All I want for Christmas is ... Joyn! Die Streaming-Plattform feiert Weihnachten mit TV-Klassikern und Deutschland-Premieren - kostenlos, live und auf Abruf!

Weihnachten auf Joyn wird groß - und kostenlos! Die Streaming-Plattform von ProSiebenSat.1 feiert die Adventszeit mit zahlreichen TV-Weihnachtsklassikern, Blockbustern und Film-Highlights in deutscher Erstausstrahlung.

It's the most wonderful time of the year: Feinste Festtagsunterhaltung bieten u.a. die "Kevin - Allein zu Haus"-Reihe, der Actionknaller "Top Gun - Maverick" mit Tom Cruise, der Animationshit "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" oder Sönke Wortmanns Filmkomödie "Der Nachname". Weihnachtsklassiker wie "Die Geister, die ich rief" oder "Der Polarexpress" lassen die Herzen der ganzen Familie weihnachtlich höherschlagen. Außerdem kostenlos auf Joyn: Alle Weihnachts-Highlights im Live-Stream der Partner-TV-Sender wie "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", die "Sissi"-Reihe oder "Der kleine Lord".

Das sind die kostenlosen Joyn-Weihnachtsfilme und -Adventshighlights auf einen Blick:

ab 1. Dezember: "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (Live am 08.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und ProSieben sowie auf Abruf auf Joyn)

(Live am 08.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und ProSieben sowie auf Abruf auf Joyn) ab 16. Dezember: "Violent Night" UEA (Live am 22.12., um 22:05 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn)

UEA (Live am 22.12., um 22:05 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn) ab 10. Dezember: "Candy Cane Lane" (Live am 17.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn)

(Live am 17.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn) ab 17. Dezember: "Die Geister, die ich rief" (Live am 24.12., um 22:05 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn)

(Live am 24.12., um 22:05 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn) ab 19. Dezember.: "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" UEA (Live am 26.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn)

UEA (Live am 26.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und in SAT.1 sowie auf Abruf auf Joyn) ab 22. Dezember: "Der Nachname" UEA (Live am 22.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und in SAT.1)

UEA (Live am 22.12., um 20:15 Uhr, auf Joyn und in SAT.1) 22. Dezember.: "Top Gun: Maverick" (Live um 20:15 Uhr auf Joyn und ProSieben sowie auf Abruf auf Joyn)

(Live um 20:15 Uhr auf Joyn und ProSieben sowie auf Abruf auf Joyn) 24. Dezember: "Der Polarexpress" (Live um 18:05 Uhr auf Joyn und in SAT.1)

(Live um 18:05 Uhr auf Joyn und in SAT.1) 24. Dezember.: "Kevin - Allein zu Haus" (Live um 20:15 Uhr auf Joyn und in SAT.1)

(Live um 20:15 Uhr auf Joyn und in SAT.1) 25. Dezember.: "Kevin - Allein in New York" (Live um 20:15 Uhr auf Joyn und in SAT.1)

(Live um 20:15 Uhr auf Joyn und in SAT.1) 25. Dezember.: "Dune" UEA (Live am 25.12., um 20:15 Uhr auf Joyn und ProSieben sowie auf Abruf bei Joyn PLUS+)

