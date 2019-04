Talk Online Panel GmbH

Talk Online Panel vereinbart strategische Partnerschaft mit Made in Surveys für Frankreich und Grossbritannien

Wien (ots)

Durch den Deal entsteht ein Pool aus 1,25 Millionen Panelisten in 24 Ländern.

Made in Surveys und Talk haben sich dazu entschieden eine strategische Partnerschaft einzugehen: Das bedeutet für beide Unternehmen nicht nur eine Steigerung der Datenqualität und der Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch eine Erweiterung des Angebots an maßgeschneidertem Projektmanagement.

Durch die Kooperation von Made in Surveys (MiS) und Talk Online Panel haben Kunden die Möglichkeit auf einen Pool von 1,25 Millionen Panelisten in 24 europäischen Ländern zuzugreifen. Insgesamt betreuen Talk Online Panel und Made in Surveys zusammen 13 lokale Büros, von wo aus sie zentral gesteuertes Feldmanagement und Projektmanagement für Studien in ganz Europa anbieten. Das Panel von Talk besteht aus rund 600.000 Panelisten aus dem DACH-Raum, Zentral-und Osteuropa, sowie Griechenland, Türkei und Russland. Seit Anfang April wird das Talk Panel durch die Kooperation mit MiS um weitere 160.000 Panelisten aus Großbritannien und 500.000 Panelisten aus Frankreich ergänzt.

Lokale Expertise steht bei uns an oberster Stelle, daher beschäftigen wir lokale Mitarbeiter in allen Ländern, in denen wir mit Panels vertreten sind. Überregionale Projekte werden in enger Zusammenarbeit mit unserem Hauptsitz in Wien und den Panelmanagern abgewickelt , so Anita Primo, CEO Operations von Talk Online Panel, und fügt hinzu: Großbritannien und Frankreich sind sehr bedeutende Märkte in der Marktforschungsbranche. In MiS haben wir einen verlässlichen Partner gefunden, der diese Märkte abdeckt und qualitativ hochwertige Services anbietet.

Die Profildaten der Panelisten umfassen bis zu 400 Attribute. Dies ermöglicht eine detaillierte Profilierung, zielsicheres Targeting und eine hohe Engagement Rate innerhalb der Zielgruppe.

