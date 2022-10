Joyn

Ein neuer König für Mallorca, Promis in Kochtöpfen und zu Gast beim großen Bruder - die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

München (ots)

Der Herbst geht in den Endspurt und die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+ sorgen für spätherbstlichen Glanz. Nach drei erfolgreichen Staffeln versucht Entertainer Slavik Junge, nun in der vierten Staffel von "Slavik - Auf Staats Nacken" Mallorca für sich zu gewinnen - ab 17. November auf Joyn. Ab 12. November schwingen sich für das Comeback der "TV total WOK WM" zahlreiche Prominente wieder in die Woks, live auf ProSieben und im ProSieben Livestream auf Joyn. Ein weiteres Comeback und zugleich Jubiläum: Am 18. November startet die zehnte Staffel "Promi Big Brother" in SAT.1 und im SAT.1 Livestream auf Joyn.

"Slavik - Auf Staats Nacken", die finale vierte Staffel mit Comedypreis-Träger Mark Filatov ab 17. November 2022 exklusiv und kostenlos auf Joyn

Wem reicht schon die Auszeichnung mit einem Bundesverdienstkreuz, wenn man stattdessen ein ganzes Königreich haben kann? Nach drei erfolgreichen Staffeln bester Unterhaltung, zwei Comedy Preisen und unzähligen viralen Videos hat Slavik genug von Deutschland. Trotz seiner unzähligen Bemühungen hat er von der deutschen Politik noch keine Anerkennung für seinen Einsatz erhalten. Mangels Perspektive und Zukunft in der Bundesrepublik wandert Slavik kurzerhand aus! Praktisch, dass Deutschland noch ein sonniges 17. Bundesland hat, in dem gerade der Posten des Königs von Mallorca frei geworden ist. Slavik wittert seine Chance. Bei einem Meet and Greet im Megapark auf der Baleareninsel verkündet er seinen zukünftigen Untertan*innen ganz offiziell, dass er sich um das freigewordene Amt bewirbt. Er ist gekommen, um sein Volk in all seinen Facetten richtig kennenzulernen. Findet er auf Mallorca ein Zuhause, wo seine Genialität und Kreativität endlich die entsprechende Anerkennung erfahren? Die vierte Staffel "Slavik - Auf Staats Nacken" läuft ab 17. November exklusiv und kostenlos auf Joyn.

"TV total WOK WM", das langersehnte TV-Comeback der beliebten Sport-Show nach sieben Jahren am 12. November 2022 kostenlos auf ProSieben und Joyn

Ab auf die Eisbahn! Die "TV total WOK WM" ist zurück und feiert am 12. November in Winterberg ihr Comeback - ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und im ProSieben Livestream auf Joyn. Folgende Teams rodeln in den Vierer-Woks um die Goldmedaille: Teamkapitän Sebastian Pufpaff mit seinen prominenten Kolleg*innen Kevin Kuske, Manfred Ludolf und Laura Nolte für das "Team TV total". Ebenfalls mit von der Partie sind Streamer und Content Creator Knossi, Trymacs, MontanaBlack und UnsympathischTV für das "Team World Wide Wok". Auch Joey Kelly kehrt zurück und geht mit seiner Familie als "Team Irland" an den Start. Als "Team Polen" sausen die vier Frauen Sarah Bora, Carolin Niemczyk, Natalia Avelon und Klaudia Giez durch den Eiskanal. "Team Türkei" bestehend aus Eko Fresh, Sükrü Pehlivan, Ali Güngörmüs und Sila Sahin will ebenfalls den ersten Platz errodeln. Im Einer-Wok-Wettbewerb wollen Evelyn Burdecki, Fabian Hambüchen, Luca Hänni, Lucas Cordalis und Alexander Kumptner die gefürchtete Kurve 9 besiegen. Moderator Elton führt den Abend sicher übers und durchs Glatteis. Das Moderationsteam Sophia Thomalla und Christoph "Icke" Dommisch sprechen an der Bahn mit den Wok-Sportler*innen.

Die Sport-Highlights im November kostenlos auf Joyn

American Football goes Germany! Das erste Spiel der National Football League auf deutschem Boden findet am 13. November in der Münchner Allianz Arena zwischen den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers statt. Die Tickets waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft, doch Fans können das internationale Spektakel live im ProSieben Livestream auf Joyn verfolgen. Fans des Deutschen Fußballs können sich auf ein spannendes Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und SV Werder Bremen am 8. November um 20:30 Uhr in SAT.1 und im SAT.1 Livestream auf Joyn freuen. Das Grand Finale des Davis Cups, dem wichtigsten Wettbewerb für Nationalmannschaften im Herrentennis, findet vom 22. bis 27. November in Malaga statt. Alle Matches sind im ServusTV-Livestream auf Joyn zu sehen. Die neue Wintersport-Saison startet im November endlich voll durch: Die Skisprung Weltcup Saison 2022/2023 macht am 5. November in Wisla (Polen) den Anfang. Danach können sich Wintersportbegeisterte ebenso auf den Start der Biathlon Weltcup Saison 2022/2023 am 29. November in Kontiolahti (Finnland) freuen. Alle Wintersport-Highlights gibt es im Eurosport 1 Livestream auf Joyn zu sehen. Und auch Snooker-Fans kommen auf ihre Kosten: Die UK Championships in York vom 12. bis 20. November und die Scottish Open in Edinburgh vom 28. November bis zum 4. Dezember werden in voller Länge im Eurosport 1 Livestream auf Joyn übertragen.

Weitere Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+

Die Highlights im November auf Joyn und bei Joyn PLUS+ eigenen sich perfekt für einen Streaming-Abend an grauen Novembertagen: Am 3. November steht Songwriter und Sänger Johannes Oerding auf der Bühne in "ProSieben in Concert: Johannes Oerding" - das Live-Konzert ab 21:00 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend abrufbar auf Joyn. Jede Menge Ehekrisen und Intrigen gibt es in der zweiten Staffel der kanadischen Comedyserie "Happily Married" - Folge 1 ab 3. November für eine Woche schon vor TV-Ausstrahlung kostenlos auf Joyn. Anschließend gibt es wöchentlich eine neue Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung, immer zuerst bei Joyn PLUS+. Ein besonderes Highlight für alle Binge Watcher*innen: Die gesamte erste Staffel "Happily Married" gibt es ab 4. November bei Joyn PLUS+. Ein letztes bisschen Sommerfeeling bietet die Reality-Show "We Love Lloret", in der acht Jugendliche in einer Villa in Lloret de Mar sowohl feiern als auch arbeiten - ab 3. November mit wöchentlich zwei Folgen auf Joyn. Die totale Überwachung: Ab 18. November feiert "Promi Big Brother" Jubiläum mit dem Start der zehnten Staffel. Die erste Folge können Fans ab 20:15 Uhr verfolgen, anschließend werden die Folgen immer täglich um 22:15 Uhr in SAT.1 und im SAT.1 Livestream auf Joyn ausgestrahlt. Für alle Zuschauer*innen, die nicht genug vom Promi-Drama im Big Brother Haus bekommen können, gibt es zudem exklusive Clips bei Joyn PLUS+. Hollywood Power: Brad Pitt, Ryan Gosling, Christian Bale und Steve Carell spielen im Film "The Big Short" vier Außenseiter, die eine Finanzkrise vorhersehen und die amerikanischen Großbanken überlisten wollen - ab 19. November bei Joyn PLUS+.

