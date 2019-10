Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn GmbH

Größter Anbieter dänischer Ferienhäuser in Deutschland

Kröger+Rehn erweitert sein Angebot auf über 35.000 Ferienunterkünfte

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Die auf Dänemark spezialisierte Ferienhausvermittlung Kröger+Rehn ist nun der größte Anbieter von dänischen Ferienhäusern in Deutschland. Neu geschlossene Kooperationen mit den großen Anbietern dansommer und Novasol komplettieren das Angebot auf 35.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen.

Unter https://www.dansk.de kann jeder mit wenigen Klicks seinen Traumurlaub buchen. Vom Luxusurlaub in der Villa mit Pool bis zur einfachen Hütte in der unberührten Natur, stehen verschiedenste Unterkünfte in allen Regionen Dänemarks zur Auswahl. Dabei legt Kröger+Rehn Wert darauf, nicht nur der größte, sondern auch ein sehr persönlicher Anbieter zu sein. Geschäftsführer Sebastian Rehn sagt: "Auch wenn man bei uns selbstverständlich alles online buchen kann, so ist uns das Gespräch mit unseren Kunden wichtig. Sieben Tage die Woche stehen unsere Berater von 9 bis 22 Uhr für die Kunden bereit. Sie helfen nicht nur bei Fragen zur Buchung sondern lösen auch Probleme der Feriengäste im Ferienhaus."

Familienunternehmen mit Herz

Diese Orientierung an den Gästen hat dafür gesorgt, dass das 1973 in Hamburg gegründete Unternehmen konstant gewachsen ist. Angebot und Partner wurden über die Jahre hinweg konsequent ausgebaut.

Über 1 Million Kunden

Den kompetenten Service und die große Auswahl schätzen auch die Urlauber: Über 1 Million Kunden haben bereits ihren Dänemarkurlaub über Kröger+Rehn gebucht.

Über die Jahre hinweg hat sich Dänemark zu einem Top-Reiseziel entwickelt. Das Land zwischen Nord- und Ostsee hat alles, was man zum Entspannen braucht: Endlose Strände, die Weite des Meers und der Seen, grüne Hügel und Wälder bieten die verschiedenartigsten Naturerlebnisse. Radfahrer, Golfer, Surfer und Segler finden hier ein hervorragendes Revier. Gemütliche Ferienhäuser machen das Genießen leicht. Und das alles im familienfreundlichen Klima Dänemarks, wo Kinder herzlich willkommen sind.

Starke Partnerschaften in Dänemark

Von Anfang an war es Ziel, mit dänischen Partnern eng und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und die Kenntnisse vor Ort gewinnbringend zu nutzen. So sind alle Ferienhäuser und Ferienwohnungen geprüft und persönlich begutachtet.

Die neuen Partner vervollständigen das bisherige Angebot: Novasol bringt umfangreiche Erfahrungen ein und einen lang gepflegten Bestand. Durch die Zusammenarbeit mit dansommer hat das Dänemark-Portal dansk.de nun auch große Landhäuser im Programm. Alte Dünenhöfe oder Herrenhäuser wurden modernisiert und bieten nun Raum für große Gruppen, teilweise sogar mit eigenen Sportplätzen.

