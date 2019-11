Alle zusammen für #FamilienChancen: P&G spendet über 500.000 Euro im Rahmen des RTL-Spendenmarathon

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Mit der Aktion #FamilienChancen macht sich P&G, unterstützt vom FC Bayern München, für Familien stark. Im Rahmen des 24. RTL-Spendenmarathon konnte die Arbeit der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." mit über 500.000 Euro unterstützt werden.

Bereits seit der letzten Saison macht #FamilienChancen auf die alltäglichen Herausforderungen von Familien aufmerksam. Das Ziel: den Familien im Alltag unter die Arme zu greifen - für mehr Anerkennung und Unterstützung. Die Aktion geht zugunsten der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." und von 18 RTL-Kinderhäusern, die sich für hilfsbedürftige Kinder und Eltern einsetzen. Dabei sollen Eltern möglichst entlastet und Kindern unter anderem mehr sportliche Freizeitaktivitäten ermöglicht werden.

So sorgten P&G und der FC Bayern München mit #FamilienChancen zum Beispiel für einen unvergesslichen Tag: Über 50 Kinder aus dem RTL-Kinderhaus München waren im Oktober beim FC Bayern München zu Besuch. Dort konnten die Kinder gemeinsam mit FC Bayern München Botschafter Giovane Élber hinter die Kulissen des Trainingsgeländes des FC Bayern München an der Säbener Straße schauen und anschließend ein Spiel in der Allianz-Arena besuchen. "Für den FC Bayern München hat die Familie eine große Bedeutung. Daher freut es uns sehr, dass wir den Kindern aus dem RTL-Kinderhaus München heute diesen Tag ermöglichen konnten", so Giovane Élber.

Beim großen RTL-Spendenmarathon konnten Gabriele Hässig, Geschäftsführerin Kommunikation und Nachhaltigkeit bei P&G DACH, und Giovane Élber jetzt gemeinsam einen Spendenscheck in Höhe von 250.000 Euro an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." übergeben. Die gesamte Spendensumme kommt ausgewählten Kinderhilfsprojekten zugute. "Mit #FamilienChancen unterstützen wir über das ganze Jahr hinweg Projekte von ,RTL - Wir helfen Kindern e.V.', die Kinder im Alltag auf vielfältige Art und Weise fördern. Der RTL-Spendenmarathon stellt jedes Jahr ein Highlight dieser Zusammenarbeit dar", so Gabriele Hässig.

P&G unterstützte außerdem Joey Kelly als eines von 20 Firmenteams bei der großen "24h Roller Biathlon Challenge". Auch hier wanderten noch einmal 24.000 Euro als "Startgeld" in den Spendentopf - Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen und den verschiedenen Standorten in Deutschland konnten bei diesem Weltrekordversuch für P&G dabei sein.

In einem weiteren Engagement belegte P&G als erster Werbekunde exklusiv den gesamten Werbeblock zum Finale des RTL-Spendenmarathons. Der Erlös dieser Werbeinsel mit TV-Spot-Platzierungen von familienaffinen Marken wie Ariel, Gillette, Lenor, Pampers, Pantene, Head & Shoulders, Always, blend-a-dent und Oral-B geht vollständig an die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Damit unterstützt P&G die Arbeit der Stiftung im Jahr 2019 mit insgesamt mehr als 500.000 Euro. "Wir setzen unsere starke Stimme in der Werbung mit großer Freude dazu ein, etwas Positives für die Gesellschaft zu erreichen. Engagement für Familien mit Kindern ist für uns bei P&G eine besondere Herzensangelegenheit. Wir freuen uns, mit einigen unserer starken Marken die ,Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.' gezielt und kraftvoll unterstützen zu können", so Susanne Kunz, Media-Verantwortliche bei P&G in der DACH-Region und selbst Mutter von drei Kindern.

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie hier: www.zusammen-fuer-familienchancen.de

Über #FamilienChancen

Mit #FamilienChancen macht sich P&G, unterstützt vom FC Bayern München, für Familien stark. Durch den Kauf eines Produkts aus dem P&G Sortiment bei einem der teilnehmenden Handelspartner im jeweiligen Aktionszeitraum geht eine Spende direkt in die Aktion. Und für jedes Tor der Männer- und Frauenteams des FC Bayern München an einem der Liga-Spieltage werden zusätzlich noch einmal 500 Euro gespendet.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Braun®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head&Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Whisper® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com und www.twitter.com/PGDeutschland.

