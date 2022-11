Joyn

Spektakulärer Fußball zum Jahresende! Joyn schickt Streamer aufs Glatteis in der Kölner Lanxess-Arena - "Kick auf Eis" am 29. Dezember live

Wer holt den Pokal? In der Kölner Lanxess-Arena treten am 29. Dezember 2022 die erfolgreichsten Streamer Deutschlands live auf Joyn bei "Kick auf Eis" gegeneinander an. Der Clou des Fußballturniers: Die Kicker spielen nicht auf gepflegtem Rasen mit klassischen Stollenschuhen, sondern rutschen mit herkömmlichen Bowlingschuhen über das eisige Spielfeld.

Der Ablauf: Insgesamt starten sechs Mannschaften mit reichweitenstarken Spielern in den Wettbewerb, die von jeweils einem Mannschaftskapitän, darunter die erfolgreichen Streamer Trymacs (3.200.000 Abonnent*innen auf Twitch), MontanaBlack (4.700.000 Abonnent*innen auf Twitch), Fritz Meinecke (2.140.000 Abonnent*innen auf YouTube) und eliasn97 (1.300.000 Abonnent*innen auf Twitch), angeführt werden. Die Auslosung der Teams erfolgt live vor Ort durch Trymacs. Das Turnier wird in insgesamt 15 Spielen, inklusive Vor- und Rückrunde in der Gruppenphase, ausgetragen. Steven Gätjen moderiert durch die halsbrecherischen Rutschpartien.

Joyn überträgt das Sport-Spektakel "Kick auf Eis" am 29. Dezember 2022 ab 14:00 Uhr live und kostenlos im Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit MediaTotal. Wer live in der Lanxess-Arena dabei sein möchte, kann sich ab sofort Tickets für "Kick auf Eis" auf www.eventim.de, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter www.lanxess-arena.de oder www.facebook.de/lanxessarena sichern.

