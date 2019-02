Putz Munter / Aus Putz-Frust wird Putz-Lust

Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Putzen ist für viele ein leidiges Thema. Nur etwa 15 % der Deutschen haben viel Freude daran.* Doch vermeiden kann es keiner. Höchste Zeit also, die guten Seiten am Putzen zu entdecken. Pünktlich zum Frühjahrsputz verraten wir, wie aus Putz-Frust Putz-Lust wird. Denn Putzen kann munter machen! Die Putzexperten von Meister Proper, Fairy und Antikal zeigen, wie das geht. Und dank einer verbesserten Technologie bekommen die Swiffer Nachfülltücher und das Febreze Lufterfrischerspray Extra Stark Frühlingserwachen ab Januar 2019 noch mehr Power.

Frühjahrsputz gegen Winter-Dreck und Winter-Speck

Bevor es mit dem Frühjahrsputz losgeht, kommt hier die wohl überzeugendste Motivation: Putzen sorgt nicht nur für Sauberkeit in unserem Zuhause, sondern erspart auch den Gang ins Fitnessstudio. Eine Stunde aufräumen, danach staubsaugen und bodenwischen, anschließend noch eine Stunde das Bad reinigen und schon sind gut 1.000 Kalorien verbrannt. Das sind fast so viele Kalorien, wie zwei Tafeln Schokolade beinhalten. Nach der Putzoffensive haben wir uns also eine Belohnung verdient!

Meister Proper macht müde Putzer munter

Nur 26 % der Männer in Deutschland fühlen sich für den Haushalt zuständig.** Ein einfacher Trick, die müden Putzer zu motivieren, ist Zitronenduft. Diesen verbinden wir mit Sauberkeit und Frische und haben so das Bedürfnis, für Ordnung zu sorgen.*** Am besten also mit dem Meister Proper Allzweckreiniger Citrusfrische starten und schon steigt selbst bei Putzmuffeln die Lust, zum Putzlappen zu greifen! Und gemeinsam macht doch alles mehr Spaß, selbst das ungeliebte Putzen. Der Allzweckreiniger entfernt Schmutz und Fett bis zu 100 % auf fast allen Oberflächen und sorgt für strahlenden Glanz. Meister Proper ist übrigens die zweitbeliebteste Putzmarke der Deutschen.*

Meister Proper Allzweckreiniger, 1 l, 1,99 EUR UVP****

Antikal(k)

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat die glänzendsten Armaturen im ganzen Land? Bis zu 9,8 kg Kalk sammelt sich pro Jahr und Haushalt an. Das trübt nicht nur unsere Oberflächen und Armaturen, sondern auch unser Gemüt. Wir wissen aber, wie man gegen die hartnäckigen Ablagerungen angeht: Das Antikal Kalkreiniger-Spray entfernt bis zu 100 % des Kalks einfach und schnell. Die Glanzschutzformel bildet zudem eine Schutzbarriere und beugt der Neubildung von Kalk vor. Ab April 2019 wird die Flasche des Antikal Kalkreiniger-Sprays Classic zudem mit 50 % recyceltem Plastik hergestellt (Sprühkopf ausgenommen).*****

Antikal Kalkreiniger-Spray Classic, 750 ml, 2,99 EUR UVP****

Fairy ist dem Schmutz auf der Spur

Der Frühjahrsputz ist die ideale Gelegenheit, das Putz-Gewissen vollständig zu beruhigen und auch oft vergessene Stellen gründlich zu reinigen. Das sind z. B. Oberflächen von Küchenschränken oder Öfen, wo sich gerne mal Fettspritzer verstecken. Neben dem normalen Abwasch reinigt das Fairy Ultra Plus Konzentrat auch diese Flächen mühelos. Dank der Lift-Action-Technologie ist die Fettlösekraft so stark, dass bis zu 50 % mehr Teller gespült werden können als mit nicht konzentrierten Handelsmarken - schon ein einziger Spritzer reicht aus.****** Restlos jedem Schmutzfleck auf die Spur zu kommen kann auch zu einer motivierenden Challenge werden: Wer findet und entfernt alle Flecken?

Fairy Ultra Plus Konzentrat Original, 450 ml, 1,69 EUR UVP****

Mit Swiffer auf Wollmäusejagd

In einem Haushalt kommen etwa 6 Milligramm Staub pro Quadratmeter am Tag zusammen. Bei dieser Menge an Staub ist es kein Wunder, dass sich Wollmäuse bei uns einnisten. Der Swiffer Staubmagnet hat eine regelrecht anziehende Wirkung auf sie. Ob mit Handgriff, Teleskopstab oder als Bodenwischer - er fängt Wollmäuse in allen Nischen und Ecken ein. Ab Januar 2019 verfügen die neuen Swiffer Staubmagnet Tücher erstmals über eine Wachsbeschichtung. Sie haben noch mehr Power, da sie 20 % mehr Staub, Haare und Allergene aufnehmen und einschließen als die bisherigen Swiffer Staubmagnet Tücher. Zusätzlich nehmen sie bis zu 3 Mal mehr Staub und Haare auf als herkömmliche Staubwischmethoden.******* Jetzt heißt es nur noch: Musik an und los geht die Jagd!

Swiffer Staubmagnet Starterset (Griff + 7 Tücher), 3,29 EUR UVP****

Febreze für ein Kopfkino mit Frühlingsgefühlen

Gerüche erzeugen Bilder in unseren Köpfen, denn sie sind eng mit unseren Gefühlen verknüpft. Ein frisch und gut duftendes Zuhause sorgt also für positive Stimmung. Das Febreze Lufterfrischerspray Extra Stark Frühlingserwachen enthält bis zu 2 Mal mehr geruchsentfernende Inhaltsstoffe als reguläre Febreze Lufterfrischer und entfernt selbst festsitzende Gerüche. Das Geheimnis hinter den Gute-Laune-Düften von Febreze ist die geruchsentfernende Technologie, die unangenehme Geruchsmoleküle eliminiert, statt sie einfach zu überdecken. So zieht ein lang anhaltender Frischeduft in unser Zuhause ein. Ein angenehmer Duft ist der perfekte Abschluss für den Frühjahrsputz und lässt auch den allerletzten Zweifel am Putzvergnügen verfliegen, ganz nach dem Febreze Motto: Gute Luft macht gute Laune. Febreze Lufterfrischerspray Extra Stark Frühlingserwachen, 3,45 EUR UVP****

