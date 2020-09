Gut vorbereitet in die Wintersaison: Mit drei Abwehrhelden* und dem FC Bayern München

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Fußball-Fans wissen: Eine gute Vorbereitung ist wichtig für den Erfolg der kompletten Saison, denn sie gibt Spielern die nötigen Voraussetzungen, um über Monate fit und beschwerdefrei zu bleiben. Auch unser Immunsystem ist in der nassen und kalten Wintersaison hohen Belastungen ausgesetzt. Um es gegen Angriffe zu wappnen, hilft das eingespielte Team der "3 Champions für deine Abwehr*". In Partnerschaft mit dem FC Bayern München sind die "3 Abwehrchampions*" VIGANTOLVIT Vitamin D3, Bion3 IMMUN* sowie WICK Erste Abwehr exklusiv in Apotheken erhältlich. Mit jedem Kauf unterstützen Verbraucher zudem die gemeinnützige Aktion #FamilienChancen**.

Sowohl im Fußball als auch bei der eigenen Gesundheit gilt: Die Abwehr muss stehen. So haben besonders die vergangenen Monate viele Menschen dazu angeregt, sich intensiver mit Strategien zur Unterstützung der eigenen Abwehr auseinanderzusetzen. In einer europäischen Befragung unter 26.000 Verbrauchern gaben lediglich 54 Prozent an, mit ihrem Immunsystem zufrieden zu sein. 58 Prozent sind zudem an Produkten interessiert, die das Immunsystem unterstützen[1]. Mit den "3 Champions für deine Abwehr*" kann sich nun jeder auf die kommende Wintersaison vorbereiten. Präsentiert vom Rekordmeister FC Bayern München, sind die "3 Abwehrchampions*" VIGANTOLVIT Vitamin D3 und Bion3 IMMUN* zur Unterstützung des Immunsystems und WICK Erste Abwehr zur Abwehr von Erkältungen* exklusiv in Apotheken erhältlich.

Gut vorbereitet mit den Abwehrhelden*

Eine gut harmonierende Abwehrreihe, deren individuelle Stärken sich perfekt ergänzen, war ein wichtiger Baustein zum Triple-Gewinn des FC Bayern München in der vergangenen Saison. Und auch mit der Hilfe der "3 Abwehrchampions*" aus der Apotheke kann die Abwehr unterstützt werden. Das Zentrum bilden dabei zwei Produkte mit ausgewählten Nährstoffen, die das Immunsystem unterstützen. So trägt VIGANTOLVIT Vitamin D3 mit der Extraportion Vitamin D zu einem gesunden Immunsystem bei und hilft, normale Knochen und Muskelfunktion zu erhalten*. Bion3 IMMUN* wiederum unterstützt mit ausgewählten Mikronährstoffen das Immunsystem von innen. Es enthält zwölf Vitamine, sieben Mineralstoffe und drei Bakterienkulturen. Und sollte es im Strafraum mal brenzlig werden, hilft WICK Erste Abwehr*, eine Erkältung abzuwehren, bevor sie richtig ausbricht. Dabei fängt es Erkältungsviren direkt in der Nasenhöhle ab, schließt sie ein und hilft dem Körper sie auf natürlichem Weg zu beseitigen.

Starke Abwehr, starke Familien

Mit den "3 Champions für deine Abwehr*" wird nicht nur das Immunsystem unterstützt, sondern auch benachteiligte Familien. Denn jeder Kauf unterstützt die Aktion #FamilienChancen und bedeutet eine Spende an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.**". Die erfolgreiche Kooperation mit dem FC Bayern München setzt sich für benachteiligte Familien ein, die im Alltag vor großen Herausforderungen stehen und geht mit dem Motto "Es ist kinderleicht, es Kindern leicht zu machen" in die dritte Saison. Über 500.000 Euro kamen so allein im letzten Jahr gemeinnützigen Projekten zugute.

* Vigantolvit Vitamin D3 ist Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D. Vitamin D trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und zur Erhaltung normaler Knochen und einer normalen Muskelfunktion bei. Bion3 IMMUN ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen und Bakterienkulturen. Vitamin A, C, D, B6, B12, Folsäure, Eisen, Zink und Selen tragen zur normalen Funktion des Immunsystems bei. WICK Erste Abwehr ist ein Medizinprodukt. Anzuwenden bei ersten Erkältungsanzeichen bzw. wenn Sie glauben einem Erkältungsrisiko ausgesetzt zu sein.

** Für jedes im Aktionszeitraum (01.10.20-31.03.21) bei teilnehmenden Apotheken gekaufte P&G Produkt (Bion3 IMMUN*, Vigantolvit 2000, WICK Erste Abwehr) spendet P&G 0,30 EUR an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." bis zu einer Spendensumme von 50.00 EUR.

Über P&G Health:

P&G Health, die Gesundheitssparte von Procter & Gamble, konkurriert in den größten und am schnellsten wachsenden Produktkategorien und Märkten im Bereich der persönlichen Gesundheitsvorsorge und Mundpflege mit einem Umsatz von über 200 Mrd. USD[2] mit dem Ziel, verbraucherorientierte Innovationen voranzutreiben. Das P&G Health Portfolio umfasst führende Marken in den Bereichen Erkältung mit WICK® und Nasivin®, Schwangerschaft mit Femibion® und Clearblue®, Mundpflege mit Oral-B®, blend-a-dent® und blend-a-med®, Vitamin- und Mineralstoffprodukte mit Bion3®, Vigantolvit® und Vigantol® sowie Schmerzlinderung (Kytta®). Über Procter & Gamble Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®.

P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

