mit mehr als 90 Kindern mit und ohne Behinderung eröffnete "Stück zum Glück" - eine Initiative von Procter & Gamble (P&G), REWE und der Aktion Mensch - gemeinsam mit der Landeshauptstadt Düsseldorf heute auf dem Gertrudisplatz in Düsseldorf Eller einen neuen inklusiven Spielplatz. Die Umsetzung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Garten-, Friedhofs- und Forstamt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Seit 2018 treiben die Kooperationspartner gemeinsam den Bau inklusiver Spielplätze in ganz Deutschland voran - für mehr Vielfalt und gleichberechtigte Teilhabe. Mit der heutigen Eröffnung feiert die Initiative einen Meilenstein: das bereits 60. inklusive Spielplatzprojekt.

Vor Ort waren neben Vertreter:innen von "Stück zum Glück" auch Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, sowie Mathias Mester, Para-Leichtathletik-Weltmeister und Botschafter der Initiative. Weitere Unterstützung gab es von dem lokalen Verein IndividuEller e.V. und David Hegemann, REWE-Kaufmann und Pate des Spielplatzes. Alle waren sich einig: Nur wenn Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen können, entsteht echte Gemeinschaft. Dr. Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, betonte: "Inklusive Spielplätze sind wichtige Orte der Begegnung und des Miteinanders. Sie ermöglichen Kindern mit und ohne Behinderung, selbstverständlich gemeinsam zu spielen, Freundschaften zu schließen und voneinander zu lernen. Deshalb freue ich mich sehr, dass mit dem neuen Spielplatz am Gertrudisplatz ein weiterer Raum für gelebte Teilhabe in Düsseldorf entstanden ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Beteiligten für dieses wertvolle Projekt bedanken."

Inklusion erleben: Spielplätze als Orte der Begegnung

Auf dem neuen inklusiven Spielplatz in Düsseldorf haben Kinder mit und ohne Behinderung die Chance, zu spielen und über sich hinauszuwachsen. Kinder wachsen, lernen und entfalten ihre Persönlichkeit in der Interaktion mit anderen. Spielplätze sind deshalb unverzichtbare Orte der Begegnung und des gemeinsamen Erlebens.

Doch rund 80 Prozent der Spielplätze in Deutschland weisen keine inklusiven Merkmale auf und schließen so Kinder mit Behinderung aus. Der neue "Stück zum Glück"-Spielplatz in Düsseldorf setzt genau hier an und schafft einen Ort, an dem alle Kinder dazu gehören. Bei der Gestaltung des Spielplatzes wurde ein besonderer Wert auf die ganzheitliche Förderung gelegt: Die vielseitigen Spielgeräte fördern gezielt die kognitive, motorische, koordinative und soziale Entwicklung und laden Kinder mit und ohne Behinderung dazu ein, gemeinsam aktiv zu sein.

Der neue Spielplatz bietet vielfältige und inklusive Spielangebote für jüngere und auch ältere Kinder. So gibt es etwa ein großes Spielgerät mit Rutsche, Pendel und Klettermöglichkeiten für ältere Kinder. Zudem wurden unterschiedliche Schaukeln, unter anderem solche mit einem Sitz, der durch seine Form das aufrechte Sitzen für Kinder mit Behinderung unterstützt, und Sinneswände eingebaut. Zu den weiteren inklusiven Spielgeräten gehören ein ebenerdiges Karussell sowie eine Wippe, die neben Farbkontrasten stabile Rücken- und Fußstützen hat. Für jüngere Kinder gibt es zudem einen Bereich mit einer Lernschaukel, einem Drehkreisel sowie Kletter- und Sitzelemente.

Unterstützt wird das Projekt auch von dem Spielplatzpaten David Hegemann, für den Inklusion eine Frage der Haltung ist: "Für mich ist Inklusion nicht nur eine Idee, sondern gelebter Alltag. In meinen Märkten arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung ganz selbstverständlich zusammen. Genau dieses Gefühl wollten wir auch hier schaffen: einen Ort, an dem kein Kind ausgegrenzt wird, sondern alle gemeinsam spielen." Als REWE-Kaufmann und Träger des "Inklusionspreises für die Wirtschaft 2024" setzt er sich auch als Arbeitgeber dafür ein, Inklusion zu schaffen und zu leben.

