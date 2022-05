KVB Finanz

Trotz defekter Haushaltsgeräte, Autoreparatur und Urlaubsplänen finanziell flexibel bleiben - die Ratenfinanzierung der KVB Finanz

Wenn dringend benötigte Haushaltsgeräte den Geist aufgeben oder die teure Werkstattrechnung für die Reparatur des Autos ansteht, drohen unvorhergesehene finanzielle Belastungen. Ist in einem solchen Fall nicht genügend Erspartes vorhanden oder summieren sich gleich mehrere Sonderausgaben, wird das Geld schnell knapp.

Nicht immer ist es möglich, mit der Bezahlung bis zur nächsten Gehaltsabrechnung zu warten oder sich das benötigte Geld bei Freunden oder Verwandten zu leihen. Um in einer solchen Situation trotzdem finanziell flexibel zu bleiben, kann es ratsam sein, einen Kredit aufzunehmen. Doch welcher Kredit ist der richtige? Als langjähriger Finanzvermittler weiß die KVB Finanz genau, worauf es bei der Wahl des passenden Kredits ankommt und was es dabei zu beachten gibt.

Ratenfinanzierung bei finanziellen Engpässen oder zur Erfüllung besonderer Wünsche

Als Ratenfinanzierung wird das Abbezahlen eines Betrags über einen festgelegten Zeitraum in gleichbleibenden, kleinen Raten bezeichnet. Auf diese Tilgungsraten werden Zinsen erhoben und an den Gläubiger gezahlt. Die Rahmenbedingungen für die Ratenfinanzierung wie die Laufzeit, die Höhe der Raten und die Möglichkeit zu Sondertilgungen werden vertraglich festgehalten.

Gründe für eine Ratenfinanzierung gibt es viele. Oftmals wird sie eingesetzt, um ungeplante Ausgaben zu stemmen. Ist der Kühlschrank von einem Tag auf den anderen defekt, kann dies nicht nur im Sommer den gewohnten Alltag auf die Probe stellen. Vorräte müssen schnellstmöglich woanders untergebracht werden und vor allem Familien mit Kindern sind oftmals gezwungen, die gewohnten Mahlzeiten umzuplanen. Noch dramatischer kann der Ausfall des Autos sein. Besonders wenn weder öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stehen noch Verwandte einspringen können, um die Kinder von der Schule abzuholen oder Berufstätige zur Arbeit zu bringen, ist schnelles Handeln gefragt. Die Instandsetzung oder Neuanschaffung solcher Alltagsgegenstände kann nicht lange warten. Sind keine ausreichenden liquiden Mittel vorhanden, ist die Aufnahme eines Kredits über einen Finanzdienstleister wie KVB Finanz eine komfortable Möglichkeit, um auch kurzfristig das benötigte Geld zu erhalten.

Doch nicht immer wird eine Ratenfinanzierung zur Überbrückung finanzieller Engpässe eingesetzt. Manchmal geht es eher darum, sich einen besonderen Wunsch zu erfüllen und diesen über einen längeren Zeitraum in kleinen Raten abzubezahlen. Dies kann zum Beispiel eine besondere Reise sein oder die Anschaffung neuer Möbel. Auch in solchen Fällen kann ein Kredit helfen.

Unabhängig von den Gründen für eine Ratenfinanzierung ist es wichtig, dass der aufgenommene Kredit zu den individuellen Voraussetzungen passt. Die Experten von KVB Finanz helfen dabei, eine Finanzierungsmöglichkeit zu finden, die auf die Situation jedes Kreditnehmers zugeschnitten ist.

Möglichkeiten der Finanzierung: vom Sofortkredit bis zum Ratenkredit

Inzwischen gibt es eine Reihe an Finanzprodukten auf dem Markt, die sich für die Finanzierung ganz unterschiedlicher Dinge eignen. Einige dieser Kredite, wie der Wohnkredit, sind zweckgebunden und können nur für bestimmte Ausgaben genutzt werden. Andere Kredite, wie der Sofort- oder Ratenkredit, erlauben mehr Flexibilität und können nach den individuellen Bedürfnissen eingesetzt werden.

