Content Creator auf Ibiza, die perfekte Work-Party-Balance auf Mallorca und unterhaltsame Shows - die Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Mit einer verrückten Content-Creator-Reise nach Ibiza, coolen Partymomenten auf Mallorca und bestem Show-Entertainment für zu Hause geht der Sommer in die heiße Phase. Amar, inscope21, Marc Eggers, Rewinside, Ron Bielecki, Tim Gabel und unsympathischTV machen die Partyinsel Ibiza unsicher und geben den Zuschauer*innen in der neuen, im Vlog-Stil produzierten Reality-Serie "Die Allerjutsten" einen einmaligen Blick hinter die Kulissen ihres Creator-Lebens - ab 15. August 2023 auf Joyn. Auf der balearischen Nachbarinsel Mallorca stellen zehn Party-Begeisterte ihr Nachtleben-Talent unter Beweis, um sich Luxus und Komfort zu sichern - "Party Workers" ab 31. August 2023 exklusiv auf Joyn. Achtung Lachflash: am 4. und 11. August 2023, präsentieren Joyn und SAT.1 zwei neue Ausgaben der Comedy-Gala "Die besten Comedians Deutschlands". Und es geht weiter mit den Besten: Wer wird Deutschlands beste*r Hobbybäcker*in 2023? Am Mittwoch, 30. August 2023, startet die elfte Staffel von "Das große Backen" mit wöchentlich neuen Folgen auf Joyn und einer exklusiven Preview am 23. August 2023 immer zuerst bei Joyn PLUS+. Neue Fälle für die Ermittler*innen des NCIS: "Navy CIS" sowie der Ableger "Navy CIS: L.A." starten ab 22. August 2023 mit wöchentlich neuen Folgen in SAT.1 und auf Joyn sowie bereits ab 15. August bei Joyn PLUS+.

"Die Allerjutsten", die authentische Reality-Serie von und mit deutschen Top-Creatorn ab 15. August 2023 auf Joyn

Ein Kollektiv aus sieben Freunden und erfolgreichen Content Creatorn, extravagante Erlebnisse, spannende Challenges, nervenaufreibende Mutproben - und die Zuschauer*innen mittendrin: Das sind "Die Allerjutsten". Amar, inscope21, Marc Eggers, Rewinside, Ron Bielecki, Tim Gabel und unsympathischTV, die gemeinsam alleine auf YouTube über elf Millionen Abonnent*innen haben, gehen auf Reisen. Auf Ibiza übernehmen sie ein Sternerestaurant und beweisen ihr Können als Sommelier, Koch und Kellner, sie stellen sich der Carolina Reaper, der schärfsten Chilischote der Welt, sie lassen von Party bis Parasailing nichts aus - und das ist erst der Anfang. Die Sieben haben noch einiges auf ihrer Bucket List und machen die Zuschauer*innen durch authentischen Content zum Teil ihrer Gruppe: Die Reality-Serie wird von den Content Creatorn selbst im Vlog-Stil produziert.

"Party Workers", die deutsche Adaption des französischen Reality-Erfolgsformats ab 31. August 2023 exklusiv auf Joyn

Welcome to party paradise: Mallorca. Traumhafte Badebuchten, atemberaubende Kalksteinberge und mittendrin zehn Party-Begeisterte, die die Baleareninsel für ein neues Format zum Beben bringen. Fünf Frauen und fünf Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren verlassen die deutsche oder schweizerische Provinz und erobern Mallorca. Sie leben zehn Tage in einer luxuriösen Finca. Das WG-Leben startet mit Komfort, doch dieser ist nicht von Dauer. Die Twens müssen sich ihr Luxus-Party-Leben verdienen. Sie stellen ihr Nachtleben-Talent unter Beweis und können mit Jobs in der Party-Szene Komfort für sich selbst oder ihre Mitbewohner*innen erarbeiten. Wer zeigt Teamspirit und wer ist auf dem Egotrip?

Weitere Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Für inspirierende Sommerköstlichkeiten, eine erfrischende Abkühlung und fesselndes Entertainment sorgen zahlreiche Highlights im August auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Die moderne Genmedizin: Fluch oder Segen? Mit dieser Frage beschäftigt sich Thilo Mischke in seiner neuen Reportage "Genmedizin. Darf der Mensch Gott spielen?" am 1. August 2023 auf Joyn und ProSieben. Sie sind Tall, sie sind Boes, sie sind verSchmitz(t). SAT.1 und Joyn präsentieren zwei neue Ausgaben der Comedy-Gala "Die besten Comedians Deutschlands" am Freitag, 4. und 11. August 2023, um 20:15 Uhr. Mit dabei sind Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Paul Panzer, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Ingo Appelt, Nico Stank, Lisa Feller und viele weitere erfolgreiche Stand-up-Comedians. Sie wollen nur das Beste für ihr Kind - auch bei der Partnerwahl: Die neue ProSieben Dating-Show "Der Heiratsmarkt" läuft mit sechs Folgen ab Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn. Am 7. August 2023 begeben sich Mila Kunis und Kate McKinnon als Amateur-Spioninnen auf eine wilde Jagd durch die Hauptstädte Europas in "Bad Spies" auf Joyn und ProSieben. Ein ebenso filmreifes Duell liefern sich Schauspiel-Idol Uwe Ochsenknecht und Schauspiel-Legende Heiner Lauterbach bei "Schlag den Star" am Samstag, 19. August 2023, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und anschließend in der Mediathek kostenlos auf Joyn. Eine süße Versuchung im Spätsommer: Am Mittwoch, 30. August 2023, startet die elfte Staffel von "Das große Backen" mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes mit wöchentlich einer neuen Folge in SAT.1 und auf Joyn sowie einer exklusiven Preview bereits ab 23. August 2023 und immer sieben Tage vor TV zuerst bei Joyn PLUS+. Moderator Jörg Pilawa schickt insgesamt 16 Prominente, darunter Meret Becker, Mirja Boes und Nelson Müller, "Zurück in die Schule" - ab 25. August 2023, freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn sowie mit einer exklusiven Preview immer sieben Tage vor TV bei Joyn PLUS+. Ein Kampf um Ruhm und Ehre für Carolin und David Kebekus: In der ersten Geschwister-Show Deutschlands tritt das Duo an insgesamt vier Abenden gegen prominente Geschwisterpaare an. Den Anfang machen Motsi und Oti Mabuse in "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show", ab 29. August immer dienstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn sowie als exklusive Preview sieben Tage vor TV zuerst bei Joyn PLUS+. Neue Fälle für den Naval Crime Investigative Service (NCIS) rund um das Team von Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) in Washington, D.C. sowie das Team von G. Callen (Chris O'Donnell) und Sam Hanna (LL Cool J) im sonnigen Los Angeles. Staffel 20 von "Navy CIS" und Staffel 14 von "Navy CIS: L.A." ab 22. August 2023 mit wöchentlich neuen Folgen in SAT.1 und auf Joyn. Crime-Fans können sich auf eine Preview der beiden Formate ab 15. August 2023 immer zuerst auf Joyn freuen. Am 26. August 2023, um 20:15 Uhr, heißt es "Einsteigen, bitte!" auf Joyn und in SAT.1. Der Hogwarts Express verlässt das Gleis 9 ¾ und bringt Zuschauer*innen für exklusive Einblicke und Gespräche mit den Stars aus der "Harry Potter"-Filmreihe im Fernseh-Special "Rückkehr nach Hogwarts - 20 Jahre Harry Potter" zurück in die heiligen Hallen der Schule für Hexerei und Zauberei.

