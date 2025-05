Efacec

Efacec stellt auf der Power2Drive Europe 2025 seinen neuen Hochleistungslader vor

Bild-Infos

Download

München (ots)

Efacec, eine Pioniermarke im Bereich der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, bereitet sich auf die Power2Drive Europe 2025 vor, um ihr breites Lösungsportfolio für den privaten und öffentlichen Bereich sowie für Schnell-, Ultraschnell- und Hochleistungsladung zu präsentieren. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 9. Mai auf der Messe München statt und bringt zentrale Akteure der Branche aus der ganzen Welt zusammen.

Im Mittelpunkt des Efacec-Auftritts steht die Vorstellung des HPC 240/400, eines brandneuen Hochleistungsladers mit zwei Varianten - 240 kW und 400 kW -, der auf eine höhere Verfügbarkeit, Leistung und Nachhaltigkeit für die Kunden ausgerichtet ist. Mit verbesserten Funktionen, höherer Effizienz und Skalierbarkeit wurde diese Lösung speziell für die Anforderungen moderner Energieinfrastrukturen entwickelt, insbesondere in stark frequentierten Bereichen und für Schwerlastfahrzeuge.

Neben dem neuen Hochleistungslader wird auch der modulare QC 120 Charger vorgestellt. Er bietet anpassbare und skalierbare Schnellladelösungen mit einer Ausgangsleistung von 60 kW bis 120 kW sowie einer neuen Active-Boost-Funktion, die eine Stromabgabe von bis zu 400 A ermöglicht.

Diese vollständig intern von Efacec entwickelten Geräte zeichnen sich durch ihre Schnellladefähigkeit, die Möglichkeit zum gleichzeitigen Laden von drei Fahrzeugen und eine hohe Verfügbarkeit aus.

Neben der Hardware stellt Efacec auch die Systeme EVCore CPMS und EVCore LMS vor - zwei intelligente Managementlösungen zur Optimierung der Ladeinfrastruktur und zur Steigerung der Betriebseffizienz für Flottenbetreiber und Ladepunktbetreiber.

Im Einklang mit seinem Qualitätsanspruch hat Efacec zudem mehrere Akkreditierungen erhalten, darunter die Eichrecht/MESS EV-Zertifizierung, die den strengen Anforderungen des deutschen Mess- und Eichgesetzes für Ladestationen entspricht.

"Die Teilnahme an der Power2Drive Europe 2025, gemeinsam mit so vielen wichtigen Akteuren der Branche, ist eine äußerst wertvolle Gelegenheit für uns", sagt André Cruz, Commercial Director für EV-Ladelösungen bei Efacec. "Diese Veranstaltung ist die ideale Plattform, um unseren Kunden nicht nur unser bekanntes Portfolio näherzubringen, sondern vor allem auch unser neues Produkt zu präsentieren, das technologisch einen bedeutenden Fortschritt darstellt und uns neue Märkte eröffnet. Wir freuen uns auf den Austausch mit Branchenführern, neue Impulse und den Aufbau neuer Kontakte zu Kunden und Geschäftspartnern", ergänzt Cruz.

Efacec nimmt zum ersten Mal an der Power2Drive teil - einer der führenden Messen für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität - und unterstreicht damit sein Engagement für nachhaltige und innovative Ladelösungen für Märkte weltweit.

Besucher finden Efacec am Stand C.6580, wo sie die Ladetechnologien für Elektrofahrzeuge sowie deren Integration in Lademanagementsysteme kennenlernen und über ein persönliches Gespräch mit dem Expertenteam von Efacec in Kontakt treten können.

Über Efacec

Mit einer umfassenden Präsenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den Bereichen Energie und Mobilität bietet Efacec ein breit gefächertes Portfolio - von Elektromobilität über Automatisierung von Stromnetzen bis hin zu Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen. Efacec fördert die Energiewende und liefert maßgeschneiderte Lösungen für die Anforderungen jedes Kunden und Marktes. Das Unternehmen ist in strategischen Märkten wie Europa, den USA, Lateinamerika, Asien, dem Nahen Osten, dem Maghreb und Subsahara-Afrika aktiv.

Website: https://www.efacec.com

Landingpage: https://www.efacec.com/power2drive/

EV-Ladeportfolio: https://www.efacec.com/business/ev-chargers/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/efacec

Instagram: https://www.instagram.com/_efacec/

Original-Content von: Efacec, übermittelt durch news aktuell