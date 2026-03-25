Joyn

Neuzugang an der "Realitystar Academy": Gigi Birofio sorgt für Herz, Humor und Chaos

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Mit mir könnt ihr cool sein und chillig - aber die Direktorin ist wie Dracula." Die "Realitystar Academy" bekommt prominente Verstärkung: Gigi Birofio wird ab Donnerstag, 16. April, auf Joyn zum Assistenten von Rektorin Désirée Nick.

Als charmantes Gegenstück zur strengen Rektorin bringt Gigi frischen Wind in die Academy - und übernimmt dabei auch die unbequemen Aufgaben: "Ich opfere mich für Désirée, ich mache hier den dreckigen Teil." Seine Rolle ist klar definiert: Während Désirée Nick mit eiserner Hand führt, sorgt Gigi für Nähe, Lockerheit und jede Menge Dynamik.

Das ist die Realitystar Academy: 18 Studierende treten in die härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos ein. Auf dem Stundenplan stehen Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde. Wer nicht performt erhält den blauen Brief und steht auf der Abschussliste. Der Preis: die Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany".

Das gesamte Interview mit Gigi, sowie weiteres Presse- und Bildmaterial finden Sie in unserer Presselounge.

"Die Realitystar Academy" wird von Madame Zheng im Auftrag von Joyn

produziert.

"Die Realitystar Academy", ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei

neuen Folgen kostenlos auf Joyn

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell