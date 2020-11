Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Procter & Gamble übergibt beim 25. RTL-Spendenmarathon insgesamt 600.000 Euro und bucht dazu eine komplette Werbeinsel, zugunsten RTL - Wir Helfen Kindern

München/ Schwalbach am TaunusMünchen/ Schwalbach am Taunus (ots)

Gemeinsam sind wir stärker - unter diesem Leitgedanken fördert P&G in der Corona-Krise den Zusammenhalt in Familien und die Solidarität in Gemeinschaften. Beim 25. RTL-Spendenmarathon konnte jetzt ein Scheck in Höhe von 600.000 Euro überreicht und eine komplett Werbeinsel exklusiv belegt werden. Der gesamte Betrag kommt der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zugute.

Wir übernehmen Verantwortung: #GemeinsamStärker und #FamilienChancen

In Zeiten der Krise kommt es auf jeden von uns an. Jeder muss seinen Beitrag leisten und den Zusammenhalt in der Familie und in der Gemeinschaft fördern. Als eines der führenden Unternehmen am Weltmarkt ist sich P&G dieser Aufgabe und seiner Verantwortung bewusst und setzt sich für die Gemeinschaft ein. Mit Initiativen und Aktionen wie #Gemeinsamstärker wollen wir unsere Stimme und auch Reichweite für alle jene nutzen, die auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen sind. Für sie engagieren wir uns mit unseren zahlreichen Hilfsangeboten, gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Wie gut uns das gelingt, zeigt eine weitere Aktion: #FamilienChancen. Seit Jahren setzt sich Procter & Gamble, unterstützt vom FC Bayern München, für Familien ein, die im Alltag vor großen Herausforderungen stehen. Und das mit Erfolg: Dank der gesammelten Spenden können jedes Jahr Projekte verwirklicht werden, die benachteiligte Familien unterstützen und vor allem Kindern positive und nachhaltige Eindrücke ermöglichen. Die Mittel kommt der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." zu Gute und damit unter anderem den 18 RTL-Kinderhäusern in Deutschland.

Die Spendensumme konnte in diesem Jahr noch einmal getoppt werden

Bereits im letzten Jahr konnten Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G, und Giovane Élber, Botschafter des FC Bayern, für P&G beim RTL-Spendenmarathon teilnehmen. Hatten sie 2019 noch einen Spenden-Scheck von 250.000 Euro im Gepäck, konnte diese Summe in diesem Jahr mit der Initiative #GemeinsamStärker und #FamilienChancen noch einmal weit übertroffen werden: RTL-Spendenmarathon-Moderator Wolfram Kons konnte sich über 600.000 Euro freuen, die ihm Live in der Show überreicht wurden. Gabriele Hässig zeigte sich angesichts dieser Zahl hocherfreut: "Es macht mich natürlich extrem stolz, dass wir in diesem Jahr und in diesen besonderen Zeiten eine so beachtliche Spende übergeben konnten. Wir haben ja gesehen, was mit dem Geld bei den Kinderhilfsprojekten ermöglicht werden kann. Vielen Dank allen Menschen, die das ermöglicht haben." Giovane Élber, selbst Vater von zwei Kindern, ist ebenfalls begeistert: "Ich habe mich mehrmals persönlich in den RTL-Kinderhäusern davon überzeugen dürfen, dass das Geld wirklich ankommt und wie sehr sich die Kinder freuen. Dass wir passend zur Jubiläumsshow des RTL-Spendenmarathons einen so großen Scheck überreichen konnten, ist einfach unglaublich und ein würdiger Rahmen."

Joey Kelly auf dem Crosstrainer und eine Werbeinsel voller P&G Marken

Der 25. RTL-Spendenmarathon wurde seinem großen Jubiläum mehr als gerecht. Dafür sorgte unter anderem mal wieder Musiker und Extremsportler Joey Kelly, der die Zuschauer mit einer 24h Crosstrainer Challenge begeisterte und zum Spenden animierte. Der sportlichen Herausforderung schloss sich ein Team von P&G Mitarbeitern an und erlief im fliegenden Wechsel, unter Corona-Bedingungen, so weitere 25.000 Euro auf dem Crosstrainer. Ein weiterer Höhepunkt aus Sicht von P&G: Ein exklusiv gesponsorter Werbeblock zum Finale der längsten Charity-Sendung im deutschen Fernsehen, dessen kompletter Gegenwert ebenfalls in den Spendentopf zugunsten der RTL-Kinderhäuser flossen. Während des gesamten Werbeblocks waren P&G sowie ein sich ständig aktualisierender Spendenstand vertreten. Beliebte Marken wie Ariel, Gillette, Always, OralB, Pampers, Head & Shoulders und Braun sowie einige mehr - allesamt auch Teilnehmermarken der Aktion #FamilienChancen - konnten so Gesicht zeigen.

