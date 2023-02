Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

VIGANTOLVIT® macht Vitamin D attraktiv - mit neuen Darreichungsformen

Schwalbach

Vitamin D unterstützt die normale Funktion des Immunsystems, der Muskeln und Knochen. Der Körper erhält Vitamin D hauptsächlich aus Sonnenlicht, das auf die Haut trifft.[1] Doch selbst in den Sommermonaten ist die Sonnenexposition vielfach nicht intensiv genug, als dass der Körper genügend Vitamin D produzieren könnte. Daher kann eine Nahrungsergänzung mit Vitamin D in der Dosierung von 2000 I.E. (Internationalen Einheiten) sinnvoll sein. Um mehr Menschen mit einer ausreichenden Vitamin D-Versorgung zu unterstützen, erweitert P&G WICK Pharma sein Vitamin D-Portfolio nun um zusätzliche Darreichungsformen: Seit Februar 2023 steht VIGANTOLVIT® 2000 I.E. Vitamin D als innovatives und geschmacklich attraktives Weichgummi mit Zitronengeschmack zur Verfügung. Unter anderem gibt es jetzt auch VIGANTOLVIT® Brausetabletten mit Beerengeschmack sowie eine vegane Weichkapsel.

Der Vitamin D-Bedarf eines Menschen wird überwiegend durch Sonnenlicht und die darauffolgende Vitamin-D-Synthese in der Haut gedeckt. "Auch wenn ich aus meiner aktiven Sportkarriere daran gewöhnt bin, besonders auf meine Gesundheit zu achten, bin ich früher auf Herausforderungen bezüglich meiner Vitamin-D-Versorgung gestoßen", gibt auch die ehemalige Olympiasiegerin Katharina Witt zu. "Doch jetzt gehört Vigantolvit® zu meiner täglichen Immunroutine."

Sogar in den sonnenreichen Sommermonaten kann der Körper häufig nicht ausreichend Vitamin D produzieren, da wir unsere Zeit größenteils in Innenräumen verbringen. Zudem versuchen wir richtigerweise, unsere Haut durch die Verwendung von Sonnenschutzmitteln zu schützen - was die Vitamin D-Synthese in der Haut verringert.[1] Daher greift der Körper in dieser Zeit auf seine Vitamin-D-Speicher zurück. Deshalb ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass dieser gut gefüllt ist. Um den nötigen Bedarf zu decken und eine Unterversorgung auszugleichen oder vorzubeugen, kann es daher hilfreich sein, über das gesamte Jahr eine "tägliche Immunroutine" zu entwickeln und die Ernährung mit Vitamin D in der Dosierung von 2000 I.E. zu ergänzen.

Zusätzliche Darreichungsformen für persönliche Vorlieben

Nicht jeder möchte täglich eine Tablette oder Kapsel einnehmen, um den eigenen Vitamin-D-Bedarf aufrechtzuerhalten. So überrascht es nicht, dass eine große Anzahl von Befragten sich andere Darreichungsformen wünschen.[2] Um auf die Bedürfnisse und Wünsche der Konsumenten maßgeschneidert einzugehen und ihre tägliche Vitamin-D-Einnahme so flexibel wie möglich zu gestalten, bietet P&G WICK Pharma seit Februar 2023 exklusiv in der Apotheke eine Sortimentserweiterung mit drei neuen Produkten an:

Vitamin D3 2000 I.E. Weichgummis mit Zitronengeschmack

Vitamin D3 2000 I.E. Brausetabletten mit Beerengeschmack

Vitamin D3 2000 I.E Vegane Weichkapseln

Vitamin D3 2000 I.E. Weichgummis mit Zitronengeschmack bieteteine attraktive Darreichungsform ganz praktisch ohne Wasser mit dem laut Konsumentenumfrage beliebtesten Geschmack.[3]

Für Menschen, die ihren Vitamin-D-Haushalt mit einem Getränk unterstützen möchten, ist die Vitamin D3 2000 I.E. Brausetablette mit Beerengeschmack die richtige Wahl.

Für Vegetarier und Veganer gibt es die veganen Weichkapseln Vitamin D3 2000 I.E. als Alternative. Das Vitamin D3 ist pflanzlicher Herkunft aus Algen. Außerdem sind sie frei von Konservierungsstoffen, Gluten, Laktose und genetisch veränderten Organismen.

Über P&G WICK Pharma

P&G WICK Pharma umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK® und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Zahn-und Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3® und Vigantol® / Vigantolvit® sowie Schmerzlinderung mit Kytta®.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Disclaimer: Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.

