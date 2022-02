Swisscom Trust Services AG

5 Online-Prozesse, vereinfacht durch digitale Identifikation und Signatur

Zürich (ots)

Zwar finden heute immer mehr Geschäftsprozesse online statt, jedoch existieren dabei noch einige Hürden, die diese unnötig in die Länge ziehen und dazu führen, dass potenzielle Kunden die Transaktion abbrechen. Insbesondere die rechtsgültige Unterschrift muss häufig noch händisch geleistet werden. Eine digitale Identifikation erlaubt es Kunden allerdings, Verträge per elektronischer Signatur rechtssicher zu unterschreiben und erleichtert ihnen das Leben dadurch in vielerlei Hinsicht:

1. Einfacherer Versicherungsabschluss im digitalen Raum

Mehr als jeder Zweite hat bereits online eine Versicherung abgeschlossen, zeigt eine aktuelle Studie des Bitkom, und 37 Prozent möchten gerne mehr Versicherungsprodukte digital abschließen. Gerade bei komplexeren Policen ist dies allerdings mit erhöhtem Beratungsbedarf und aufwendigen Formularen verbunden. Deshalb benötigen Versicherer einen Prozess im digitalen Raum, der dem im physischen ähnelt - möglich macht dies ein Prozess, bei dem alle Beteiligten die benötigten Dokumente gemeinsam ausfüllen können. Der Berater sieht in Echtzeit die Angaben des potenziellen Kunden und kann Tipps geben oder ihm ein besseres Angebot machen. Mit der elektronischen Unterschrift wird der Versicherungsvertrag rechtssicher unterschrieben, ähnlich wie im Besprechungsraum vor Ort.

2. Den Mobilfunkvertrag abschließen und sofort lostelefonieren

Auch Mobilfunkverträge können heute bequem digital abgeschlossen werden - zumindest fast: denn auch bei diesem Vertrag ist eine rechtlich sichere Identifikation der beteiligten Personen vorgeschrieben. Im Geschäft geschieht dies mithilfe des Personalausweises, bei digitalen Abschlüssen war dies allerdings bisher immer noch häufig mit einem Medienbruch verbunden. Entweder musste man außer Haus gehen, um sich in einem Geschäft mit dem Personalausweis zu identifizieren oder ein Videoident-Verfahren durchlaufen. Mithilfe einer digitalen Identität kann dagegen der Identitätsnachweis nahtlos in den Beantragungsprozess integriert werden und beispielsweise über die Bankdaten des Kunden erfolgen.

3. Die neue Kreditkarte in wenigen Tagen in den Händen halten

Eine Kreditkarte kann in vielen Situationen nützlich sein, sei es um den Flug oder das Hotel für die nächste Urlaubsreise zu buchen, Konzerttickets zu kaufen oder um sicher online einzukaufen. Besonders wer auch häufig im Ausland unterwegs ist, weiß die Vorteile einer Kreditkarte zu schätzen. Zunächst muss die Karte allerdings beantragt werden - ein Prozess der oftmals unnötig aufwendig und vor allem langwierig gestaltet ist. Nach der Auswahl der individuell passenden Karte muss der Antragsteller die entsprechenden Formulare ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und verifizieren lassen. Erst danach gehen sie an die Bank zur Überprüfung, die nach einem positiven Ergebnis die Karte verschickt. Dieser Prozess kann sehr viel Zeit kosten und dazu führen, dass die Kreditkarte zu spät ankommt. Integriert eine Bank stattdessen die Möglichkeit für den Neukunden, den Vertrag mit einer elektronischen Signatur zu unterschreiben, spart dieser nicht nur Papier, sondern auch erheblich Zeit ein und erhält seine neue Kreditkarte wesentlich schneller.

4. Rechtzeitig den Arbeitsvertrag unterzeichnen

Immer weniger Unternehmen arbeiten noch hauptsächlich mit Papier; Dokumente werden inzwischen digital gespeichert und bearbeitet und nur in Ausnahmefällen ausgedruckt. Eine Ausnahme bildet der Arbeitsvertrag. Dieser wird dem neuen Mitarbeiter nach wie vor ausgedruckt per Post zugesendet und von diesem unterschrieben zurückgeschickt. Dieser Prozess kostet Zeit und kann zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten führen: Kommt der Umschlag verspätet am Ende des Monats an, verschiebt sich möglicherweise die Kündigungsfrist beim aktuellen Arbeitgeber, sodass der Bewerber die neue Stelle erst später antreten kann. Geht der Arbeitsvertrag sogar in der Post verloren, können Bewerber oder Unternehmen den Eindruck erhalten, die Gegenseite hat das Interesse verloren und sich anderweitig umsehen. Wenn der Bewerber den Vertrag stattdessen per elektronischer Signatur unterschreiben kann, ist der gesamte Vorgang innerhalb weniger Minuten erledigt und er kann bei seinem Noch-Arbeitgeber die Kündigung einreichen.

5. Verträge kündigen leichtgemacht

Das Kündigen von Verträgen ist oft eine Herausforderung: Verbraucher müssen bei Hotlines anrufen, E-Mails schicken, Dokumente ausdrucken und per Post oder sogar Fax verschicken. Diese Hürden sind wenig kundenfreundlich und verursachen häufig Frustration, sodass Kunden diese Unternehmen in Zukunft eher meiden werden. Wer dagegen auch bei Vertragskündigungen die Benutzererfahrung in den Vordergrund stellt, hinterlässt einen positiven Eindruck. Deshalb sollte der Prozess so einfach und intuitiv wie möglich und ohne Medienbrüche und lange Wartezeiten gestaltet werden. Mithilfe einer digitalen Identität und einer elektronischen Signatur wird die Willensbekundung der Kündigung rechtssicher hinterlegt und das Unternehmen kann die Abwicklung des Prozesses unverzüglich fortsetzen.

Über Swisscom Trust Services Swisscom

Trust Services ist der einzige europäische Anbieter, der eine qualifizierte elektronische Signatur in den Rechtsräumen EU (eIDAS Signaturverordnung) und Schweiz (ZertES Signaturgesetz) zur Verfügung stellt. Als führender Anbieter von Vertrauensdiensten in Europa ermöglicht Swisscom Trust Services seinen Partnern und Endkunden, innovative Geschäftsmodelle umzusetzen, durch die Bereitstellung identitätsbasierter Services, die ohne Medienbruch komplett digital ablaufen können. Der Signing Service erlaubt Partnern und Endkunden eine unkomplizierte Erweiterung der eigenen Business-Lösungen um eine elektronische Signatur unter Berücksichtigung branchenspezifischer Anforderungen und Compliance-Vorschriften. Dadurch entstehen Möglichkeiten, Prozesse rechtskonform zu digitalisieren, die bisher noch auf Papier erledigt werden mussten. Dabei kann es um die Unterzeichnung verschiedener Verträge gehen (beispielsweise einen Arbeitsvertrag), den Abschluss einer Versicherung, Bankgeschäfte (Kontoeröffnung, Kreditantrag) oder das Abzeichnen von Protokollen gehen. Der Smart Registration Service ist die zentrale Komponente für Identifikation und Registrierung von Nutzern. Verschiedene Identifikationsmethoden (SRS Video, SRS Bank, SRS Direct oder SRS eID) werden in einem Service gebündelt und erlauben die einfache rechtskonforme Identifikation für elektronische Signaturen. Die Swisscom Trust Services AG ist ein einhundertprozentiges Tochterunternehmen der Swisscom, dem führenden Telekommunikationsunternehmen der Schweiz.

