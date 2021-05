Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Neu: Hair Biology "Meno Balance Revitalize & Soothe"

Bild-Infos

Download

Schwalbach am Taunus (ots)

MAßGESCHNEIDERTE PREMIUM-HAARPFLEGEKOLLEKTION FÜR FRAUEN IN DEN WECHSELJAHREN

Frauen gleichen ihre Hautpflegeroutine an die unterschiedlichen Phasen ihres Lebens an, da der Körper und seine Bedürfnisse sich mit der Zeit verändern. Warum sollte dasselbe nicht auch für unser Haar gelten? Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass bei Haut und Haar eine ganz ähnliche Biologie vorliegt: Wie bei der Haut verändern sich im Laufe des Lebens auch die Bedürfnisse der Haare. Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde die Premium-Haarpflegemarke Hair Biology entwickelt. Ab sofort ist mit "Meno Balance Revitalize & Soothe" eine Pflegekollektion speziell für Frauen in den Wechseljahren erhältlich. Die Kollektion besteht aus Shampoo, Pflegespülung, Haarmaske und einem Pflegeserum. Alle Produkte enthalten einen maßgeschneiderten Nährstoffkomplex mit von der Hautpflege inspirierten Inhaltsstoffen - für revitalisiertes, voller aussehendes Haar und eine ausgeglichene Kopfhaut.

Der Übergang in die Wechseljahre - die sogenannte "Perimenopause" - beginnt durchschnittlich im Alter von 51 Jahren. Die Altersspanne beim Eintritt reicht von 40 bis 58 Jahren, ein früherer Beginn ist jedoch auch möglich. Dazugehörige Symptome können Monate oder sogar Jahre vor dem Ausbleiben der Periode beginnen und halten etwa vier Jahre nach der letzten Periode an. Einige Frauen empfinden diese Zeit des Wandels als deutlich länger.

AUCH HAARE UND KOPFHAUT KOMMEN IN DIE WECHSELJAHRE

Wissenschaftliche Erkenntnisse haben gezeigt, dass sowohl die Haare als auch die Kopfhaut in die Wechseljahre kommen. Tatsächlich geben 86 Prozent der Frauen an, dass sich die hormonellen Veränderungen auf die Beschaffenheit ihrer Haare und ihrer Kopfhaut auswirken.* Dabei unterscheiden sie zwischen den verschiedenen Phasen der Wechseljahre. In der Perimenopause beginnen die Haare, dünner und trockener zu werden, die Kopfhaut juckt und gerät aus dem Gleichgewicht. Es entstehen sowohl fettige als auch trockene Bereiche. Dünnes, trockenes Haar und eine trockene Kopfhaut bleiben in der Postmenopause weiterhin eine Herausforderung.

"In der Praxis kommen oft Frauen mit ganz unterschiedlichen Fragen zu den Wechseljahren auf mich zu. Auch die Veränderung der Haarstruktur in den Wechseljahren ist dabei ein häufiges Thema. Es ist wichtig, dass Frauen dann Produkte einsetzen, die diesen Veränderungen entgegen wirken." - Dr. Verena Breitenbach, beratende Gynäkologin für Hair Biology

FRAUEN WÜNSCHEN SICH SPEZIELLE HAARPFLEGEPRODUKTE FÜR DIE WECHSELJAHRE

Rund 40 Prozent der Frauen in Europa befinden sich derzeit in der Peri- oder Postmenopause oder spüren noch immer die Auswirkungen dieser hormonellen Umstellung.** Die Wissenschaftler von Hair Biology haben daher eine Produktlinie entwickelt, die eigens auf die Bedürfnisse von Haar und Kopfhaut in dieser Lebensphase zugeschnitten ist. In einer Umfrage zeigt sich, dass sich die deutschen Frauen in dieser Lebensphase genau solche maßgeschneiderten Pflegeprodukte wünschen:

- 78% stimmen zu, dass es mehr Beauty-Produktegeben sollte, die speziell für Frauen in den Wechseljahren entwickelt wurden.* - 72% möchten, dass diese deutlich als Produkte für die Wechseljahre erkennbar sind.* - 72% wäre es nicht peinlich, Beautyprodukte für Frauen in den Wechseljahren zu kaufen. Ganz im Gegenteil - sie würden sich vielmehr bestärkt und glücklich fühlen.*

DIE NEUE PFLEGEKOLLEKTION HAIR BIOLOGY MENO BALANCE REVITALISE & SOOTHE

"MENO BALANCE REVITALIZE & SOOTHE" IST EINE MAßGESCHNEIDERTE HAARPFLEGE FÜR FRAUEN IN DEN WECHSELJAHREN.

Speziell für die Perimenopause und Menopause entwickelt, hilft sie dabei, dünner werdendem, leblosem Haar und trockener, aus dem Gleichgewicht geratener Kopfhaut entgegenzuwirken - für voller aussehendes, revitalisiertes Haar und eine ausgeglichene Kopfhaut. Die Kollektion ist angereichert mit Provitamin B5, Vitamin B3 und weißem Tee.

