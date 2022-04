KVB Finanz

Auszeichnung von Focus-Money: KVB Finanz überzeugt mit hoher Kompetenz

Finanzangelegenheiten sind ein besonders sensibles Thema und umso mehr achten Verbraucher bei Krediten auf die Seriosität der Unternehmen. Die KVB Finanz hat seit jeher den Anspruch, ihre Kunden mit Qualität, Erfahrung und Kompetenz zu überzeugen und ist nun dafür ausgezeichnet worden: Das Familienunternehmen hat von Focus-Money das Siegel "Hohe Kompetenz" erhalten.

Kompetenz ist für Unternehmen ein wesentlicher Faktor, um auf der Seite der Kunden Vertrauen zu schaffen. Das weiß auch die KVB Finanz, die in Finanzierungsangelegenheiten seit jeher nicht nur für Qualität und Erfahrung, sondern insbesondere für Kompetenz steht. Das bestätigt nun auch eine Untersuchung von Focus-Money in Zusammenarbeit mit dem Kölner Beratungs- und Analysehaus ServiceValue. Insgesamt 1.203 Unternehmen aus 62 Branchen sind auf der Basis von Kundenbefragungen auf ihre Kompetenz hin überprüft worden. In der übergeordneten Sparte "Banken und Finanzen" und konkret in der Kategorie "Baufinanzierung" hat die KVB Finanz die Auszeichnung "hohe Kompetenz" erhalten und liegt damit deutlich über dem Branchendurchschnitt. Ein Urteil, das das Familienunternehmen aus Limburg mit großer Freude und Begeisterung aufgenommen hat. "Finanzierungen, Kredite und Umschuldungen bilden die drei Säulen unseres Engagements, wobei die Baufinanzierung unser Steckenpferd ist", erklärt Marc Kloetzel, Prokurist und Leiter Vertrieb der KVB Finanz. "Umso mehr freuen wir uns, Kunden bei ihrem Traum vom Eigentum mit Fachwissen und Qualität von unseren Leistungen überzeugen zu können."

KVB Finanz punktet bei Kunden mit Kompetenz, Qualität und Erfahrung

Seit ihrer Gründung vor über 45 Jahren, hat es sich die KVB Finanz zur Aufgabe gemacht, für ihre Kunden das beste Finanzierungskonzept zu ermitteln, passend zugeschnitten auf ihre individuellen Bedürfnisse, Lebensumstände und finanzielle Situation. Hierbei steht die persönliche Betreuung stets im Mittelpunkt und die Finanzexperten unterstützen ihre Kunden dabei, lang gehegte Wünsche endlich zu verwirklichen. Dafür entwickeln sie professionell und verantwortungsvoll tragbare sowie passgenaue Finanzierungslösungen zu fairen Konditionen, ob Baufinanzierung, Ratenkredit oder Umschuldung. Um ihren Kunden ein geeignetes Angebot machen zu können, arbeitet die KVB Finanz hierfür deutschlandweit mit über 70 Bankinstituten zusammen, wobei der Fokus immer wieder auf der zielgerichteten und gemeinsamen Erörterung der Finanzierungsmöglichkeiten mit den Kunden liegt. Dafür besuchen die Profis ihre Kunden gern auch persönlich zu Hause - angesichts der aktuellen Corona-Pandemie selbstverständlich nur unter den gegebenen Schutz- und Hygienemaßnahmen gemäß der AHA-Formel. Dank ihres Engagements blickt das Familienunternehmen inzwischen auf mehr als 100.000 zufriedene Kunden zurück, zu denen nicht nur Familien gehören, sondern auch Singles, Rentner, Studenten oder Unternehmer. Die Auszeichnung durch Focus-Money macht einmal mehr deutlich, dass die KVB Finanz mit ihren Produkten, Dienstleistungen und ihrem Service bedarfsgerecht ihre Kunden zufriedenstellt.