Kleiner Beitrag, großes Glück

Seit Beginn der Initiative "Stück zum Glück" im Jahr 2018 wurden deutschlandweit bereits 60 inklusive Spielplatzprojekte umgesetzt - und viele weitere sind in Planung. Die Spendenmechanik ist einfach und wirkungsvoll zugleich: Für jeden Kauf eines P&G-Produktes, etwa von Pampers, Ariel, Head & Shoulders oder auch Gillette, in einer REWE-Filiale in Deutschland fließt ein Cent in den Bau inklusiver Spielplätze. Auf diese Weise sind bislang mehr als vier Millionen Euro zusammengekommen. Für die Projektpartner P&G, REWE und die Aktion Mensch steht fest: Es wird weiter gesammelt mit dem Ziel, noch mehr inklusive Spielplätze und damit Orte zu schaffen, an denen jedes Kind der oder die Größte sein kann.

Weitere Informationen zu "Stück zum Glück" unter rewe.de/glück

Stimmen von der Spielplatzeröffnung in Düsseldorf:

Para-Leichtathletik-Weltmeister Mathias Mester weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig Inklusion vom Kindesalter an ist: "Mit dem 60. inklusiven Spielplatz erreicht 'Stück zum Glück' einen besonderen Erfolg, denn hier werden etwaige Unterschiede zur Nebensache. Ich weiß: Sport und Spiel haben die Kraft, Barrieren zu überwinden, das Selbstbewusstsein zu stärken und Gemeinschaft zu schaffen. Es war bei mir der Sport, der mich geprägt hat und genau deswegen ist es so wichtig, dass Kinder zusammenkommen und gemeinsam spielen. Ein Spielplatz wie dieser verdeutlicht, wie Inklusion gelebt wird: Wenn niemand außen vor bleibt."

David Hegemann,Spielplatzpate und REWE-Kaufmann, setzt sich sowohl beruflich als auch privat für das Thema Inklusion ein: "Ich freue mich riesig, dieses tolle Projekt als Pate zu begleiten und zu unterstützen. Meine fünf Märkte hier in Düsseldorf sind Teil des Alltags der Menschen und der Gemeinschaft vor Ort. Daher bin ich begeistert, dass wir den inklusiven Spielplatz sogar direkt vor meinem Markt in Eller umsetzen konnten. Ich habe mich dem Projekt mit voller Leidenschaft angenommen, weil ich weiß, wie wichtig solche Orte sind - barrierefrei, einladend und voller Chancen für Begegnungen auf Augenhöhe."

Für Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch und Mitglied der Geschäftsleitung, ist Inklusion auch eine Frage von Zukunftsfähigkeit: "In Deutschland gibt es einen erheblichen Mangel an inklusiven Spielplätzen - und genau das wollen wir mit 'Stück zum Glück' ändern. Denn Orte für gemeinsames und gleichberechtigtes Spielen sind wichtig, damit Kinder von Anfang an lernen: Vielfalt ist vollkommen normal. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern es profitiert letztlich unsere gesamte Gesellschaft."

Peter Maly, Vorstand der REWE Group, ergänzt: "Kinder gestalten unsere Zukunft. Bei der REWE Group fördern wir gemeinsam mit P&G, der Aktion Mensch und lokalen Partner:innen voller Leidenschaft den Bau inklusiver Orte, um allen Kindern eine bestmögliche motorische und soziale Entwicklung zu ermöglichen. Inklusive Spielplätze schaffen Chancengleichheit, bauen Barrieren ab und bereichern das Miteinander - für eine vielfältige und starke Gesellschaft."

Florian Sieben, Vertriebschef und Mitglied der Geschäftsleitung P&G DACH: "Gemeinsame Abenteuer auf Spielplätzen heben individuelle Unterschiede spielend auf und schaffen nachhaltige Erfahrungen von Gleichberechtigung und Zusammenhalt. Bei P&G setzen wir uns dafür ein, dass alle Kinder inklusiv spielen und wachsen können - ob mit Behinderung oder ohne. Dieser neue Meilenstein zeigt: Inklusive Orte fördern Vielfalt, wirken Vorurteilen entgegen und prägen eine inklusive Gesellschaft vom Kindesalter an."

Über die Partner der Initiative "Stück zum Glück"

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Crest®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.

Über die Aktion Mensch e.V.

Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. Mit den Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern der Aktion Mensch gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch.

www.aktion-mensch.de

Über REWE

Mit einem Umsatz von 32,4 Mrd. Euro (2025), bundesweit mehr als 170.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE- und nahkauf-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. REWE gehört zur genossenschaftlichen REWE Group, die einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa ist. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.

Original-Content von: Procter & Gamble GmbH, übermittelt durch news aktuell