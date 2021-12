Gelbe Seiten Marketing GmbH

Der sicherste Weg zum besten Arzt

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Die Suche nach dem richtigen Arzt führt oft zu unbefriedigenden Ergebnissen. Das Branchenverzeichnis Gelbe Seiten dagegen hat sich als idealer Wegweiser zum Arzt etabliert, wie eine aktuelle Studie bestätigt.

Die Suche nach dem richtigen Arzt kann über klassische Suchmaschinen im Internet mühsam und langwierig sein. Deshalb greifen Millionen Menschen jedes Jahr auf das Branchenverzeichnis Gelbe Seiten zurück, wo sie schnell und direkt einen Arzt in ihrer Nähe finden und sofort dorthin Kontakt aufnehmen können. Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts GfK zufolge haben mehr als 2,6 Millionen Deutsche in den vergangenen zwölf Monaten über das Branchenbuch oder über die Website von Gelbe Seiten nach Ärzten gesucht.

Dabei hat sich gezeigt, dass die Suchen über das Branchenverzeichnis besonders effektiv sind: Denn 87 Prozent der Kundinnen und Kunden haben nach ihrer Arzt-Recherche auch Kontakt aufgenommen, also in den vergangenen zwölf Monaten knapp 2,3 Millionen Männer und Frauen. 64 Prozent haben danach sogar eine über Gelbe Seiten gefundene Praxis besucht und die Dienstleistung der dortigen Ärzte in Anspruch genommen.

"Die Ergebnisse sind der klare Beweis, dass Gelbe Seiten der ideale Ort ist, um Kontakt zu einem Arzt aufzunehmen. Bei einem so wichtigen Thema wie Gesundheit setzen Verbraucher auf vertrauenswürdige Informationsquellen, und dazu zählt Gelbe Seiten seit Jahrzehnten", sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing GmbH.

Gelbe Seiten verschafft Ärzten neue Patienten

Ein Eintrag auf Gelbe Seiten ist für Patienten wie für die Praxen selbst von großem Wert. Schließlich sind der GfK-Befragung zufolge 57 Prozent der darüber vermittelten Patienten zum ersten Mal in der Praxis. Insgesamt hat jeder über Gelbe Seiten vermittelte Kunde im Schnitt danach 605 Euro ausgegeben, das waren im Jahr 2021 insgesamt rund 888 Millionen Euro.

Von den 651 Millionen Suchen, die Gelbe Seiten über alle Kanäle hinweg pro Jahr verzeichnet, entfällt ein Großteil auf Ärzte: Laut GfK-Umfrage betraf zuletzt fast jede Dritte Suche die nach einer Arztpraxis. Dabei gilt das Branchenverzeichnis, das im vergangenen Jahr von 20 Millionen Deutschen genutzt wurde, bei den Kundinnen und Kunden als seriöse Informationsquelle: 95 Prozent haben einer GfK-Studie zufolge dem Portal diese Eigenschaft zugeschrieben.

Ärzte schätzen Terminbuchungs-Service von Gelbe Seiten

Um die Kontaktaufnahme für beide Seiten zu erleichtern, hat Gelbe Seiten ein Terminbuchungs-Tool entwickelt, mit dem Patienten online über die Plattform Termine bei Tausenden Arztpraxen buchen können. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Innofact aus dem September 2021 haben die befragten Ärzte vor allem die Erreichbarkeit rund um die Uhr durch den Buchungsservice gelobt. Aber auch dass die Patientinnen und Patienten ihre Termine selbständig umlegen können und sich Termine in den Praxen leichter koordinieren lassen, kam bei den Ärzten besonders gut an. Viele hoben hervor, dass sie dadurch Zeit sparen und diese für die Betreuung der Patienten einsetzen können. Zudem wiesen viele Ärzte darauf hin, dass sie durch das Online-Tool zahlreiche für sie gänzlich neue Patienten erhalten hätten.

"Wir entwickeln unser Angebot kontinuierlich weiter. Der Online-Terminbuchungsservice hat dafür gesorgt, die Kommunikation von Ärzten und Patienten deutlich effizienter zu gestalten. Das sorgt dafür, die Ärzte von administrativen Aufgaben zu entlasten, damit sie sich ihrem wichtigen Dienst am Menschen widmen können", so Dirk Schulte weiter.

Allerdings stellte sich in der Untersuchung auch heraus, dass trotz des großen Nutzens viele Praxen noch nicht auf das Angebot zurückgreifen, etwa aufgrund technischer Hürden oder weil ihnen die Zeit fehlt, sich damit zu befassen, wie die Umfrage ergab. "Dass in vielen Praxen die Terminvergabe noch klassisch mit Zettel und Stift stattfindet und damit unglaublich viel Zeit frisst, ist nicht mehr zeitgemäß", so Schulte. "Moderne Arztpraxen sollten sich zukünftig effektiver, digitaler Tools bedienen, das erwarten auch ihre Patienten."

Über Gelbe Seiten

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2021 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 651 Mio. Nutzungen*. Darüber hinaus ist Gelbe Seiten auch als sprachbasierter Alexa Skill verfügbar und kann mit "Alexa, öffne Gelbe Seiten" aufgerufen werden. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.

*Quelle: GfK-Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2021; repräsentative Befragung von 15.947 Personen ab 16 Jahren, Juli-September 2021

Original-Content von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell