Gut gerüstet durch die Erkältungszeit - Warum die Hausapotheke jetzt ein Winter-Must-have ist

Wenn die Tage kürzer werden und die kalte Luft uns um die Nase weht, beginnt die Hochsaison für Erkältungen. Gerade jetzt lohnt es sich, die Hausapotheke mit bewährten Helfern auszustatten. Die Produkte von WICK, der weltweiten Nr. 1 Marke bei Husten- und Erkältungsmitteln[1], bieten seit Generationen zuverlässige Unterstützung für Groß und Klein. Ob Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Fieber oder Halsschmerzen - Dank WICK ist die ganze Familie auch in der Erkältungszeit gut vorbereitet. Bereits zum 25. Mal wurde WICK von Konsumenten in Deutschland zur vertrauenswürdigsten Marke in der Kategorie Husten- und Erkältungsmittel gewählt* - denn WICK bietet eine Auswahl an Produkten, die in jeder Phase einer Erkältung zur effektiven Symptomlinderung verhelfen können.

Schnupfen? Schnell wieder frei durchatmen

Eine verstopfte Nase kann den Alltag massiv beeinträchtigen - das wissen alle, die schon mal mit Taschentuch und Tee auf der Couch lagen. WICK Nasivin Nasenspray für Erwachsene und Schulkinder hilft schnell und effektiv: Das Nasenspray mit 0,5 mg/ml Oxymetazolin und ohne Konservierungsstoffe beginnt bereits in 25 Sekunden zu wirken[2] und befreit die Nase bis zu 12 Stunden. Es ist schonend zur Nase, wirkt effektiv gegen Schnupfen und kann die Schnupfendauer um bis zu zwei Tage verkürzen[2]. WICK Nasivin hat Produkte für die ganze Familie: den Baby Dosiertropfer ab der 1. Lebenswoche oder Nasenspray für Kleinkinder im Alter von 1 bis 6 Jahren, sowie für Erwachsene und Schulkinder ab 6 Jahren - und für alle, die auf natürliche Inhaltsstoffe setzen, bietet WICK Nasivin Natura eine abschwellende, pflegende und erfrischende Alternative auf Basis einer hypertonischen Salzlösung.

Husten? WICK Husten-Sirupe lindern schnell und effektiv

Husten. Dieser oft hartnäckige winterliche Begleiter tritt in Zusammenhang mit Erkältungen in zwei verschiedenen Formen auf: als Reizhusten oder als produktiver Husten. WICK bietet ein umfassendes Portfolio an Husten-Sirupen, das auf unterschiedliche Bedürfnisse und Altersgruppen abgestimmt ist:

WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma eignet sich gut als Bestandteil der Hausapotheke, insbesondere im Winter, wenn schleimiger Husten häufig auftritt. Für diesen sogenannten produktiven Schleimhusten bietet der WICK Husten-Löser Sirup mit Honig- und Ingwergeschmack eine wirksame Lösung: Er hilft dabei, zähen Schleim zu lösen und erleichtert das Abhusten spürbar.[3]

Bei trockenem Reizhusten sorgt der WICK Husten-Sirup gegen Reizhusten mit Honig für eine schnelle und langanhaltende Linderung, bis zu 6 Stunden[4], der Tag und Nacht für spürbare Entlastung sorgt. Sowohl der WICK Husten-Sirup gegen Reizhusten und der WICK Husten-Löser Sirup ist für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren geeignet.

Für alle, die natürliche** Inhaltsstoffe bevorzugen, bietet die WICK Husten-Sirup Natura-Reihe zwei Produkte: für Kinder ab 1 Jahr und für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Beide sind Medizinprodukte, die Husten auf eine natürliche Weise lindern - sanft und wirksam zugleich.

Linderung von Erkältungssymptomen und Symptomen eines grippalen Infekts rund um die Uhr - mit WICK MediNait & DayNait

Für alle, die trotz Erkältung nicht einfach pausieren können, bieten WICK MediNait und WICK DayNait eine effektive Nacht- bzw. Tag- und Nachtlinderung von Erkältungssymptomen und Symptomen eines grippalen Infekts.

WICK MediNait wurde speziell für die Nacht entwickelt, um leichte und stärkere Erkältungssymptome im Schlaf zu lindern. Es hilft zuverlässig bei bis zu sechs typischen Beschwerden wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Reizhusten - für einen erholsameren Schlaf trotz Erkältung und einen besseren Start in den nächsten Tag.

Alternativ bietet WICK DayNait eine effektive 24h Hilfe*** bei Erkältungssymptomen und Symptomen eines grippalen Infekts. Die Filmtabletten für den Tag unterstützen Sie dabei, Ihren Alltag aktiv zu meistern, während die spezielle Nachttablette für eine erholsamere Nacht sorgt - auch trotz Erkältung. Dieses abgestimmte Erkältungsduo für Tag und Nacht bietet effektive Linderung bei Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Halsschmerzen sowie bei verstopfter und laufender Nase und Niesen.

WICK VapoRub gehört immer dazu****

Erkältungssymptome führen tagsüber häufig zu Erschöpfung - nachts verschlimmern sie sich jedoch und beeinträchtigen den erholsamen Schlaf.[5] Die Salbe lindert vier typische Erkältungssymptome - Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Verschleimung - und sorgt dadurch für erholsameren Schlaf.[6] Aber was macht WICK VapoRub so besonders? Studien zeigen, dass die Kombination von ätherischen Ölen, Menthol, Eukalyptus, Campher und Terpentinöl, effektiv mehrere Erkältungssymptome lindert und bereits nach einer Minute für das Gefühl einer befreiten Nase sorgt.[7] WICK VapoRub ist für die ganze Familie geeignet: Zur Auftragung auf Brust und Rücken ab 2 Jahren und Inhalation ab 6 Jahren. Neu ist der praktische Stick: einfache Anwendung, handlich und ohne Rückstände an den Händen. Einfach drehen, auftragen, durchatmen.