Hintergrund der Focus-Money-Studie

Die repräsentative Kundenbefragung im Rahmen der Untersuchung von Focus-Money und ServiceValue erfolgt jährlich und ist im April 2021 zum dritten Mal durchgeführt worden. Für die Bewertung der Unternehmen und Anbieter aus dem stationären und Online-Handel- bzw. Dienstleistungssegment sind sogenannte Panellisten als Bevölkerungsrepräsentanten eingeladen worden. Hierbei wurden zu jedem Unternehmen und Anbieter, darunter die KVB Finanz, mindestens 150 Kundenstimmen eingeholt, sodass für die Studie schließlich insgesamt 233.000 Urteile zu 1.203 Unternehmen und Anbietern aus 62 Branchen bzw. Kategorien vorlagen. Die konkrete Fragestellung lautete: "Inwieweit stimmen Sie zu, dass die folgenden Unternehmen als Anbieter von Produkten/ Dienstleistungen insgesamt eine hohe Kompetenz aufweisen?" In diesem Zusammenhang konnte sich die wahrgenommene Kompetenz auf das Produkt bzw. die Dienstleistung oder andere Aspekte, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Eignung, das Wissen oder die Performanz des Unternehmens bzw. der Mitarbeiter beziehen. Zur Auswahl standen fünf Antwortmöglichkeiten von "stimme voll und ganz zu" bis hin zu "stimme nicht zu". Für die Auswertung wurden Mittelwerte je Unternehmen bzw. Anbieter berechnet und darauf basierend innerhalb einer Branche bzw. Kategorie einzelne Rankings erstellt.

Kompetenz bei Finanzangelegenheiten besonders wichtig

Im Segment "Banken und Finanzen" erhielten insgesamt 126 Unternehmen und Anbieter in 17 Kategorien eine Auszeichnung. Die KVB Finanz ist in der Kategorie "Baufinanzierung" mit einem Durchschnittswert von 2,71 mit "Hoher Kompetenz" ausgezeichnet worden. Bei Finanzangelegenheiten hat die fachliche Kompetenz von Unternehmen und ihren Mitarbeitern einen besonders hohen Stellenwert für Verbraucher, denn Geld ist ein äußerst sensibles Thema. Insbesondere bei der Finanzierung von größeren Vorhaben, wie einem Haus oder einer Eigentumswohnung, die eine Herausforderung bedeuten können und sorgfältiger Planung bedürfen, achten Verbraucher auf seriöse Kredite und schenken ihr Vertrauen nicht jedem Kreditinstitut. Umso wichtiger ist ein kompetenter Service mit dem entsprechenden professionellen Know-how und einer erstklassigen Kundenorientierung.

Mit persönlichem Kontakt Vertrauen schaffen

Die KVB Finanz ist der richtige Ansprechpartner, wenn es um eine individuelle und gut organisierte Finanzplanung geht, die auf die individuellen Bedürfnisse und die persönlichen Lebensverhältnisse zugeschnitten ist. Die Finanzierungsprofis können die gesamte finanzielle Situation ihrer Kunden betrachten und mehrere Angebote einholen, die günstigste Kredit-Kombination berechnen und bessere Konditionen aushandeln in Hinblick auf Laufzeit, Zinssatz oder Sondertilgungen. Die KVB Finanz weiß, dass gerade bei Kreditangelegenheiten der persönliche Kontakt zu einem festen Ansprechpartner Vertrauen schafft und legt deshalb größten Wert auf die individuelle und persönliche Betreuung seiner Kunden. In diesem Zusammenhang ist die Auszeichnung von Focus-Money eine wertvolle Bestätigung für die Arbeit des Familienunternehmens und Motivation, um seinen Kunden auch in Zukunft einen ausgezeichneten Rund-um-Service zu bieten.

Über die KVB Finanz GmbH

Seit der Gründung vor über 45 Jahren steht die Familie Kloetzel mit der KVB Finanz vor allem dafür, beste Finanzierungskonzepte, individuell zugeschnitten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden, zu ermitteln. Für das traditionelle Familienunternehmen stehen ihre Kunden und die persönliche Nähe zu ihnen im absoluten Mittelpunkt. Dabei sind faire Konditionen, Professionalität und Verantwortungsbewusstsein die obersten Maximen. Von Familie für Familien denkt und handelt die KVB Finanz immer in Generationen.

