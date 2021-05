Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Inklusive Spielplätze in der Praxis: Wenn Vielfalt zur Superkraft wird

"Stück zum Glück" sagt Danke an alle kleinen & großen Held*innen

Schwalbach (ots)

Die gemeinsame, deutschlandweite Spendenaktion "Stück zum Glück" von Procter & Gamble (P&G), REWE und der Aktion Mensch baut inklusive Spielplätze, auf denen alle Kinder mit und ohne Behinderungen spielen können. Seit Start der Initiative im Jahr 2018 wurden bereits 27 dieser Orte gelebter Vielfalt geschaffen, an denen generationsübergreifend und inklusiv Familien, Kinder, Jugendliche, Anwohner*innen und weitere Besucher*innen zusammenkommen. "Stück zum Glück" stellt erfolgreiche Inklusionsbeispiele vor und bedankt sich bei allen, die die Initiative unterstützen.

Mit ihren inklusiven Spielplätzen hat die Spendenaktion für viel positive Veränderung gesorgt. Das zentrale Merkmal der Spielplätze: sie können von allen Kindern und Jugendlichen gemeinsam genutzt werden und werden vielfältigen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen gerecht. Durch Elemente, die die Entwicklung in Hinblick auf kognitive, koordinative, motorische und soziale Kompetenzen unterstützen sowie feste fugenlose Bodenbeläge wird der Spielplatz zum gemeinsamen Erlebnis für alle. Mehr Geländer und Fallschutzsorgen dabei für Sicherheit, Duftstationen und taktile Elemente sprechen unterschiedliche Sinne an. "Ein selbstverständliches Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung entsteht durch Begegnung- und genau das ermöglichen die Spielplätze vor Ort. Davon profitieren nicht nur die Kinder, sondern auch ihre Familien und die gesamte Nachbarschaft", erläutert Armin v. Buttlar, Vorstand der Aktion Mensch und freut sich über die positive Resonanz der verantwortlichen Spielplatzbetreibenden.

Positives Zwischenfazit: Gemeinsames Spielen fördert gelebte Inklusion

In Chemnitz konnte der neue Spielplatz das Interesse für das Thema Inklusion bei vielen Bewohner*innen des Stadtteils und der ganzen Stadt wecken. "Das besondere Flair unseres Spielplatzes vermittelt spielerisch, aber dennoch bestimmt den hohen Stellenwert, den Inklusion in unserer Gesellschaft haben sollte", sagt Peter Röhrig von der Lebenshilfe Chemnitz. "Durch die sprichwörtlich spielerische Auseinandersetzung mit Inklusion erleben die Kinder hier, dass es förderlicher ist Gemeinsamkeiten zu finden, statt Unterschiede herauszustellen. So können Barrieren im Kopf gar nicht erst entstehen." Schon auf dem Spielplatz fängt an, was für das ganze Leben gilt: Inklusion funktioniert nur, wenn sie im Alltag gelebt wird. Initiativen wie "Stück zum Glück", an denen sich jede*r ganz einfach beteiligen kann, leisten dafür einen wesentlichen Beitrag.

Auch auf dem neu gestalteten inklusiven Spielplatz in Duisburg wird deutlich, dass beim gemeinsamen Spielen aus Kindern kleine Inklusions-Superheld*innen werden. So berichtet Sandra Hentschel von der Initiative Runder Tisch Marxloh e.V. anschaulich über die inklusiven Impulse, die vom neuen Stadtteil-Treffpunkt ausgehen: "In der Fantasie wird der Spielplatz schnell zum Schauplatz einer Abenteuerreise, in der das gemeinsame Erlebnis im Fokus steht und die Vielfalt zur Superkraft wird."

Volker Liedtke-Bösl von der Lebenshilfe Frankfurt am Main stellt den verbindenden Aspekt eines inklusiven Spielplatzes in den Mittelpunkt - für die Kinder und für die Familien: "Die Spielgeräte können eigenständig und ohne Unterstützung genutzt werden. Das fördert das Selbstbewusstsein und gleichzeitig das gemeinsame Tun. Es spielt hier keine Rolle, ob ein Kind eine Behinderung hat oder nicht. Während die Kinder miteinander spielen, kommen die Eltern ins Gespräch. Unser Spielplatz ist zum Ort der Begegnung für Familien geworden."

Dank an alle Unterstützer*innen

Erfolgreiche Beiträge zu gelebter Inklusion, über die sich die Projektpartner*innen der Initiative "Stück zum Glück" freuen. "Die Umsetzung der Projekte ist nur mit der Unterstützung von ganz vielen Spendenbeiträgen möglich. Deshalb möchten wir uns bei allen kleinen und großen Held*innen bedanken: Bei den kleinen Held*innen, die zusammen auf den inklusiven Spielplätzen spielen und miteinander wachsen, und bei den großen Held*innen, die das Projekt mit dem Kauf der Produkte unterstützen", sagt Astrid Teckentrup, Geschäftsführerin Vertrieb von P&G. Ein deutschlandweit ausgestrahlter TV-Spot schafft ab sofort weitere Aufmerksamkeit für die Initiative. So können noch mehr Menschen erfahren, wie sie ein Stück zum Glück von Kindern, Jugendlichen, Familien und ganzen Nachbarschaften beitragen können.

Auch Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, ist begeistert von der anhaltenden Unterstützung für das Inklusionsprojekt: "Wir finden es großartig, was durch die gemeinsame Spendenaktion "Stück zum Glück" für Kinder und Familien bisher erreicht werden konnte. Wir sind sehr stolz und froh, dass wir als REWE Group unseren Beitrag dazu leisten können. "Es ist ganz einfach, die Aktion "Stück zum Glück" zu unterstützen: Mit dem Kauf eines Produktes aus dem Sortiment von P&G, zu dem Marken wie Pampers, Ariel, Oral-B und Always gehören, können REWE Kund*innen in ganz Deutschland das Projekt mit 1 Cent pro Produkt fördern.*

*Mit jedem Kauf eines Procter & Gamble Produktes seit Aktionsstart am 14. Juli 2020 unterstützen Procter & Gamble und REWE die Aktion Mensch bei der Errichtung von inklusiven Spiel- und Sportplätzen in Deutschland mit 0,01 EUR bis zum Erreichen der Spendensumme von 1 Million Euro. Die Aktion Mensch bevorzugt keine Marken oder Produkte.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher*innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, AmbiPur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®,Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

Über REWE

Mit einem Umsatz von 26,5 Mrd. Euro (2020), bundesweit 161.000 Mitarbeiter*innen und 3.700 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.

Über die Aktion Mensch

Die Aktion Mensch ist die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland. In diesem Jahr feiert die Sozialorganisation ihr 55-jähriges Bestehen - seit mehr als einem halben Jahrhundert setzt sie sich dafür ein, die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung, Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das selbstverständliche Miteinander in der Gesellschaft zu fördern. In dieser Zeit hat sie mehr als vier Milliarden Euro an soziale Projekte weitergegeben. Möglich machen dies rund vier Millionen Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch. www.aktion-mensch.de

