Deutschlands größtes Portal für dänische Ferienhäuser ist 50 geworden

Die Ferienhausvermittlung Kröger & Rehn hat Dänemarks beliebtester Urlaubsform in Deutschland eine neue Wahrnehmung verschafft.

Ein Ordner mit selbstgemachten Fotos und hektografierten Hausbeschreibungen, präsentiert in einem heimischen Wohnzimmer. Selbst organisierte Reisemessen in Geschäftsräumen befreundeter Unternehmen, Verschickung von 150.000 Katalogen im Jahr. Was 1973 der Beginn einer persönlichen Leidenschaft war, hat über 50 wechselvolle Jahre zum größten deutschsprachigen Portal für dänische Ferienhäuser geführt. Im Jubiläumsjahr 2023 bietet die Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH in ihren Portalen dansk.de und svensk.de Skandinavienurlaubern mehr als 38.000 Domizile in Dänemark und mehrere Hundert Ferienhäuser in Süd- und Mittelschweden an.

Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg vertritt primär dänische Ferienhausvermietungen jeder Größenordnung und lokale Touristenbüros, die auf eine jahrelange Erfahrung in der Vermietung örtlicher Ferienhäuser zurückblicken. Kröger+Rehn versteht sich dabei als Bindeglied zwischen dem vielschichtigen dänischen Ferienhausmarkt und den Wünschen deutschsprachiger Ferienhausurlauber. Eines der Markenzeichen des Unternehmens ist sein Internetauftritt unter www.dansk.de, der einerseits bis in kleinste Details ausgearbeitete Hausinformationen und Buchungsmöglichkeit bietet, darüber hinaus aber auch umfangreiche Informationen über das Land und die jeweiligen Urlaubsregionen, deren Qualität und Quantität weitestgehend alle Kundeninteressen spiegeln sollen.

"Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Partner und Kunden, das wir als Wertschätzung unserer Arbeit und Empathie für das Produkt Ferienhaus ansehen. Natürlich profitieren wir wie die gesamte Branche vom immer noch wachsenden Interesse an einem preiswerten Individualurlaub in einem sicheren und klimatisch zunehmend begünstigten Urlaubsland", sagt Sebastian Rehn. Der 57-jährige gebürtige Hamburger ist seit dem frühen Tod des Mitgründers und Teilhabers Thorsten Kröger im Jahr 2004 alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens.

Serviceleistungen als Kundenbindung

Das Familienunternehmen Kröger+Rehn, in dem heute zwei Generationen tätig sind, hat im Verlauf seiner langen und wechselvollen Geschichte, die eng mit den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen der vergangenen 50 Jahre verbunden ist, immer den Fokus auf Serviceleistungen als Alleinstellungsmerkmal gesetzt. "Wir haben von Beginn an nie aus dem Auge verloren, dass Ferienhausurlauber in Dänemark individuelle Interessen und Bedarfe haben. Danach haben wir unser Serviceangebot konsequent ausgerichtet. Das betrifft die von uns zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere aber auch ein kostenloses Informations-, Buchungs- und Servicetelefon, das täglich von 9 bis 22 Uhr erreichbar ist", ergänzt Sebastian Rehn. "Wenn man so will, wollen wir mit unserem hochmodernen Produkt in dieser komplexen und digitalen Welt ein traditioneller analoger Dienstleister bleiben, der für die Kunden immer ansprechbar ist".

Die Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH beschäftigt heute 20 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen, das seit 2007 Generalagent der dänischen Ferienhausanbieter Feriepartner in Deutschland ist, plant für 2024 den Relaunch des Schweden-Portals svensk.de. Dieses wird rund 4.500 Ferienhäuser der Anbieter Novasol, Dancenter und Feriepartner Sverige umfassen und damit das größte deutschsprachige Online-Portal für schwedische Ferienhäuser sein.

