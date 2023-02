Oberberg Kliniken

Oberberg Gruppe setzt auf digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für Menschen mit Angst- und Panikstörungen: Mindable Health im Einsatz in Oberberg Kliniken

Berlin (ots)

Die Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, weitet ihr Therapieangebot kontinuierlich aus und setzt die zertifizierte Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) von Mindable Health ein. Die App "Mindable: Agoraphobie und Panikstörungen" wird begleitend zur (teil-)stationären Psychotherapie in den Oberberg Tageskliniken Berlin Kurfürstendamm, Essen, Hamburg, Lörrach, München und in der Tagesklinik im Zentrum Isartal am Kloster Schäftlarn eingesetzt sowie in der Oberberg Fachklinik Düsseldorf Kaarst angeboten.

Unterstützend bei Angst- und Panikstörungen

Wissenschaftlich evident belegt ist, dass Angststörungen insbesondere durch Techniken der Angstexposition - der bewussten Konfrontation mit Ängsten - erfolgreich behandelt und gelindert werden können.

Zertifizierte digitale Gesundheitsanwendungen wie "Mindable: Agoraphobie und Panikstörungen" können in das ganzheitliche Behandlungskonzept der Oberberg Kliniken als sogenannter blended-care-Ansatz integriert werden. Bei diesem werden klassische Behandlungselemente mit digitalen Angeboten kombiniert.

Therapiebegleitend und im Entlassungsmanagement

Das Behandlungsprogramm der DiGA Mindable besteht aus mehreren, aufeinander aufbauenden Therapiebausteinen, welche im eigenen Tempo und mit Unterstützung durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeutinnen und Therapeuten bearbeitet werden können.

Die App unterstützt zum Beispiel therapiebegleitend beim Wechsel von der stationären in die teilstationäre oder ambulante Weiterbehandlung. Außerdem liefert sie umfangreiche Informationen über Agoraphobie und Panikstörungen mittels edukativer Elemente, leitet Übungen an, die dem Überwinden der Angst dienen können, und bietet Evaluationsoptionen für Veränderung der bestehenden Agoraphobie oder Panikstörung im Verlauf.

Mehr unter:

https://www.oberbergkliniken.de/mindable

https://www.mindable.health/oberberg/

Über die Oberberg Gruppe: Die Oberberg Gruppe mit Hauptsitz in Berlin ist eine vor mehr als 30 Jahren gegründete Klinikgruppe mit einer Vielzahl an Fach- und Tageskliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an verschiedenen Standorten Deutschlands. In den Kliniken der Oberberg Gruppe werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder in individuellen, intensiven und innovativen Therapiesettings behandelt. Darüber hinaus existiert ein deutschlandweites Netzwerk aus Oberberg City Centers, korrespondierenden TherapeutInnen und Selbsthilfegruppen.

Über Mindable: Die Mindable Health GmbH mit Sitz in Berlin wurde von Linda Weber (Geschäftsführerin) und Eddie Rietz (Geschäftsführer) im April 2019 gegründet. Die App "Mindable: Panikstörung und Agoraphobie" ist ein CE-gekennzeichnetes Medizinprodukt der Klasse I und seit April 2021 als leitlinienbasierte, verhaltenstherapeutische, digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) für Menschen mit Agoraphobie (Platzangst) und/oder Panikstörung in das DiGA-Verzeichnis des BfArM aufgenommen. Seitdem können Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen die App auf Rezept verschreiben. Alle gesetzlichen Krankenkassen tragen die Kosten. Patient:innen werden umfassend psychoedukativ aufgeklärt und dabei unterstützt, ihre Ängste durch Konfrontationsübungen zu reduzieren. Mindable ist als iOS und Android App sowie in deutscher, englischer und französischer Sprache verfügbar

Original-Content von: Oberberg Kliniken, übermittelt durch news aktuell