Schnell und unkompliziert: der Sofortkredit

Manchmal muss es bei der Finanzierung einfach schnell gehen. Ist zum Beispiel das Auto kaputt, mit dem der tägliche Weg zur Arbeit bestritten wird und gibt es keine Möglichkeit auf Bus oder Bahn umzusteigen, muss eine Reparatur möglichst zeitnah erfolgen. In solchen Fällen kann der Sofortkredit schnell und unkompliziert die benötigte Finanzspritze liefern.

Während die Auszahlung klassischer Ratenkredite mitunter erst nach einigen Wochen erfolgt, liegt das Geld bei einem Sofortkredit oftmals innerhalb weniger Tage vor. Da es sich um keinen zweckgebundenen Kredit handelt, bleibt es dem Antragsteller überlassen, wofür das Geld eingesetzt werden soll.

Auch wenn die Auszahlung bei einem Sofortkredit besonders flott erfolgt, muss der Kreditnehmer die üblichen Voraussetzungen erfüllen wie Volljährigkeit, Wohnsitz in Deutschland und eine ausreichende Bonität.

Der klassische Ratenkredit

Der Ratenkredit gehört zu den am häufigsten genutzten Darlehen in Deutschland. Er ist auch als Konsumentenkredit bekannt und kann zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden. In der Regel wird bei der Inanspruchnahme die komplette Darlehenssumme ausgezahlt. Im Gegensatz zum Sofortkredit nimmt die Auszahlung etwas mehr Zeit in Anspruch.

Warum ein Ratenkredit über einen Kreditgeber meist die bessere Alternative ist

Die Hemmschwelle einen Kredit aufzunehmen, ist bei vielen Menschen groß. Aus Erfahrung weiß die KVB Finanz aber, dass eine Ratenfinanzierung über einen Kreditgeber in vielen Fällen die bessere Alternative ist.

Viele Menschen spielen bei unvorhergesehenen finanziellen Forderungen mit dem Gedanken, sich das Geld im privaten Umfeld zu leihen. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass unklare Rückzahlungsbedingungen zu Unstimmigkeiten führen können. Außerdem können ungeplante, aber notwendige Ratenpausen eine Freundschaft auf eine harte Belastungsprobe stellen. Das vertrauensvolle, aber neutrale Verhältnis zu einem Finanzdienstleister wie der KVB Finanz, kann hier auch für eine psychologische Entlastung sorgen.

Die Inanspruchnahme des Dispokredites ist ebenfalls keine gute Alternative. Die Zinsen beim Überziehen des Dispos sind mehrheitlich wesentlich teurer als bei einem Ratenkredit. Tatsächlich ist es vielen Fällen sogar sinnvoll, einen bereits bestehenden Dispokredit umzuschulden und so die Zinsen zu senken.

Nicht immer ist die Reparatur eines Haushaltsgerätes möglich und eine Neuanschaffung wird erforderlich. Zahlreiche Onlinehändler locken in diesem Zusammenhang mit Finanzierungsmöglichkeiten und einem scheinbar günstigen Ratenkauf. Hier ist Vorsicht geboten, denn häufig fallen die Zinsen eines solchen Ratenkaufs deutlich höher aus als bei einem günstig verzinsten Ratenkredit, zum Beispiel von der KVB Finanz. Selbst hinter der vermeintlichen Null-Prozent-Finanzierung zahlreicher Onlinehändler können versteckte Kosten lauern. Für mehr Transparenz und einen individuellen Finanzierungsplan lohnt es sich also, die Expertise eines Finanzdienstleisters, wie der KVB Finanz, in Anspruch zu nehmen.

Eine Ratenfinanzierung mit der KVB Finanz

Die Gründe für eine Finanzspritze durch die Aufnahme eines Kredites können unterschiedlich sein und erfordern daher kundenspezifisch zugeschnittene Lösungen. Eines haben aber alle Möglichkeiten der Ratenfinanzierung gemeinsam. Ohne die Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen des Kreditnehmers erfüllt ein Darlehen nur kurzfristig seinen Zweck. Höhe, Laufzeit und Zinsen müssen zu den finanziellen Möglichkeiten des Antragstellers passen. Um dies zu gewährleisten, setzt die KVB Finanz auf Transparenz und ein vertrauensvolles Verhältnis zu dem Kreditnehmer. Stimmen die Voraussetzungen, kann die Ratenfinanzierung für finanzielle Entlastung sorgen.

