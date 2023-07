Joyn

Wie sieht die perfekte Work-Party-Balance aus? Joyn holt das Erfolgsformat "Party Workers" ab 31. August 2023 exklusiv nach Deutschland

Bild-Infos

Download

München (ots)

Welcome to party paradise: Mallorca. Traumhafte Badebuchten, atemberaubende Kalksteinberge und mittendrin zehn Party-Begeisterte, die die Baleareninsel für ein neues Format zum Beben bringen. Joyn holt das beliebte französische Erfolgsformat, das Reality-Original "Party Workers", nach Deutschland - ab 31. August 2023 exklusiv auf Joyn. Wer Partytalent beweist, kann sich einen luxuriösen Party-Aufenthalt verdienen oder diesen Komfort mit der Gruppe teilen.

Vom Bauernhof in die Luxus-Finca, vom Immobilienbüro in die Ballermann-Bar: Fünf Frauen und fünf Männer im Alter von 20 bis 28 Jahren verlassen die deutsche oder schweizerische Provinz und erobern die Party-Insel Mallorca. Sie leben zehn Tage in einer luxuriösen Finca. Das WG-Leben startet mit Komfort, doch dieser ist nicht von Dauer. Die Twens müssen sich ihr Luxus-Party-Leben verdienen. Sie stellen ihr Nachtleben-Talent unter Beweis und können mit Jobs in der Party-Szene Komfort für sich selbst oder ihre Mitbewohner*innen erarbeiten. Wer zeigt Teamspirit und wer fährt einen Egotrip?

"Party Workers" startet am 31. August 2023 mit einer Doppelfolge auf Joyn. Jeden Donnerstag erscheinen zwei weitere der insgesamt 16 Episoden auf Joyn. Bei Joyn PLUS+ gibt es immer bereits die nächsten beiden Folgen als Preview zu sehen. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany exklusiv für Joyn.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Tassilo Raesig und René Sahm und ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell