Intimissimi

The art of Italian film

Heidi und Leni Klum präsentieren die Herbst/Winter Kollektion von Intimissimi

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Mit Spannung wurde die neue Kampagne des Lingerie Labels Intimissimi erwartet. Und tatsächlich: auch diesmal präsentieren Heidi Klum und Tochter Leni gemeinsam die Unterwäsche-Trends für den Herbst und Winter 2024. Im Mittelpunkt stehen edle Spitzen-Styles in zartem Nude, dunklem Bordeaux und klassischem Schwarz. Und auch diesmal wird auf den ersten Blick klar: Intimissimi zelebriert die Einzigartigkeit jeder Frau in all ihren Facetten und lässt sie sich in ihrer Unterwäsche selbstbewusst und sinnlich fühlen. Und zwar ganz unabhängig von der Lebensphase, in der sie sich befindet oder dem Cup, den sie trägt. Ob Balconette-BH, Corsage oder Bustier-BH - die Designs bieten perfekten Halt und verzaubern gleichzeitig mit einer wunderbar romantischen Optik.

Schon in den letzten Saisons sorgten Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni für Aufsehen, indemsie gemeinsam in wunderschöner Lingerie von Intimissimi vor der Kamera standen. Nachdem in der Vergangenheit "the art of Italian opera" und "the art of Italian christmas" thematische Aufhänger der Spots waren, lautet das aktuelle Motto "the art of Italian film". Einmal mehr wird hiermit ein neues inszenatorisches Kapitel des Intimissimi Claims "the art of Italian lingerie" zelebriert. Vor der Kulisse des eleganten Schloss Bensberg sind die beiden zunächst in der Ultralight Cashmere Kollektion von Intimissimi zu sehen. Doch bei einem Blick durch eine Retrokamera erscheinen Heidi und Leni abwechselnd nicht nur im kinematografischen Look alter Kinofilme, sondern plötzlich auch in romantischer Lingerie. Die Message ist deutlich: Intimissimi begleitet Frauen durch die verschiedensten Momente - von gemütlichen Situationen auf dem Sofa bis hin zu glamourösen Augenblicken umhüllt von edler Spitze.

Heidi Klum ist erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern. Auch ihre 20-jährige Tochter Leni hat die Modewelt mit internationalen Magazin-Covern, Fashion Shows und Event-Teilnahmen schon längst erobert. Der Spot und die Bilder mit Heidi und Leni sind ab dem 14. Oktober 2024 deutschlandweit online, in einer großen Out-of-Home Kampagne sowie auf bekannten Streaming Plattformen zu sehen.

Fotograf und Regisseur war kein geringerer als Rankin. Seine Fotografien werden nicht nur in internationalen Top-Magazinen veröffentlicht, sondern auch in Galerien und Museen wie zum Beispiel im MoMA in New York und im Victoria & Albert Museum in London ausgestellt.

Die Creative Direction übernahm auch diesmal wieder Thomas Hayo. Seine kreativen Arbeiten wurden bereits mehrfach ausgezeichnet und werden teilweise ebenfalls im MoMA in New York ausgestellt.

Das italienische Label Intimissimi, das für Schönheit, Design und Passform steht, kündigt bereits jetzt für Anfang November eine Cashmere-Kampagne mit Heidi und Leni an. Diese wird eine ganz besondere Überraschung bereithalten, die sicherlich für großes Hallo sorgen wird...

Original-Content von: Intimissimi, übermittelt durch news aktuell