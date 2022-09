Joyn

Interaktive Gameshow "Stream & Scream" schickt sechs Prominente auf einen post-apokalyptischen Rummelplatz - am 6. Oktober 2022 kostenlos und exklusiv auf Joyn

München (ots)

Live vom "Traumatica - Festival of Fear"-Gelände im Europa-Park

Das Horror-Event "Traumatica" treibt selbst den furchtlosesten Besucher*innen den Angstschweiß auf die Stirn. In diesem Jahr schickt die Streaming-Plattform Joyn in Zusammenarbeit mit Fanblast sechs Kandidat*innen mitten ins Horrorszenario: In der interaktiven Gameshow "Stream & Scream" stellen sich die beiden Social-Media-Größen Jens Knossalla alias Knossi (2 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) und Trymacs (3,1 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) am 6. Oktober 2022 live verschiedenen Horror-Challenges. Dabei werden sie von Sängerin Vanessa Mai, Rapper Sido sowie den Content Creators Sascha von unsympathisch_tv (1,1 Mio. Abonnent*innen auf Twitch) und Manny Marc (92.000 Abonnent*innen auf Instagram) prominent unterstützt. Fans können das Geschehen und entscheidende Show-Inhalte live auf der interaktiven Plattform fanblast.com beeinflussen. Wer wird einen klaren Kopf bewahren? Wer lässt sich vom Gruselszenario überwältigen? Die Live-Show "Stream & Scream" ist am 06. Oktober 2022 ab 19:00 Uhr kostenlos und exklusiv auf Joyn zu sehen.

Die Kandidat*innen der interaktiven Horror-Gameshow "Stream & Scream" erleben auf dem Event-Gelände des "Traumatica - Festival of Fear" einen wahrhaft post-apokalyptischen Rummelplatz. Makabre Clownsfratzen verstecken sich in der Dunkelheit, Untote sowie andere Kreaturen streifen durch die Nacht und individuell gestaltete Horror-Mazes, also furchteinflößende Labyrinthe, bringen die Kandidat*innen an ihre Grusel-Grenzen. In zwei Dreierteams, angeführt von den Teamleadern Knossi und Trymacs, werden schauderhafte Aufgaben bestritten. Das Scare-Level der Herausforderungen wird von Runde zu Runde bis zum Finalspiel erhöht!

1.500 Fans, die ihr Team vor Ort anfeuern möchten, können live dabei sein! Tickets sind im Vorverkauf für 24,90 Euro unter traumatica.com/stream-scream erhältlich. Der Zutritt ist ab 16 Jahren gestattet. Besucher*innen unter 16 Jahren, auch in Begleitung von Erziehungsberechtigten, haben keinen Zutritt zum Event.

"Stream & Scream" ist eine Produktion von MACK Media im Auftrag von Joyn.