Schritt 1: MENO BALANCE REVITALIZE & SOOTHE SHAMPOO

Angereichert mit einem Nährstoffkomplex aus Provitamin B5, weißem Tee und Vitamin B3 und frei von Farbstoffen und Mineralölen. Das sanfte Shampoo mit ausgewogenem pH-Wert beruhigt die Kopfhaut und spendet trockenem Haar Feuchtigkeit, ohne zu beschweren. Ideal für die tägliche Anwendung.

Anwendung: Shampoo ins nasse Haar einmassieren, anschließend ausspülen und den erfrischenden Duft genießen. Im Anschluss idealerweise die Revitalize & Soothe Pflegespülung verwenden.

4.95 EUR UVP***, 250ml

SCHRITT 2: MENO BALANCE REVITALIZE & SOOTHE PFLEGESPÜLUNG

Enthält einen Nährstoffkomplex aus Provitamin B5, weißem Tee und Vitamin B3 und ist frei von Farbstoffen und Mineralölen. Die sanfte Pflegespülung mit ausgewogenem pH-Wert fühlt sich leicht auf dem Haar an und versorgt trockenes Haar mit einem Feuchtigkeits-Boost für Glanz und Volumen.

Anwendung: Nach der Haarwäsche mit dem Hair Biology Meno Balance Revitalize & Soothe Shampoo in die Längen und Spitzen des feuchten Haares auftragen, kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen.

4.95 EUR UVP***, 160ml

SCHRITT 3: MENO BALANCE REVITALIZE & STRENGTHEN HAARMASKE

Diese regenerierende Maske stärkt trockenes, lebloses Haar und macht es widerstandsfähiger. Die Formel enthält einen Nährstoffkomplex aus Vitamin B7 und Provitamin B5 und ist silikonfrei.

Anwendung: 1- bis 2-mal pro Woche anstelle der Pflegespülung anwenden. Nach dem Shampoonieren in die Längen und Spitzen einmassieren. Abhängig vom Pflegebedürfnis der Haare einige Minuten einwirken lassen und gut ausspülen.

4,95 EUR UVP***, 160ml

SCHRITT 4: MENO BALANCE THICKENING & SCALP SOOTHING PFLEGESERUM

Das Leave-in-Spray mit Sofort-Duo-Effekt ist ein Multitalent. Es verdichtet das Aussehen jeder einzelnen Haarfaser und sorgt so für voller aussehendes Haar, während der kühlende Effekt die Kopfhaut erfrischt und beruhigt. Enthält Pro-Vitamin B5, weißen Tee und Vitamin B3.

Anwendung: Pflegeserum auf nasser oder trockener Kopfhaut anwenden. Einfach anzuwenden und schnell trocknend - perfekt für den Einsatz zu Hause oder unterwegs. Das Spray mit dem Sprühkopf scheitelweise auf die Kopfhaut sprühen, bis möglichst die gesamte Kopfhaut von Ohr zu Ohr abgedeckt ist. Dazu werden etwa 15 Pumpstöße benötigt. Anschließend eine Minute sanft einmassieren und nicht ausspülen. Im Anschluss Haare wie gewohnt stylen.

9,95 EUR UVP***, 100ml

SCHRITT 5: MENO BALANCE MOISTURE & REJUVENATION HAARMASKE UND HAUBE

Die regenerierende Intensivpflege bestehend aus Maske und wiederverwendbarer Haube pflegt trockenes, lebloses Haar. Die Formel enthält einen Nährstoffkomplex mit Arganöl.

Anwendung: Bei Bedarf anwenden. Ins handtuchtrockene Haar in die Längen und Spitzen einmassieren und die Haube aufsetzen. 30 Minuten einwirken lassen und gut ausspülen.

6,95 EUR UVP***, 20ml

DIE WEITEREN HAIR BIOLOGY PREMIUM-PFLEGEKOLLEKTIONEN IM ÜBERBLICK:

Hair Biology Cleanse & Reconstruct: ideal bei fettigem Haaransatz und trockenen Spitzen. Nährt geschädigte Spitzen und reinigt den Ansatz tiefenwirksam. Für fließendes und gesundaussehendes Haar.

Hair Biology Anti-Frizz & Illuminate: ideal für widerspenstiges, trockenes Haar. Bekämpft hartnäckigen Frizz und verstärkt den Farbglanz. Für geschmeidiges, glänzendes Haar.

Hair Biology Full & Shining: ideal bei feinem, dünner werdendem Haar. Verleiht mehr Volumen, kräftigt die Wurzeln, belebt trockenes Haar und hilft dabei, Stylingschäden an coloriertem Haar zu reparieren. Für volleres, glänzendes Haar.

Hair Biology Silver & Glowing: ideal bei blondiertem und grauem Haar. Hilft, Gelbtöne zu neutralisieren, und bändigt widerspenstiges Haar. Für leuchtend-lebendige Blond- und Grautöne und glänzendes Haar.

* Umfrage durchgeführt von Procter & Gamble, mit Frauen in den Wechseljahren aus Deutschland, n=107.

** Von diesen 40 % befinden sich ¼ in der Perimenopause und ¾ in der Postmenopause.

*** Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. Produktverfügbarkeiten und UVPs können in Österreich und der Schweiz variieren.

Original-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuell