Malaika Mihambo ist Botschafterin der Procter & Gamble Kampagne 'Höchstleistung. Jeden Tag.'

Die Leichtathletin Malaika Mihambo, Siegerin der Olympischen Spiele Tokio 2020 im Weitsprung, ist Botschafterin von Procter & Gamble (P&G) für die Olympischen Spiele Paris 2024. Im Rahmen der Kampagne "Höchstleistung. Jeden Tag." begibt sich die dreifache Sportlerin des Jahres gemeinsam mit P&G auf die "Road to Paris". P&G begleitet Malaika Mihambo bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele und ist dabei, wenn es darauf ankommt, Höchstleistung zu bringen: mit dem einen, alles entscheidenden Sprung - im Weitsprungfinale am 8. August 2024 in Paris!

P&G ist seit 2010 weltweiter Partner des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und hat bereits die Verlängerung der Partnerschaft bis zu den Olympischen Spielen Los Angeles 2028 verkündet. Die Partnerschaft umfasst auch die globale Zusammenarbeit mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) zu den Paralympischen Spielen. Im Rahmen des Engagements hatte P&G in den vergangenen zehn Jahren das Privileg, bei den Olympischen und Paralympischen Spielen zahlreiche Spitzenathlet:innen zu begleiten, sie zu fördern, mit ihnen zu feiern und die vielen Menschen zu würdigen, die sie auf ihrem Weg ebenso unterstützten. Seitdem P&G weltweiter Partner des IOC ist, stand das Unternehmen mit seinen Marken - darunter Always®, Ariel®, Gillette®, Gillette Venus® und Head & Shoulders® - bereits an der Seite von mehr als 400 Athletinnen und Athleten.

"P&G und Malaika Mihambo verbindet der unbedingte Wille, immer wieder Spitzenleistungen unter Beweis zu stellen. Als Spitzensportlerin ruht sich Malaika Mihambo nicht auf Erfolgen aus, sondern sieht diese als Ansporn und Antrieb, um all das, was man erreicht hat, zu bestätigen oder zu toppen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Malaika und unsere gemeinsame Reise zu den Olympischen Spielen nach Paris", so Gabriele Hässig, bei P&G Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). Seit ihren sportlichen Anfängen als Grundschülerin beim TSV Oftersheim in der Kurpfalz hat sich Malaika Mihambo mit viel Fleiß schrittweise zur Weltklasse hochgearbeitet. Als deutsche Meisterin, Diamond-League-Siegerin, Welt- und Europameisterin, mehrfache Sportlerin des Jahres und Olympiasiegerin weiß sie ganz genau, was es braucht, um auf den Punkt Höchstleistung zu bringen - körperlich wie mental. Denn Höchstleistungen sind kein Zufall. Sie sind das Resultat jahrelanger Vorbereitung. Malaika Mihambos Schlüssel zum Erfolg: Disziplin und Fokus, harte Arbeit, mentale Stärke und Leidenschaft. "Meine innere und mentale Stärke ist eines meiner großen Talente", so Malaika Mihambo. "Entscheidend aber ist meine Bereitschaft, hart an mir zu arbeiten, zu lernen und immer auch Spaß an der Sache zu haben. Denn zusammen sind das die besten Voraussetzungen, um Höchstleistungen zu bringen." Selbst unter größtmöglichem Druck - wie bei ihrem Goldsprung in Tokio 2020 - gibt Malaika Mihambo nicht auf, sondern schöpft Kraft aus dem Wissen, was sie zu leisten imstande ist, wenn es darauf ankommt. Mit dieser Mentalität ist sie nicht nur zu großen Medaillen gesprungen, sondern auch in die Herzen der Fans.

Ein besonderes Anliegen ist es Malaika Mihambo, die Werte, die sie selbst schon früh verinnerlicht hat, weiterzutragen. Als angehende Umweltwissenschaftlerin, Buchautorin sowie mit ihrem Verein Malaikas Herzsprung e. V., der seit 2020 die Bewegungsentwicklung von Grundschulkindern sowie deren verantwortungsbewussten Umgang ihrer Umwelt fördert, vermittelt sie diese Werte auch außerhalb des großen Rampenlichts. Mit P&G hat Malaika Mihambo nun einen starken Partner an ihrer Seite, der mit seiner Philosophie und seinen Produkten nach demselben strebt: sich stetig zu verbessern und dazu beizutragen, den nachkommenden Generationen eine gute Zukunft zu ermöglichen. "Die Teams hinter den Marken von P&G haben den Anspruch, die Messlatte jeden Tag ein Stück höher zu legen. Dazu braucht es Teamgeist, Ehrgeiz und die Bereitschaft, sich gemeinsam weiterzuentwickeln und voneinander zu lernen. Verbraucher:innen in aller Welt vertrauen darauf, dass unsere P&G Marken von höchster Qualität, überragender Leistung und großem Wert für den täglichen Bedarf in den Bereichen Reinigung, Gesundheit und Hygiene sind. Dafür geben unsere Mitarbeiter:innen jeden Tag Höchstleistungen. Als Leistungssportlerin teilt Malaika Mihambo diese klaren Werte und übernimmt eine starke Vorbildfunktion. Zudem schätzen wir ihr großes soziales Engagement und ihren Einsatz für den Umweltschutz", so Kristina Bulle, CMO bei P&G.

Über die Kampagne "Höchstleistung. Jeden Tag."

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen Paris 2024 haben sich Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Procter & Gamble im Rahmen der Kampagne "Höchstleistung. Jeden Tag." zusammengetan, um zu zeigen, wie man jeden Tag das Bestmögliche aus sich herausholt. Während Malaika Mihambo im Wettkampf um Medaillen kämpft, arbeitet P&G jeden Tag daran, seine Produkte für seine Kund:innen zu verbessern. Für mehr Komfort, Wohlgefühl, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Olympischen Spiele nehmen uns Malaika Mihambo und P&G über ihre Kanäle mit auf ihre ganz persönliche "Road to Paris".

Hier der Link zum Announcement-Video: www.youtube.com/watch?v=HEJ0P86rxLY

Über P&G

