Kann Nici Stemmler an den Erfolg seines Bruders Trymacs anknüpfen? Joyn zeigt "The Great Fight Night" am 25. November 2023 live aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf

Welcher der sechs Fights bringt die Halle zum Beben? Wer geht als Gewinner*in aus dem Ring? Gastgeber Max Stemmler alias Trymacs (3,4 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) lädt am 25. November 2023 zum spannenden Live-Event "The Great Fight Night" - ab 17:30 Uhr auf Joyn. Content Creator Nici Stemmler (171.000 Abonnent*innen auf YouTube) möchte in die Fußstapfen seines großen Bruders treten. Sein Gegner ist sein guter Freund NoahZett28 (201.817 Follower*innen auf Twitch). Kann Nici den hohen Erwartungen gerecht werden und wie sein Bruder Trymacs im Ring triumphieren?

NoahZett28 zu Nici Stemmler: "Durch unsere Freundschaft kenne ich deine Stärken und Schwächen. Ich weiß, wie sehr du gewinnen willst, aber ich werde dir einen Strich durch die Rechnung machen."

Nici Stemmler kontert: "Ich weiß wir sind Freunde, aber ich habe mich so krass auf den Fight vorbereitet, dass ich dich im Ring zerstören muss. Tut mir leid!"

Vor Ort treten insgesamt zwölf deutsche Creator*innen in sechs Kämpfen gegeneinander an. Welche*r Creator*in wird zuerst zu Boden gehen? Für wen hat sich das harte Training ausgezahlt - wer kann im Ring überzeugen?

Moderiert wird das Live-Spektakel "The Great Fight Night" von dem ehemaligen deutschen Profiboxer Axel Schulz gemeinsam mit dem beliebten Fernsehmoderator Steven Gätjen und dem Allroundtalent Marc Eggers (568.000 Abonnent*innen auf YouTube).

Joyn zeigt "The Great Fight Night" am 25. November 2023 ab 17:30 Uhr kostenlos und exklusiv im Livestream. Ausgerichtet wird das Live-Event im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Produziert wird das Format in Zusammenarbeit mit MediaTotal. Offizielle Tickets für das beliebte Event gibt es bei Ticketmaster.

