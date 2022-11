Oberberg Kliniken

Oberberg Gruppe eröffnet psychiatrisch-psychotherapeutische Tagesklinik für Kinder und Jugendliche in Freiburg

Berlin (ots)

Die Oberberg Gruppe, führender Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland, eröffnet eine Klinik für Kinder und Jugendliche in Freiburg im Breisgau. Die Oberberg Tagesklinik am Lorettoberg Freiburg liegt im Stadtteil Wiehre und bietet 18 Behandlungsplätze für Kinder und Jugendliche im Schulalter. Die Tagesklinik bietet jungen Menschen mit psychiatrischen oder psychosomatischen Erkrankungen Unterstützung an, welche eine intensive Behandlung benötigen, aber abends und zum Wochenende die Zeit zuhause verbringen können. Die Behandlung umfasst auch den intensiven Austausch mit den Angehörigen und auf Wunsch mit der Schule. So ermöglicht die Klinik ihren Patientinnen und Patienten, in ihrem sozialen Umfeld verwurzelt zu bleiben. War ein Schulbesuch zuletzt nicht mehr möglich, wird eine frühe Reintegration in die Schule mit reduziertem Pensum angestrebt. In der Tagesklinik kann ein großes Spektrum psychischer und psychosomatischer Erkrankungen behandelt werden. Therapeutische Veränderungsprozesse werden direkt im Alltag und Umfeld erprobt und umgesetzt.

"Nach den Eröffnungen weiterer Oberberg Tageskliniken für Erwachsene in Essen und Hannover in diesem Jahr bieten wir nun mit der Klinik in Freiburg erstmalig auch für Kinder und Jugendliche ein spezifisch tagesklinisches Behandlungsangebot. Dies komplettiert die Behandlungskette im Sinne eines modernen, durchgängigen und an den Bedürfnissen der jungen Patientinnen und Patienten ausgerichteten Therapieangebots", erklärt Prof. Dr. Dr. Matthias J. Müller, CEO, Medizinischer Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor der Oberberg Gruppe. "Das Konzept der Klinik wurde gemeinsam mit Herrn Professor Dr. Schulte-Markwort entwickelt, der als Ärztlicher Direktor der neuen Tagesklinik in Freiburg wie auch der bereits etablierten Marzipanfabrik in Hamburg sowie für den Ausbau weiterer Standorte für die Oberberg Gruppe tätig ist", so Professor Müller weiter. "Bislang ist die Oberberg Gruppe im Süden Deutschlands vor allem mit Angeboten für Erwachsene vertreten. Die Oberberg Fachklinik Rhein-Jura in Bad Säckingen legt ihren Fokus auf die Behandlung junger Erwachsener. Mit der Eröffnung der Tagesklinik Freiburg verstärken wir die Präsenz der Oberberg Kliniken in Süddeutschland, erweitern unser Netzwerk im Bereich der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung und setzen auf Synergien zwischen den Kliniken für Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen", ergänzt Ilmarin B. Schietzel, Geschäftsführer Finanzen/CFO und COO der Oberberg Gruppe.

Die Chefarzt-Position der neuen Oberberg Tagesklinik Freiburg am Lorettoberg übernimmt Herr Dr. med. Ullrich Hildebrandt. Schon sein Medizinstudium absolvierte er in Freiburg und kehrt nun zurück in seine akademische Heimat. "Oft fällt es Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen schwer, stationäre psychiatrische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade der Abstand zum sozialen Umfeld stellt für viele eine besondere Hürde dar. Bei der Konzeptionierung unserer Behandlung achten wir auf der Grundlage von Respekt, Wertschätzung, Partizipation und Innovation darauf, dass wir mit unseren Patientinnen und Patienten individuelle Behandlungsansätze entwickeln. Dabei ist der Kern der tagesklinischen Behandlung der Erhalt oder der Wiederaufbau sozialer Bezüge. Wenn es nötig wird, begleiten wir auch zur eigenen Schule, wir sprechen mit Lehrern und Ausbildern. Unsere Kommunikation ist dabei auf maximale Transparenz ausgelegt, da wir der Überzeugung sind, dass dies die Kooperation verbessert und alle Beteiligten zusammenführt. Unser Behandlungsteam hat es ab Tag eins zu seiner Aufgabe gemacht, junge Patientinnen und Patienten und deren Angehörige durch intensive therapeutische und menschliche Begleitung auf Augenhöhe zu unterstützen und auf einen erfüllten Weg zum Großwerden zu führen", so der Experte, der durch seine langjährige Tätigkeit als Oberarzt an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel und die Arbeit als ambulanter Verhaltenstherapeut über umfassende Erfahrung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik verfügt.

Tagesklinischer Behandlungsansatz in gesundheitsfördernder Atmosphäre

"Auch die Atmosphäre leistet einen Beitrag zum Gesundwerden und erleichtert ein gutes An- und Zurechtkommen in der Klinik. Ein entspannendes Umfeld unterstützt unsere Kinder und Jugendlichen dabei, die intensiven therapeutischen Prozesse gut zu meistern", so Dr. Hildebrandt. Die Oberberg Tagesklinik am Lorettoberg Freiburg ist in einem Jugendstilhaus mit großem Garten untergebracht, das umfassend restauriert und modernisiert wurde. In zentraler, dennoch ruhiger Lage bietet sich hier Patientinnen und Patienten ein Ort, an dem sie sich erholen und alte oder neue Herausforderungen mit neuer Energie angehen können. Ein großer, wilder Garten lädt zum Spielen, Verstecken und Gärtnern ein. Die Räume im Haus strahlen Ausgeglichenheit, Ruhe und gleichzeitig Kreativität und Individualität aus.

Schutz und Sicherheit der Patientinnen und Patienten sowie der Mitarbeitenden vor Infektionen haben jederzeit höchste Priorität in den Oberberg Kliniken. Trotz der besonderen Maßnahmen wird stets auf eine einladende kinder- und jugendgerechte Atmosphäre in der Oberberg Tagesklinik geachtet.

Um die Patientinnen und Patienten beim Erreichen der jeweiligen Therapieziele zu unterstützen, stehen das ärztliche, psycho- und fachtherapeutische, pädagogische und pflegerische Team mit den Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen im ständigen Austausch.

Mehr über die Oberberg Tagesklinik am Lorettoberg Freiburg:

https://www.oberbergkliniken.de/standorte/tagesklinik-freiburg

Mehr zum Chefarzt Dr. med. Ullrich Hildebrandt:

https://www.oberbergkliniken.de/unser-team/ullrich-hildebrandt

Die Klinik ist telefonisch unter der Nummer +49 761 503788990 und über folgendes Kontaktformular zu erreichen: https://www.oberbergkliniken.de/kontakt

