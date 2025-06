Procter & Gamble GmbH

Neue Kampagne von Procter & Gamble mit Kai Pflaume: "Wo Qualität zu Hause ist" rückt lokale Produktion und Vertrauen in den Mittelpunkt

In einer Zeit, in der Menschen nach Beständigkeit, Verlässlichkeit und Orientierung suchen, zeigt Procter & Gamble (P&G), was Qualität heute wirklich bedeutet: Produkte, die den Alltag erleichtern, Innovationen, die neue Standards setzen, unternehmerische Verantwortung, die über die Produkte hinausgeht - und das alles mit einer starken Verankerung am Standort Deutschland. Mit der Kampagne "Wo Qualität zu Hause ist" rückt P&G ab dem 10. Juni 2025 die Menschen, die dahinterstehen, die Orte, an denen sie entsteht, und das Qualitätsversprechen der Marken in den Mittelpunkt. Unterstützt wird die Initiative von Kai Pflaume, der als Brückenbauer zwischen den Generationen die Botschaft glaubwürdig und nahbar transportiert.

P&G: Qualität und Innovation aus Deutschland - für Deutschland

Viele Millionen Menschen in Deutschland vertrauen seit Jahrzehnten auf die Marken und Produkte von P&G. Was viele nicht wissen: Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten - davon acht Werke in Berlin, Crailsheim, Euskirchen, Groß-Gerau, Kronberg, Marktheidenfeld, Walldürn und Worms - produzieren innovative Lösungen "von hier für hier". Dabei ist Deutschland mehr als nur ein Produktionsstandort: Das German Innovation Center (GIC) in Schwalbach und Kronberg ist das größte Forschungszentrum von P&G außerhalb der USA und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung innovativer Produkte wie den Oral-B iO Zahnbürsten oder recycelbarer Verpackungen für Marken wie Pampers.

"Nähe entsteht für uns dort, wo wir die Lebenswirklichkeit der Menschen verstehen und Verantwortung übernehmen: mit Produkten, die den Alltag wirklich besser machen, mit starken Marken, die u. a. hier in Deutschland entwickelt und produziert werden, und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag mit Leidenschaft und Sorgfalt arbeiten", sagt Astrid Teckentrup, Vorsitzende der Geschäftsführung von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Kai Pflaume besucht Orte, an denen Qualität entsteht

Das Gesicht der Kampagne ist Kai Pflaume - ein Sympathieträger mit hoher medialer Reichweite, der Menschen aller Altersgruppen erreicht. Mit seiner Neugier, seinem hohen Anspruch an Qualität und seiner verbindenden Art verkörpert er genau die Werte, für die P&G in Deutschland steht. In der Kampagne "Wo Qualität zu Hause ist" begibt sich Kai Pflaume auf eine persönliche Reise durch die Werke und Entwicklungsstandorte von P&G. In Begegnungen mit Mitarbeitenden und Partnern geht er der Frage nach, was Qualität heute bedeutet, wie sie gesehen, gefühlt und gelebt wird.

"Wenn man vor Ort ist und sieht, mit wie viel Liebe zum Detail, Hingabe und technischer Präzision hier gearbeitet wird, dann versteht man, was Qualität bei P&G wirklich bedeutet. Ich durfte Menschen kennenlernen, die mit Leidenschaft an Produkten arbeiten und weiterentwickeln, die wir alle täglich nutzen. Diese Geschichten zu erzählen, ist für mich eine Herzensangelegenheit."

Ein Qualitätsversprechen für heute - und für ein besseres Morgen

Seit über 180 Jahren steht P&G für qualitativ hochwertige Produkte. Heute bedeutet Qualität weit mehr als Leistung: Sie umfasst Innovation, Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung - und den Anspruch, durch Verbraucherorientierung echten Mehrwert zu schaffen. In Deutschland ist P&G mit vielen Marken in vielen Haushalten präsent und versteht diese Rolle auch als Verpflichtung, die Zukunft aktiv mitzugestalten.

"Mit dieser Kampagne zeigen wir, dass Qualität für uns ein umfassendes Versprechen ist - an die Verbraucher:innen, an unsere Mitarbeitenden und an die Gesellschaft", sagt Kristina Bulle, Chief Marketing Officer DACH. "Unsere Marken bieten nicht nur exzellente Produkte, sondern auch Antworten auf die Herausforderungen von heute - mit Qualität, Nähe und Innovationskraft."

Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit, ergänzt: "Wir nehmen die Menschen mit an die Orte, an denen Qualität entsteht. Gemeinsam mit Kai Pflaume erzählen wir Geschichten, die Vertrauen schaffen - und zeigen, was es heißt, Qualität in die Zukunft zu denken."

Multikanale Ausspielung - digital, klassisch, nahbar

Die Kampagne wird über TV, Print und digitale Kanäle ausgespielt. Geplant sind sowohl emotionale Story-Formate als auch wissensvermittelnde Einblicke in Produktentwicklung, Nachhaltigkeit und Produktion - mit einem starken Fokus auf Dialog und Teilhabe.

Über P&G

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Braun®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Oral-B®, Pampers®, Pantene® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.de.pg.com.