Seit 1894 - Ein Klassiker, der bleibt

Was als kleine Familienmarke begann, ist heute aus keiner Hausapotheke mehr wegzudenken. Mit über 130 Jahren Erfahrung und Produkten "Made in Germany" sorgt WICK dafür, dass Familien gut vorbereitet durch die kalte Jahreszeit kommen - mit Produkten, die wirken und Vertrauen schaffen.

Alle WICK Produkte sind in Ihrer Apotheke erhältlich.

* Reader's Digest, Trusted Brands 2025 Deutschland, Institut: DIALEGO, Aachen, Datenbasis total 4.000 Befragte.

** WICK Husten-Sirup Natura 100% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. WICK Husten-Sirup Natura für Kinder 99% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs.

*** Bei Einnahme von 3 Tag- und einer Nachttablette und einer durchschnittlichen Wirkdauer von 6 Stunden.

**** Bei längerfristiger oder großflächiger Anwendung können Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln nicht ausgeschlossen werden.

Pflichttexte:

Bezeichnung: WICK Nasivin Nasenspray ohne Konservierungsstoffe Erwachsene und Schulkinder (0,5 mg/ml) / WICK Nasivin Nasenspray ohne Konservierungsstoffe Kleinkinder (0,25 mg/ml) / WICK Nasivin Dosiertropfer ohne Konservierungsstoffe Baby (0,1 mg/ml). Wirkstoff: Oxymetazolinhydrochlorid. Anwendungsgebiete: Akuter und allergischer Schnupfen, anfallsweise auftretender Fließschnupfen. Zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen sowie bei Tubenmittelohrkatarrh in Verbindung mit Schnupfen. Zur diagnostischen Schleimhautabschwellung. Warnhinweise: Nasivin Nasentropfen / WICK Nasivin Nasenspray Erwachsene und Schulkinder (0,5 mg/ml): enthält Benzalkoniumchlorid. Stand: September 2024

WICK Husten-Sirup gegen Reizhusten mit Honig

Wirkstoff Dextromethorphanhydrobromid. Anwendungsgebiete: Zur Behandlung des Hustenreizes bei unproduktivem Husten bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren. Warnhinw.: Enthält Saccharose (Zucker), Invertzucker, Natrium, Natriumbenzoat, Propylenglycol und 5 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten. Stand: Dezember 2023

WICK Husten-Löser Sirup mit Honigaroma 200 mg/15 ml

Wirkstoff: Guaifenesin. Anwendungsgebiete: Zur Schleimlösung im Bronchialbereich und zur Erleichterung des Abhustens bei Husten infolge von Erkältungen und grippalen Infekten, akuter Bronchitis. Sirup wird angewendet bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 14 Jahren. Warnhinw.: Enthält Saccharose (Zucker), 597 mg Alkohol (Ethanol) pro 15 ml, Natriumverbindungen und Levomenthol. Packungsbeilage beachten. Stand: Dezember 2023

WICK VapoRub Erkältungssalbe

Anwendungsgebiete: Zur Besserung des Befindens bei Erkältungsbeschwerden der Atemwege (Schnupfen, Heiserkeit, Entzündung der Bronchialschleimhaut mit Symptomen wie Husten und Verschleimung). Freiverkäuflich. Stand: Juli 2023

WICK MediNait Erkältungssirup für die Nacht

Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von gemeinsam auftretenden Beschwerden wie Kopf-, Glieder- oder Halsschmerzen, Fieber, Schnupfen und Reizhusten infolge einer Erkältung oder eines grippalen Infekts. Warnhinw.: Enthält 4,3 g Alkohol (Ethanol) pro 30 ml, Saccharose (Zucker), Natriumbenzoat und Natrium. Packungsbeilage beachten. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Nach Einnahme keine Maschinen bedienen oder Fahrzeuge lenken. Stand: Juni 2024

WICK DayNait Filmtabletten

Anwendungsgebiete: WICK DayNait wird eingenommen zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung bei Verstopfung der Nase und der Nebenhöhlen, die mit Erkältungs- und grippeartigen Symptomen einhergeht, wie Kopf- und Gliederschmerzen und/oder Fieber, und nur in Kombination mit Schmerzsymptomen zur Schlafenszeit, die das Einschlafen erschweren. Ab 15 Jahren. Warnhinw.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! Stand: Juni 2024.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma, die Gesundheitssparte von P&G, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Kategorien und Märkten für Körperpflege und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD, um verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben, die unseren Verbrauchern ein längeres, gesünderes und dynamischeres Leben ermöglichen.

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK, Schwangerschaft mit Femibion und Clearblue, Zahn- und Mundpflege mit Oral-B, blend-a-dent und blend-a-med, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3 und Vigantol/Vigantolvit.

Das Gesundheitsgeschäft von P&G hat eine der breitesten geografischen Ausdehnungen der Welt: Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa, CEE, Asien, Indien, Naher Osten, Afrika und Australien mit mehr als 3.500 Mitarbeitern und über 7,5 Milliarden Nettoumsatz.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

