Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Wenn alle Schäfchen gezählt sind: Angenehm schneller einschlafen mit dem neuen WICK ZzzQuil Gute Nacht [1]

Darmstadt/Schwalbach am Taunus (ots)

Mit frischer Energie aufwachen und den ganzen Tag fokussiert sein können - positive Auswirkungen von gutem Schlaf, die sich Menschen mit Schlafstörungen in Deutschland laut einer Umfrage wünschen. [2] Ein guter Start in die Nacht? Angenehmes Einschlafen ohne langes Hin-und-Her-Wälzen. Das neue WICK ZzzQuil Gute Nacht mit Melatonin im innovativen Weichgummiformat bietet als nicht abhängig machendes Nahrungsergänzungsmittel Unterstützung, um schneller einzuschlafen. [1]

Dass guter Schlaf für alle Lebensbereiche wichtig ist, ist unumstritten. Bereits seit Kindestagen predigt uns nicht zuletzt das Sandmännchen die Relevanz von Schlaf und auch Erwachsene sollten ausreichend und guten Schlaf zu ihrem Mantra machen. Denn nach einer besonders erholsamen Nacht überkommt einen oftmals das Gefühl, den Tag erobern zu können: Man fühlt sich ausgeruhter, aktiver und ist bereit, die Aufgaben des Alltags zu meistern.

Guter Schlaf kann wahre Wunder für den nächsten Tag bewirken, die den einen oder anderen davon überzeugen können, ein bisschen früher zu Bett zu gehen:

1. Kluges Köpfchen - Wie Schlaf uns intelligenter macht

Forscher der Harvard Medical School fanden heraus, dass Menschen, die nach dem Lernen und Üben einer neuen Aufgabe schliefen, sich am nächsten Tag besser daran erinnerten als Menschen, die nach dem Lernen derselben Sache die ganze Nacht aufblieben. Vor der nächsten wichtigen Prüfung also lieber nicht die Nacht durchmachen. [3]

2. Attraktivität - Wer schön sein will, muss schlafen

Es ist wissenschaftlich belegt, dass eine gute Nacht uns gesünder, glücklicher und attraktiver aussehen lässt. Die erholsamen Kräfte des Schlafs haben einen sichtbaren Einfluss auf das persönliche Erscheinungsbild. Eine Studie, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde, hat gezeigt, dass Menschen mit Schlafentzug weniger gesund, weniger attraktiv und müder wirken, als wenn sie gut ausgeruht sind. Am Mythos Schönheitsschlaf ist also etwas dran! [4]

3. Gemeinsam leben, alleine schlafen?

Frauen schlafen weniger gut, wenn sie ein Bett mit einem Partner teilen, während Männer tatsächlich besser schlafen, wenn sie neben ihrer Frau schlafen, besagt eine Studie, die im Sleep and Biological Rhythms veröffentlicht wurde. [5]

Doch manchmal hilft auch die beste Schlafhygiene, wie ein ausreichend abgedunkelter Raum, ein ausgeschaltetes Handy und genügend frische Luft, nichts. Der Schlaf will einfach nicht kommen, wir wälzen uns hin und her und lassen unseren Gedanken freien Lauf.

Neu in der Apotheke: Melatoninhaltiges Nahrungsergänzungsmittel im Weichgummiformat

Ein wichtiger Hauptdarsteller, um in den Schlaf zu kommen, ist Melatonin. Das Hormon kommt natürlich im Körper vor und arbeitet mit unserer inneren Uhr zusammen, um unseren Schlafzyklus zu regulieren. Melatonin trägt dazu bei, die Zeit bis zum Einschlafen zu verkürzen. Es wird normalerweise innerhalb von 7 Stunden vollständig abgebaut, sodass mit Müdigkeitseffekten am nächsten Tag nicht zu rechnen ist. WICK ZzzQuil Gute Nacht hat eine innovative Weichgummiform und enthält mit 1 mg Melatonin pro Weichgummi die laut EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit) ausreichende Dosierung für einen positiven Effekt auf die Einschlafzeit. Dank des Hormons Melatonin hilft das Nahrungsergänzungsmittel, schneller einzuschlafen. Und das ohne die Risiken eines Gewöhnungseffektes oder einem Müdigkeitsgefühl am nächsten Tag. Außerdem enthält WICK ZzzQuil Gute Nacht die Pflanzenextrakte Kamille, Lavendel und Baldrian. "Dank seiner einzigartigen Darreichungsform schmilzt das Gummi im Mund und bietet mit seinem natürlichen Waldfruchtaroma eine angenehme Einnahme vor dem Zubettgehen", erklärt Marion Schneider, Senior Medical Manager DAT bei P&G Health.

Das neue WICK ZzzQuil Gute Nacht ist ab 1. Juni 2021 in zwei Verpackungsgrößen (30 Stück und 60 Stück) in Apotheken in Deutschland und Österreich erhältlich und wie alle Nahrungsergänzungsmittel frei verkäuflich. Es ist frei von künstlichen Farbstoffen und Süßungsmitteln, Aromen, Alkohol, Gluten und Laktose.

Verzehrempfehlung

WICK ZzzQuil Gute Nacht kann einmal täglich in Form eines Weichgummis eingenommen werden. Die Einnahme wird 30 Minuten vor dem Schlafengehen empfohlen. Für die Einnahme wird kein Wasser benötigt.

Über P&G Health

Das P&G Gesundheitsportfolio umfasst führende Marken wie WICK®, Nasivin®, Femibion®, Clearblue®, Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Bion3® und Vigantol® / Vigantolvit® sowie Kytta®.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig.

[1] WICK ZzzQuil Gute Nacht ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Melatonin. Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen.

[2] System1-ZzzQuil Germany concept test (2020). Sufferers of sleep disorders.

